Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.
Tôi từng nghĩ trái tim mình đã khép cửa vĩnh viễn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 24 tuổi. Khi ấy, bước ra khỏi bóng tối của sự lừa dối, tài sản lớn nhất của tôi là bé Bống – đứa con gái chưa đầy hai tuổi và nỗi mặc cảm về danh xưng mẹ đơn thân. Tôi tự dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới, tin rằng chẳng có người đàn ông nào đủ bao dung để yêu thương một người phụ nữ “đã cũ” lại kèm theo con riêng.
Cho đến khi tôi gặp anh. Ngày anh ngỏ lời muốn cưới, tôi đã thẳng thắn từ chối. Anh không thề thốt, anh chỉ mỉm cười, cái nắm tay siết chặt như một lời cam kết thầm lặng rằng anh sẽ theo đuổi tôi đến cùng cho đến khi tôi hiểu được con người và tấm lòng của anh.
Sự nghi ngại trong tôi chỉ thực sự tan biến vào một đêm đông, khi Bống lên cơn sốt co giật. Giữa đêm vắng, anh cuống cuồng bế con chạy vào viện, gương mặt anh tái mét vì lo lắng còn hơn cả tôi. Suốt ba ngày nằm viện, anh thức trắng cùng tôi để dỗ dành, thay khăn chườm cho con. Hình ảnh người đàn ông cao lớn vụng về học cách pha sữa, kiên nhẫn đọc truyện tranh cho một đứa trẻ không cùng huyết thống đã khiến bức tường băng trong tôi sụp đổ hoàn toàn, đồng ý đi thêm bước nữa.
Từ khi yêu nhau đến khi về chung một nhà, anh không bao giờ nói “con riêng của em”, anh luôn gọi là “con gái chúng mình”. Anh tỉ mẩn dạy Bống tập xe đạp, có mặt trong mọi buổi họp phụ huynh và chưa bao giờ để con cảm thấy bị phân biệt đối xử khi chúng tôi có thêm thành viên mới. Sự bao dung của anh không chỉ chữa lành vết thương của tôi, mà còn thắp sáng tuổi thơ của con trẻ.
Giờ đây, nhìn Bống ríu rít gọi anh là bố và sà vào lòng anh sau mỗi giờ tan trường, tôi hiểu rằng mình đã đúng khi không từ bỏ niềm tin vào tình yêu. Hạnh phúc có thể đến muộn, có thể không trọn vẹn ở lần đầu tiên, nhưng nó luôn mỉm cười với những người phụ nữ can đảm đi xuyên qua bão giông để tìm lại chính mình. Đừng bao giờ khép cửa trái tim, bởi ngoài kia, vẫn luôn có một bến đỗ bình yên cho những ai biết trân trọng giá trị của sự tử tế.
Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng lặng lẽ gặp 'tình địch' và cái kếtTâm sự - 20 phút trước
GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình sau hơn 30 năm chung sống, tôi không làm ầm ĩ, không truy hỏi. Thay vào đó, tôi chọn cách gặp người đàn ông kia trong một bữa rượu. Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ.
Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều nàyTâm sự - 4 giờ trước
Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.
Mua nhà, đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng ông bà không hề hạnh phúc như tôi tưởngTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Không ít người cho rằng mua nhà ở thành phố, đón cha mẹ lên sống cùng là cách báo hiếu trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện của tôi lại cho thấy một sự thật khác.
Chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đón về chăm sóc nhưng các con phản đối vì lý do nàyTâm sự - 13 giờ trước
Giờ đây, khi chồng cũ lâm bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc vì nghĩ hết tình còn nghĩa, nhưng các con lại phản đối quyết liệt.
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đìnhTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.
Đi hay không đi họp lớp? Quy tắc 3-3 giúp tôi tránh phiền não, kết giao đúng ngườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải buổi họp lớp nào cũng đáng tham dự. Có những cuộc gặp khiến ta vui vẻ, mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng có những buổi chỉ mang lại sự mệt mỏi.
Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Vì biết mình không có con, tôi luôn nghĩ đến cuộc sống về già và đặt nhiều hy vọng vào cháu gái.
Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tình bạn lâu năm đôi khi không cần mâu thuẫn lớn, chỉ cần thiếu liên lạc cũng đủ khiến khoảng cách ngày càng xa.
Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khócTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Người ta nói đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, nhưng ở tuổi 70, tôi đã bật khóc khi cầm tờ giấy do chính con trai viết.
Từng nghĩ giúp người là tốt, cho đến khi cuộc sống dạy tôi bài học cay đắngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Có một thực tế trong cuộc sống là khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
