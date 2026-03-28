Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

Thứ bảy, 19:54 28/03/2026 | Tâm sự

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.

Tôi từng nghĩ trái tim mình đã khép cửa vĩnh viễn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 24 tuổi. Khi ấy, bước ra khỏi bóng tối của sự lừa dối, tài sản lớn nhất của tôi là bé Bống – đứa con gái chưa đầy hai tuổi và nỗi mặc cảm về danh xưng mẹ đơn thân. Tôi tự dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới, tin rằng chẳng có người đàn ông nào đủ bao dung để yêu thương một người phụ nữ “đã cũ” lại kèm theo con riêng.

Cho đến khi tôi gặp anh. Ngày anh ngỏ lời muốn cưới, tôi đã thẳng thắn từ chối. Anh không thề thốt, anh chỉ mỉm cười, cái nắm tay siết chặt như một lời cam kết thầm lặng rằng anh sẽ theo đuổi tôi đến cùng cho đến khi tôi hiểu được con người và tấm lòng của anh.

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Sự nghi ngại trong tôi chỉ thực sự tan biến vào một đêm đông, khi Bống lên cơn sốt co giật. Giữa đêm vắng, anh cuống cuồng bế con chạy vào viện, gương mặt anh tái mét vì lo lắng còn hơn cả tôi. Suốt ba ngày nằm viện, anh thức trắng cùng tôi để dỗ dành, thay khăn chườm cho con. Hình ảnh người đàn ông cao lớn vụng về học cách pha sữa, kiên nhẫn đọc truyện tranh cho một đứa trẻ không cùng huyết thống đã khiến bức tường băng trong tôi sụp đổ hoàn toàn, đồng ý đi thêm bước nữa.

Từ khi yêu nhau đến khi về chung một nhà, anh không bao giờ nói “con riêng của em”, anh luôn gọi là “con gái chúng mình”. Anh tỉ mẩn dạy Bống tập xe đạp, có mặt trong mọi buổi họp phụ huynh và chưa bao giờ để con cảm thấy bị phân biệt đối xử khi chúng tôi có thêm thành viên mới. Sự bao dung của anh không chỉ chữa lành vết thương của tôi, mà còn thắp sáng tuổi thơ của con trẻ.

Giờ đây, nhìn Bống ríu rít gọi anh là bố và sà vào lòng anh sau mỗi giờ tan trường, tôi hiểu rằng mình đã đúng khi không từ bỏ niềm tin vào tình yêu. Hạnh phúc có thể đến muộn, có thể không trọn vẹn ở lần đầu tiên, nhưng nó luôn mỉm cười với những người phụ nữ can đảm đi xuyên qua bão giông để tìm lại chính mình. Đừng bao giờ khép cửa trái tim, bởi ngoài kia, vẫn luôn có một bến đỗ bình yên cho những ai biết trân trọng giá trị của sự tử tế.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top