Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách

Nhiều trường học Hà Nội lùi giờ vào lớp đảm bảo sức khỏe cho học sinh

Sáng 9/1, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực ở Hà Nội xuống thấp, gây rét buốt ngay từ sáng sớm. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhiều trường học đã chủ động điều chỉnh giờ vào lớp, lùi từ 15 đến 45 phút để học sinh không phải đến trường quá sớm trong thời tiết giá lạnh.

Các giáo viên vẫn có mặt từ đầu giờ như mọi ngày để tiếp nhận và quản lý học sinh nếu có phụ huynh đưa con đến trường sớm.

Giờ ngủ trưa của học sinh Trường Mầm non Quan Hoa (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian biểu trong hai ngày 9 và 10/1 (ngày học bù của dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua). Theo đó, tiết 1 bắt đầu từ 9 giờ sáng.

Cô giáo Nguyễn Thị Lê Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết giáo dục mầm non có đặc thù riêng, trong điều kiện bình thường vẫn có trẻ đến muộn, còn khi trời rét đậm số trẻ đến muộn càng nhiều hơn.

“Phụ huynh chỉ cần chủ động thông tin sớm để nhà trường chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho các con, còn việc đón và chăm sóc trẻ luôn được bảo đảm, tạo thuận lợi để phụ huynh yên tâm đi làm,” cô Lê Huyền chia sẻ.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các nhà trường cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội được phát trong chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1 và “Hà Nội buổi sáng” trên kênh H1 vào 6 giờ hằng ngày. Căn cứ dự báo thời tiết, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học tại trường hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến khi nhiệt độ xuống thấp.

Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10°C. Học sinh trung học cơ sở được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 7°C.

Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường đảm bảo an toàn.

Hà Nội lại tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Sáng 9/1, ô nhiễm không khí có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc, trong đó Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên ghi nhận ô nhiễm ở ngưỡng xấu đến rất xấu.

Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Từ hôm qua (8/1), do điều kiện thời tiết không thuận lợi, miền Bắc bắt đầu ô nhiễm không khí trở lại. Hôm nay (9/1), ô nhiễm có xu hướng mở rộng cả về phạm vi và gia tăng cả về mức độ.

Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Thủ đô Hà Nội có hai điểm đo lên ngưỡng xấu là công viên Thanh Xuân và đường Nguyễn Văn Cừ với khuyến cáo có hại cho sức khoẻ mọi người, riêng điểm đo tại cổng Parabol Đại học Bách Khoa Hà Nội, ô nhiễm lên ngưỡng rất xấu (rất có hại cho sức khoẻ mọi người).

Lúc 8h, chỉ số chất lượng không khí AQI tại trạm cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng là 228 tương đương với mức rất xấu. Ô nhiễm không khí ở trạm này bắt đầu lên ngưỡng này từ 3h. Trạm đo tại công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến cũng ghi nhận chỉ số là 182 tương đương mức xấu, trạm 556 Nguyễn Văn Cừ là 177.

Trang IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 5 thế giới với chỉ số tổng là 190, đứng đầu là Kolkata (Ấn Độ) 220. Trên hệ thống này cũng hiển thị hàng chục điểm không khí ở mức rất xấu như tại Thanh Xuân, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Đông, Tây Hồ.

25 hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi tốc độ cao của xe khách

Do va chạm giao thông, tài xế xe khách 29 chỗ đã tăng tốc bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, bất chấp trên xe đang chở 25 hành khách.

Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe ô tô khách. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 8/1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận phản ánh của người dân và thông tin lan truyền trên mạng xã hội về đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát 63B-013.64 rượt đuổi xe tải biển kiểm soát 15LD-004.02 với tốc độ cao, liên tục chuyển hướng, quay đầu nhiều vòng tại một ngã ba, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế xe khách là N.Đ.T. (sinh năm 1982, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp). Tại cơ quan công an, tài xế khai do xảy ra va chạm với xe tải nên đã tăng tốc bám đuổi trên một đoạn đường dài, liên tục chuyển làn, không giữ khoảng cách an toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách, làm gia tăng mức độ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng hành khách và người tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định hành vi của tài xế xe khách có tính chất nguy hiểm, không chỉ dừng ở vi phạm hành chính mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Cứu 7 người bị sóng cuốn trong một ngày ở biển Nha Trang

Ảnh minh họa

VnExpress đưa tin, khoảng 10h, hai cha con du khách Nga tắm biển trước khu vực nhà hàng Bốn Mùa (đường Trần Phú, phường Nha Trang) bất ngờ bị sóng cuốn. Cả hai cố bơi vào bờ nhưng kiệt sức, kêu cứu. Nhân viên cứu hộ phát hiện, mang phao ra tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Chiều cùng ngày, sóng lớn và dòng chảy mạnh khiến 5 người (4 du khách, một người dân địa phương) gặp nạn. Lực lượng Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh chóng ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ. Một số người bị ngạt nước, kiệt sức được hô hấp nhân tạo và hồi tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng biển Khánh Hòa hôm nay có mưa rào, dông rải rác; gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2,5-3,5 m.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết đang bố trí 25 nhân viên cứu hộ dọc bãi biển các tuyến Phạm Văn Đồng và Trần Phú, chia thành nhiều tổ thường xuyên kiểm tra, cảnh báo người tắm biển. Lực lượng cứu nạn khuyến cáo người dân, du khách không xuống biển khi sóng lớn, tuân thủ cờ hiệu, loa cảnh báo và hướng dẫn của cứu hộ để đảm bảo an toàn.

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Thông tin từ Công an đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), mới đây đơn vị vừa phối hợp với 1 công dân trên địa bàn kịp thời làm thủ tục trao trả số tiền 480 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Chị Đỗ Hồng Nhung (bên trái) nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm 480 triệu đồng từ gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn.

Theo đó, vào ngày 6/1, Công an đặc khu Vân Đồn tiếp nhận đơn trình báo của chị Đỗ Hồng Nhung về việc chuyển khoản nhầm số tiền 480 triệu đồng.

Cụ thể, do sơ suất trong thao tác, chị Nhung đã chuyển nhầm số tiền nêu trên vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Đoàn (trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Xác định đây là số tiền lớn, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và công việc của công dân, chỉ huy Công an đặc khu đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh.

Qua rà soát, lực lượng công an đã nhanh chóng liên hệ, trao đổi thông tin trực tiếp với anh Nguyễn Văn Đoàn.

Tại thời điểm làm việc, anh Đoàn cho biết do bản thân không đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư qua điện thoại di động nên không hay biết về chuyển khoản nhầm. Sau khi nghe cán bộ công an giải thích và xác nhận thông tin từ phía ngân hàng, anh Đoàn chủ động phối hợp cùng cơ quan công an hoàn tất các thủ tục pháp lý để hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho chị Nhung.

Nhận lại tài sản của mình, chị Nhung gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sỹ công an đặc khu Vân Đồn cùng cá nhân anh Nguyễn Văn Đoàn đã nhanh chóng giúp đỡ bản thân tháo gỡ khó khăn, ổn định công việc.