Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 10/1, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng, trời ấm dần.
Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ miền Bắc đã tăng do không khí lạnh suy yếu dần. Tuy trời vẫn rét nhưng đây là dấu hiệu cho thấy trời sẽ đỡ rét dần trong những ngày tới.
Chia sẻ trên TTXVN, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết từ ngày 10/1, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nhiệt độ tăng, trời ấm dần lên nhưng cơ bản vẫn còn hiện tượng rét khô ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Từ ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiệt độ khả năng tăng lên khoảng 3-4 độ C, khu vực đồng bằng từ 11-13 độ C, đêm và sáng vùng núi có nền nhiệt từ 9-12 độ C; nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 19-22 độ C.
"Tuy nhiên theo quy luật tháng 1 là tháng chính Đông nên vẫn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và không loại trừ khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin.
Tại Nam Bộ, đêm qua không khí lạnh ở tầm thấp vẫn tác động đến thời tiết của khu vực này. Trong khi đó khối áp cao cận nhiệt đới trên cao vẫn tiếp tục duy trì trạng thái quang mây. Do đó nhiệt độ sáng sớm nay ở Nam Bộ vẫn chưa tăng nhiều với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 17-22 độ.
Thậm chí nhiệt độ ở phường Phước Long, phường Long Khánh của tỉnh Đồng Nai mức nhiệt xuống mức 16 độ.
Dự báo từ đêm nay đến sáng sớm ngày 11/1, khi không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Tuy nhiên cảm giác lạnh vẫn còn. Trạng thái thời tiết này có thể duy trì đến sáng sớm ngày 13/1 sau đó thời tiết Nam Bộ mới trở lại kiểu thời tiết quen thuộc.
Thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ ổn định là nắng. Nhiệt độ từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) và Cao nguyên Trung Bộ thời tiết ấm áp với mức nhiệt 21-24 độ.
Các nơi khác của Trung Bộ trời nắng, mức nhiệt dao động từ 26-28 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, phía Nam 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, riêng miền Đông 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.
