Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội rét cóng vào ban đêm với mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét hanh do không khí lạnh
Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ khiến thời tiết rét đậm, rét hại nhiều nơi.
Đêm và sáng sớm nay nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm sâu, một vài nơi sẽ có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Mức nhiệt thấp nhất từ 8-11 độ, vùng núi và trung du từ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi mức nhiệt thấp dưới 5 độ. Trời rét cóng, cảnh báo xuất hiện băng giá và sương muối.
Tại Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm trời cũng rét cóng. Mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.
Đến trưa chiều nền nhiệt tăng nhanh do nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Tại Hà Nội mức chênh nhiệt lên đến 10 độ, mức nhiệt cao nhất từ 19-21 độ.
Khu vực Trung Bộ mưa giảm. Từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Hải Châu (Đà Nẵng) mức nhiệt cao nhất từ 21-23 độ.
Cao Nguyên Trung Bộ trời tiếp tục nắng ráo, mức nhiệt cao nhất từ 22-25 độ.
Tại khu vực Nam Bộ, không khí lạnh khuếch tán xuống khiến đêm qua và sáng nay một vài nơi trời rét. Do gió Đông Bắc của không khí lạnh thổi sâu xuống khu vực Nam Bộ, kết hợp với trên cao có dòng phân kỳ của áp cao cận nhiệt xua tan mây do đó ban đêm khu vực này mất nhiệt nhanh.
Dự báo đêm qua và sáng nay nhiệt độ khu vực Nam Bộ giảm thấp, có nơi trời rét. Mức nhiệt thấp nhất ở miền Đông Nam Bộ như phường Bến Thành (TPHCM), phường Tân Ninh (Tây Ninh), phường Biên Hòa (Đồng Nai) từ 17-19 độ. Thậm chí phường Phước Long (Đồng Nai) nhiệt độ 16 độ, trời rét rõ. Các phường miền Tây Nam Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 20-22 độ.
Đến trưa khu vực Nam Bộ có nắng khá mạnh. Tuy nhiên có gió Đông Bắc thổi nên nhiệt độ dễ chịu khoảng từ 28-31 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 9/1/2026 đến ngày 10/1/2026:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 10/1 trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.
- Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 10/1/2026 đến ngày 18/1/2026:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; từ ngày 13/1 có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ thời kỳ từ đêm 10-12/1 trời rét đậm, có nơi rét hại.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.
- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
