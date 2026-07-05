Đi làm quyền lực, về nhà dịu dàng: 5 cung hoàng đạo nữ khéo vun vén gia đình
GĐXH - Theo chiêm tinh học, 5 cung hoàng đạo dưới đây nổi bật với khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, được xem là hình mẫu "giỏi việc nước, đảm việc nhà".
Cung hoàng đạo Ma Kết: Bản lĩnh trong công việc, chu toàn khi trở về nhà
Nhắc đến những cung hoàng đạo nữ thành công, Ma Kết luôn là cái tên nổi bật. Họ sống độc lập, có chí tiến thủ và đặc biệt nhạy bén trong các vấn đề liên quan đến tài chính.
Chính sự kiên trì và quyết tâm đã giúp Ma Kết từng bước khẳng định vị trí của mình trong công việc.
Bề ngoài, nữ Ma Kết thường tạo cảm giác nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nhưng bên trong lại là một con người vô cùng cứng cỏi.
Họ luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, làm việc có kế hoạch và hiếm khi bị cảm xúc chi phối.
Khi trở về mái ấm, Ma Kết lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác. Dù công việc có bận rộn đến đâu, họ vẫn cố gắng chăm lo từng bữa cơm, quan tâm đến chồng con và giữ gìn sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Sự mạnh mẽ trong sự nghiệp kết hợp với sự dịu dàng trong cuộc sống khiến Ma Kết trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại mà nhiều người ngưỡng mộ.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Khí chất lãnh đạo nhưng luôn đặt gia đình lên hàng đầu
Trong số các cung hoàng đạo, Sư Tử nổi tiếng với phong thái tự tin và khả năng lãnh đạo bẩm sinh.
Họ quyết đoán, nhanh nhạy và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, vì thế không ít phụ nữ Sư Tử nắm giữ những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.
Điều đáng quý là thành công không khiến họ quên đi trách nhiệm với gia đình. Ngược lại, mọi nỗ lực trong công việc đều xuất phát từ mong muốn mang đến cuộc sống đủ đầy cho những người mình yêu thương.
Ở môi trường làm việc, Sư Tử mạnh mẽ, dứt khoát và đầy uy tín. Nhưng khi trở về nhà, họ lại trở thành người vợ ân cần, người mẹ tận tụy, sẵn sàng chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của các thành viên trong gia đình.
Chính sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm giúp nữ Sư Tử vừa có sự nghiệp đáng mơ ước, vừa giữ được mái ấm hạnh phúc.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Dịu dàng nhưng không hề yếu đuối
Song Ngư thường được biết đến là cung hoàng đạo giàu cảm xúc, tinh tế và chu đáo. Trong gia đình, họ là người phụ nữ hiền hòa, biết quan tâm và luôn đặt hạnh phúc của người thân lên trước.
Tuy nhiên, đừng vì vẻ ngoài mềm mỏng mà đánh giá thấp năng lực của họ.
Khi bước vào công việc, Song Ngư thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và luôn theo đuổi những mục tiêu riêng bằng chính năng lực của mình.
Họ biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để không bên nào phải chịu thiệt. Nhờ vậy, Song Ngư thường vừa xây dựng được sự nghiệp ổn định, vừa duy trì cuộc sống gia đình êm ấm.
Đó cũng là lý do nhiều người đánh giá Song Ngư là mẫu phụ nữ vừa tài năng vừa giàu đức hy sinh.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Yêu gia đình nhưng không từ bỏ khát vọng sự nghiệp
Cự Giải là cung hoàng đạo nổi tiếng coi trọng tình thân. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ chỉ muốn gắn bó với căn bếp hay vai trò nội trợ.
Ngược lại, phụ nữ Cự Giải luôn mong muốn khẳng định giá trị bản thân thông qua công việc. Họ chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sau giờ làm, Cự Giải lại dành trọn thời gian cho gia đình. Họ chăm sóc con cái, quan tâm bạn đời và không ngại hy sinh thời gian nghỉ ngơi để giữ gìn tổ ấm.
Có thể nói, Cự Giải là minh chứng rõ ràng cho hình ảnh người phụ nữ vừa biết kiếm tiền, vừa biết vun vén hạnh phúc gia đình.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Cầu toàn trong sự nghiệp, tận tâm với người thân
Xử Nữ luôn nằm trong nhóm cung hoàng đạo theo đuổi sự hoàn hảo. Dù ở môi trường làm việc hay trong cuộc sống thường ngày, họ đều đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân.
Nhờ tinh thần cầu tiến, khả năng học hỏi nhanh và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, nữ Xử Nữ thường đạt được những thành tích đáng nể trong công việc. Họ không ngừng hoàn thiện bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Trong gia đình, Xử Nữ cũng dành nhiều tâm huyết cho vai trò làm vợ, làm mẹ và làm con dâu. Họ kính trên nhường dưới, biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người và luôn cố gắng tạo nên một mái ấm gọn gàng, ấm cúng.
Với Xử Nữ, thành công không chỉ được đo bằng sự nghiệp mà còn là việc giữ gìn được một gia đình hạnh phúc và bền vững.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Khóa cửa cấm mẹ 76 tuổi đi làm, con trai đổi thái độ khi nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệmGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 76, dù có lương hưu ổn định, bà vẫn kiên trì đi làm mỗi ngày. Tuổi già, điều bà thực sự cần không phải là điều con cái nghĩ.
3 việc người EQ thấp thích làm nhất vào buổi sángGia đình - 14 giờ trước
Những phút đầu tiên sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ngày. Một số thói quen tưởng như vô hại lại dễ khiến cảm xúc trở nên tiêu cực hơn.
Cuộc cãi nhau hút triệu view MXH: Hóa ra đau lòng nhất trong hôn nhân là cả 2 đều "đòi" hy sinhChuyện vợ chồng - 16 giờ trước
Có những câu chuyện của người ngoài nhưng khiến chúng ta đau lòng đến ám ảnh.
Những điều người già ít khi nói ra nhưng luôn mong trong lòngGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Có những điều người già chẳng bao giờ nhắc đến nhưng không có nghĩa là họ không mong. Một cuộc gọi; một bữa cơm đông đủ; một cái nắm tay hay chỉ là vài phút ngồi bên nhau. Đôi khi, đó chính là món quà quý giá nhất đối với những người đã đi gần hết chặng đường của cuộc đời.
Top con giáp sở hữu khí chất 'gây nghiện': Càng tiếp xúc càng vương vấnGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp mỗi lần gặp gỡ đều để lại một cảm xúc đặc biệt, khiến người khác càng tiếp xúc càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.
5 cung hoàng đạo có nội tâm phức tạp: Ngoài mặt bình thản, trong lòng giông bãoGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao luôn xây dựng cho mình một "lớp vỏ" mạnh mẽ, bình thản nhưng bên trong lại chất chứa rất nhiều tâm tư.
Đàn ông EQ thấp thường lớn lên bên cạnh 3 kiểu người cha nàyNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Trí tuệ cảm xúc (EQ) của trẻ không chỉ chịu ảnh hưởng từ môi trường học tập mà còn được hình thành qua cách cha mẹ cư xử mỗi ngày.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Điều người già sợ nhất không phải thiếu tiềnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dù có lương hưu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng và không phải lo gánh nặng tài chính, bà vẫn quyết định tìm việc sau khi nghỉ hưu.
Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ haiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có người từng nói, tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đến khi nhìn lại cuộc đời, chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng. Có những tiếc nuối không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng cũng có những bài học đủ để nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn hơn từ hôm nay.
Thất nghiệp mới thấy: Cắt ngay 3 khoản chi này mới giữ được tiền trong túiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia tài chính, đây là cách hiệu quả nhất để bảo vệ nguồn tiền và tránh rơi vào khủng hoảng.
Càng đẹp càng khó tán: 4 con giáp nữ này là số 1Gia đình
GĐXH - Những con giáp nữ vừa có nhan sắc vừa có khí chất thường đặt ra tiêu chuẩn rất cao trong chuyện tình cảm.