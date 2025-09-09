Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xử trí thành công một trường hợp dị vật bàng quang hi hữu, qua đó đưa ra nhiều cảnh báo quan trọng về an toàn sức khỏe và tâm thần.
Bệnh nhân là nam giới 36 tuổi, có tiền sử rối loạn trầm cảm. Trong một phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng một mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.
Do mặc cảm và sợ hãi, bệnh nhân không đi khám ngay mà chịu đựng gần một tuần với các triệu chứng đau hạ vị, tiểu buốt, tiểu dắt, kèm biểu hiện nhiễm khuẩn tiết niệu trước khi nhập viện.
Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy bàng quang của bệnh nhân chứa dị vật kèm nhiễm khuẩn niệu. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn.
Tiếp đó, bệnh nhân được tiến hành nội soi bàng quang để lấy dị vật ra ngoài. Đoạn ống cao su dài khoảng 1 mét, đường kính 3mm, bề mặt đã bám nhiều cặn sỏi do tồn tại trong môi trường nước tiểu đã được ê kip các bác sĩ lấy ra thành công. Rất may, bệnh nhân chưa xuất hiện biến chứng nguy hiểm như thủng bàng quang, viêm phúc mạc hay suy thận. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.
Theo BSCKII Lê Quang Ánh – Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, việc đưa dị vật vào đường tiết niệu là hành vi hết sức nguy hiểm. Dị vật có thể trở thành ổ vi khuẩn gây viêm nhiễm tái diễn, làm tổn thương niệu đạo, hình thành sỏi hoặc gây thủng bàng quang. Trường hợp không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng.
Ngoài ra, trong nhiều tình huống tương tự, hành vi đưa dị vật vào đường tiểu còn liên quan đến các rối loạn tâm thần, sang chấn tâm lý hoặc hành vi lệch chuẩn, do đó cần sự phối hợp điều trị giữa chuyên khoa tiết niệu và tâm thần.
Bác sĩ Ánh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đưa bất kỳ vật dụng nào vào niệu đạo hay đường sinh dục. Khi có các triệu chứng bất thường như tiểu buốt, tiểu khó, tiểu máu hoặc bí tiểu, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí.
Đồng thời, gia đình và xã hội cần quan tâm nhiều hơn tới những người có bệnh lý trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần, giúp họ được điều trị đúng cách, tránh những hành vi gây nguy hại cho bản thân.
GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.
GĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.
Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, ca ghép tủy đồng loại thalassemia trẻ em với nguồn tủy từ mẹ ruột, bất đồng nhóm máu, diễn ra thành công
Sáng 8/9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025" nhằm tìm kiếm, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh ở TP Hồ Chí Minh.
GĐXH - Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, cô gái nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, được các bác sĩ điều trị tích cực, giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và tinh thần.
Một người đàn ông rơi vào tình trạng giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn sau 3 lần lặn sâu 40 mét, mỗi lần hơn 2 giờ.
Mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.
GĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.
