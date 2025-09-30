Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Liên tục xuất hiện tình trạng đau đầu vùng trán kèm mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt tăng dần, nam thanh niên nhận chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh.

Từ tháng 3/2025, bệnh nhân nam N.D.A. (19 tuổi, trú tại Phú Thọ) xuất hiện triệu chứng đau đầu âm ỉ vùng trán, mức độ tăng dần, đau liên tục và đôi khi kèm theo cơn đau nhói lan tỏa ra xung quanh. Song song, bệnh nhân ghi nhận tình trạng mệt mỏi, hoa mắt và chóng mặt tiến triển nặng hơn theo thời gian.

Bệnh nhân đến thăm khám tại một cơ sở y tế địa phương và được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não không tiêm thuốc cản quang. Hình ảnh phim chụp được gửi hội chẩn trực tuyến với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Hệ thống Y tế Medlatec.

U nguyên bào thần kinh là khối u ác tính phát triển từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành. Ảnh: BVCC

Kết quả ghi nhận: vùng trán sát bản xương sọ xuất hiện khối tổn thương tỷ trọng mô mềm, bờ không đều, có phần bờ dạng thùy múi, ranh giới tương đối rõ. Quanh tổn thương có phù não nhẹ ở nhu mô bờ dưới, nghi ngờ xâm lấn nhu mô não vùng trán - đỉnh phải. Bên trong khối ghi nhận nhiều nốt vôi hóa, kèm vài ổ giảm tỷ trọng dạng hoại tử. Kích thước tổn thương đo được khoảng 80 x 65 x 55 mm.

Dựa trên hình ảnh, các bác sĩ định hướng nhiều khả năng là u màng não vùng trán, có dấu hiệu chuyển dạng ác tính, xâm lấn xương trán và nhu mô não trán - đỉnh phải.

Bệnh nhân được chuyển tuyến để phẫu thuật lấy khối u. Mẫu bệnh phẩm sau đó được phân tích mô bệnh học và hóa mô miễn dịch. Kết quả xác định chẩn đoán là u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma).

U nguyên bào thần kinh nguy hiểm thế nào?

Theo BS Trần Thị Thu - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện cho biết, u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) là khối u ác tính phát triển từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành (neuroblasts), thường gặp trong hệ thần kinh giao cảm. Đây là một trong ba loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, chỉ đứng sau bệnh bạch cầu cấp (Leukemia) và các khối u ác tính khác của hệ thần kinh trung ương. Tỷ lệ tử vong liên quan đến bệnh này chiếm khoảng 15%.

Triệu chứng lâm sàng của bệnh rất đa dạng, phụ thuộc vào vị trí khối u. U vùng bụng có thể gây đau bụng, chướng bụng, khối u sờ thấy khi thăm khám; u trung thất có thể gây khó thở, ho kéo dài; u vùng cổ có thể xuất hiện dưới dạng khối bất thường, đôi khi kèm hội chứng Horner (sụp mi, co đồng tử, giảm tiết mồ hôi). Ngoài ra, bệnh nhân có thể gặp các biểu hiện toàn thân như sụt cân, thiếu máu, sốt kéo dài, đau xương do di căn.

Cảnh giác với dấu hiệu bệnh u nguyên bào thần kinh

Theo thông kê, tuổi mắc trung bình là 22 tháng; khoảng 95% trường hợp được chẩn đoán trước 10 tuổi. Trường hợp bệnh nhân N.D.A (19 tuổi) cho thấy u nguyên bào thần kinh ở người trưởng thành là vô cùng hiếm gặp.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần:

- Không chủ quan với các triệu chứng bất thường: đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi, khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm;

- Duy trì lối sống lành mạnh: chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, tập luyện thể dục vừa sức sẽ hỗ trợ nâng cao thể trạng trong quá trình điều trị;

Khám sức khỏe định kỳ: đặc biệt ở nhóm trẻ nhỏ hoặc người có tiền sử gia đình mắc bệnh lý di truyền liên quan đến u nguyên bào thần kinh.