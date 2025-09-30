Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Thứ ba, 15:59 30/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, không chủ quan với các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi. Khi phát hiện khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm.

Liên tục xuất hiện tình trạng đau đầu vùng trán kèm mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt tăng dần, nam thanh niên nhận chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh.

Từ tháng 3/2025, bệnh nhân nam N.D.A. (19 tuổi, trú tại Phú Thọ) xuất hiện triệu chứng đau đầu âm ỉ vùng trán, mức độ tăng dần, đau liên tục và đôi khi kèm theo cơn đau nhói lan tỏa ra xung quanh. Song song, bệnh nhân ghi nhận tình trạng mệt mỏi, hoa mắt và chóng mặt tiến triển nặng hơn theo thời gian.

Bệnh nhân đến thăm khám tại một cơ sở y tế địa phương và được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não không tiêm thuốc cản quang. Hình ảnh phim chụp được gửi hội chẩn trực tuyến với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Hệ thống Y tế Medlatec.

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp - Ảnh 1.

U nguyên bào thần kinh là khối u ác tính phát triển từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành. Ảnh: BVCC

Kết quả ghi nhận: vùng trán sát bản xương sọ xuất hiện khối tổn thương tỷ trọng mô mềm, bờ không đều, có phần bờ dạng thùy múi, ranh giới tương đối rõ. Quanh tổn thương có phù não nhẹ ở nhu mô bờ dưới, nghi ngờ xâm lấn nhu mô não vùng trán - đỉnh phải. Bên trong khối ghi nhận nhiều nốt vôi hóa, kèm vài ổ giảm tỷ trọng dạng hoại tử. Kích thước tổn thương đo được khoảng 80 x 65 x 55 mm.

Dựa trên hình ảnh, các bác sĩ định hướng nhiều khả năng là u màng não vùng trán, có dấu hiệu chuyển dạng ác tính, xâm lấn xương trán và nhu mô não trán - đỉnh phải.

Bệnh nhân được chuyển tuyến để phẫu thuật lấy khối u. Mẫu bệnh phẩm sau đó được phân tích mô bệnh học và hóa mô miễn dịch. Kết quả xác định chẩn đoán là u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma).

U nguyên bào thần kinh nguy hiểm thế nào?

Theo BS Trần Thị Thu - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện cho biết, u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) là khối u ác tính phát triển từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành (neuroblasts), thường gặp trong hệ thần kinh giao cảm. Đây là một trong ba loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, chỉ đứng sau bệnh bạch cầu cấp (Leukemia) và các khối u ác tính khác của hệ thần kinh trung ương. Tỷ lệ tử vong liên quan đến bệnh này chiếm khoảng 15%.

Triệu chứng lâm sàng của bệnh rất đa dạng, phụ thuộc vào vị trí khối u. U vùng bụng có thể gây đau bụng, chướng bụng, khối u sờ thấy khi thăm khám; u trung thất có thể gây khó thở, ho kéo dài; u vùng cổ có thể xuất hiện dưới dạng khối bất thường, đôi khi kèm hội chứng Horner (sụp mi, co đồng tử, giảm tiết mồ hôi). Ngoài ra, bệnh nhân có thể gặp các biểu hiện toàn thân như sụt cân, thiếu máu, sốt kéo dài, đau xương do di căn.

Cảnh giác với dấu hiệu bệnh u nguyên bào thần kinh

Theo thông kê, tuổi mắc trung bình là 22 tháng; khoảng 95% trường hợp được chẩn đoán trước 10 tuổi. Trường hợp bệnh nhân N.D.A (19 tuổi) cho thấy u nguyên bào thần kinh ở người trưởng thành là vô cùng hiếm gặp. 

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần:

- Không chủ quan với các triệu chứng bất thường: đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi, khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm;

- Duy trì lối sống lành mạnh: chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, tập luyện thể dục vừa sức sẽ hỗ trợ nâng cao thể trạng trong quá trình điều trị;

Khám sức khỏe định kỳ: đặc biệt ở nhóm trẻ nhỏ hoặc người có tiền sử gia đình mắc bệnh lý di truyền liên quan đến u nguyên bào thần kinh.

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp - Ảnh 2.Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người 'giấu' khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người 'giấu' khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

Những điều cần lưu ý khi bị u nang buồng trứng

Những điều cần lưu ý khi bị u nang buồng trứng

Cùng chuyên mục

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Sau 6 tháng duy trì chế độ ăn rau luộc, cô gái có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt... Đi khám, cô nhận kết quả bị hoại tử tuyến tụy, biến chứng nguy hiểm của viêm tụy cấp.

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Anh Tùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ từ dấu hiệu vùng cổ sưng, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở...

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và gục ngã nên được đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư thận từ dấu hiệu đau hông lưng, tiểu ra máu...

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện cơn đau nhói tại một điểm vùng ngực trái, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư phổi.

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nam diễn viên tiết lộ mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, đồng thời anh gửi gắm những tâm sự đầy xúc động về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình.

Người đàn ông 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải, nhưng đều bỏ qua

Người đàn ông 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải, nhưng đều bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người bệnh ung thư phổi cho biết, 2 năm gần đây ông thường có các dấu hiệu ho nhiều, mệt mỏi, sốt nhẹ về đêm giống như cảm lạnh. Ông tự mua thuốc uống nhưng rất lâu khỏi...

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Gan yếu không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, xuống sắc mà còn tiềm ẩn bệnh nguy hiểm. Đừng chủ quan nếu bạn có 6 dấu hiệu sau.

Xem nhiều

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Bệnh thường gặp

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Bệnh thường gặp
6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trong

Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trong

Bệnh thường gặp
Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top