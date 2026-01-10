Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một cửa hàng điện thoại bị mất trộm hàng chục chiếc điện thoại, Công an phường Xuân Phương đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp.

Vào sáng ngày 6/1/2026, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận tin báo của cửa hàng điện thoại trên đường Phương Canh bị mất trộm 51 máy điện thoại trị giá gần 300 triệu đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CATP Hà Nội

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường đã đã khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng gây án. Đến khoảng 14 giờ ngày 7/1/2025, lực lượng công đã xác định 2 đối tượng trộm cắp tài sản là Khoa Kim Thịnh (SN 2005; trú tại Hải An, Hải Phòng) và Hồ Tuấn Quyền (SN 2005; trú tại Hạ Bằng, Hà Nội) đang ở lẩn trốn ở xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình).

Công an phường Xuân Phương đã triệu tập 2 đối tượng và thu giữ 51 chiếc điện thoại.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng cuối tháng 8/2025, Quyền quen biết Thịnh qua mạng xã hội Facebook. Cả 2 nảy sinh ý định đi tìm các cửa hàng điện thoại sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tối ngày 5/1/2026, sau khi lấy trộm được 51 chiếc điện thoại, các đối tượng tìm cách tiêu thụ tài sản ở Ninh Bình. Khi đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Trụ thì bị Công an phường Xuân Phương phát hiện, bắt giữ. Khai thác mở rộng, Khoa Kim Thịnh và Hồ Tuấn Quyền khai nhận còn lấy trộm chiếc xe máy Honda SH tại xã Hoàng Hoa Thám (tỉnh Hưng Yên).

Công an phường Xuân Phương đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

