Thất nghiệp mới thấy: Cắt ngay 3 khoản chi này mới giữ được tiền trong túi

Mất việc là biến cố có thể xảy ra với bất kỳ ai, kéo theo áp lực tài chính và tâm lý không nhỏ. Dù không thể kiểm soát việc doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, mỗi người vẫn có thể chủ động bảo vệ bản thân bằng cách quản lý tiền bạc hợp lý, hạn chế những quyết định nóng vội khiến tình hình thêm khó khăn.

Theo các chuyên gia tài chính, bước đầu tiên sau khi mất việc không phải là bán tài sản hay vay mượn, mà là rà soát toàn bộ các khoản chi tiêu và xây dựng kế hoạch sử dụng tiền phù hợp.

Cắt giảm những khoản chi không cần thiết là ưu tiên hàng đầu

Ông Lovaii Navlakhi, thành viên Hội đồng Quản trị thuộc Hiệp hội các nhà tư vấn đầu tư (ARIA), cho rằng việc đầu tiên cần làm là đánh giá lại toàn bộ chi phí sinh hoạt.

Theo ông, mỗi khoản chi nên được chia thành ba nhóm rõ ràng. Nhóm đầu tiên là các khoản thiết yếu như tiền thuê nhà, thực phẩm, điện nước và những chi phí không thể trì hoãn.

Nhóm thứ hai là các khoản phục vụ đời sống tinh thần, chẳng hạn gặp gỡ bạn bè hoặc những hoạt động giải trí vừa phải để duy trì cân bằng cảm xúc.

Cuối cùng là các khoản không thực sự cần thiết và có thể cắt bỏ ngay.

Việc phân loại này giúp người mất việc xác định đâu là chi tiêu bắt buộc, đâu là khoản có thể tiết giảm để kéo dài khả năng duy trì cuộc sống trong những tháng chưa có nguồn thu ổn định.

Theo các chuyên gia tài chính, bước đầu tiên sau khi mất việc không phải là bán tài sản hay vay mượn, mà là rà soát toàn bộ các khoản chi tiêu và xây dựng kế hoạch sử dụng tiền phù hợp. Ảnh minh họa

Hạn chế sử dụng thẻ tín dụng và chỉ mua những thứ thực sự cần

Bà Shweta Jain, chuyên gia lập kế hoạch tài chính tại Bengaluru, cũng đồng tình rằng cắt giảm chi tiêu là giải pháp cần thực hiện ngay.

Theo bà, nếu việc mua sắm bằng thẻ tín dụng đã vượt khỏi tầm kiểm soát, người dùng nên tạm khóa thẻ để tránh phát sinh thêm nợ.

Trong giai đoạn thất nghiệp, mọi khoản mua sắm đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ ưu tiên những nhu cầu thiết yếu.

Bên cạnh đó, bà cũng khuyến khích người lao động nhanh chóng tìm kiếm nguồn thu nhập mới, dù chỉ là công việc tạm thời hoặc bán thời gian.

Nếu cần thiết, có thể thanh lý một số tài sản có giá trị để bổ sung dòng tiền, đồng thời lên kế hoạch xử lý các khoản nợ càng sớm càng tốt nhằm giảm áp lực tài chính.

Không để nhu cầu trước mắt làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn

Khi thu nhập bị gián đoạn, nhiều người có xu hướng sử dụng hoặc bán đi các tài sản đầu tư dài hạn để trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải lúc nào cũng là lựa chọn hợp lý.

Theo bà Shweta Jain, nếu đã có quỹ dự phòng khẩn cấp thì nên ưu tiên sử dụng nguồn tiền này trước. Đồng thời, người lao động không nên vội vàng tất toán các khoản nợ dài hạn nếu điều đó khiến dòng tiền hiện tại trở nên căng thẳng hơn.

Trong trường hợp cần huy động tiền mặt, nên cân nhắc sử dụng các khoản tiết kiệm hoặc những công cụ tài chính có tính thanh khoản cao trước khi nghĩ đến việc bán các khoản đầu tư dài hạn như cổ phiếu, quỹ đầu tư hay vàng.

Bà cũng khuyến nghị người đang thất nghiệp nên tạm dừng các khoản đầu tư định kỳ (SIP) để tránh tiếp tục khóa dòng tiền trong giai đoạn nguồn thu chưa ổn định.

Tránh chi tiêu theo cảm xúc khi thất nghiệp

Áp lực tâm lý sau khi mất việc có thể khiến nhiều người mua sắm nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng. Đây là sai lầm khá phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo bà Jain, không ít người sử dụng thẻ tín dụng hoặc vay tiền chỉ để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu trong lúc buồn chán. Hệ quả là họ phải đối mặt với các khoản nợ ngày càng lớn khi chưa có thu nhập để thanh toán.

Bà cũng khuyến cáo không nên rút các khoản đầu tư dài hạn chỉ vì lo lắng trước mắt. Việc bán tài sản chỉ nên được cân nhắc khi đã hết mọi phương án khác.

Trước khi quyết định thanh toán các khoản chi hàng tháng, người lao động cũng cần xem xét liệu điều đó có ảnh hưởng đến khả năng trả các khoản vay dài hạn hay không.

Chủ động tạo nguồn thu mới thay vì bi quan

Theo ông Lovaii Navlakhi, một trong những sai lầm lớn nhất của người mất việc là nghĩ rằng họ sẽ rơi vào cảnh nợ nần kéo dài và vì thế đưa ra những quyết định cực đoan như bán sạch danh mục đầu tư hoặc từ bỏ hoàn toàn các tài sản có khả năng sinh lời.

Thay vì quá lo sợ, người lao động nên tập trung tìm kiếm nguồn thu nhập mới trong thời gian thất nghiệp.

Những công việc dựa trên sở thích hoặc kỹ năng cá nhân như làm bánh, bán hàng trực tuyến, sáng tạo nội dung, dạy học hay nhận việc tự do đều có thể giúp tạo ra dòng tiền tạm thời.

Dù khoản thu nhập này không lớn, nó vẫn góp phần giảm áp lực tài chính và giúp người lao động có thêm thời gian tìm kiếm công việc phù hợp mà không phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng lâu dài đến tình hình tài chính của bản thân.