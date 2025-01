'Điểm danh' những siêu thị mở cửa phục vụ người tiêu dùng từ ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán

Đề xuất ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh cao hơn 5 lần mức cũ: Người dân đề xuất chế tài mạnh với cán bộ thuế GĐXH - Bộ Tài chính cho biết sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ ngành địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh mới đã được đề xuất cao hơn 5 lần so với mức đề xuất cũ là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Ngày 23/1, trao đổi với phóng viên, đại diện Central Retail, từ ngày 17 – 27/1 (tức 28 tháng Chạp), hệ thống siêu thị GO! và BigC sẽ mở cửa từ 7h đến 23h; riêng khu vực miền Trung và TP Hồ Chí Minh sẽ mở cửa từ 7h30 đến 23h.

Ngày 29 Tết (tức ngày 28/1), siêu thị GO! và BigC mở cửa từ 7h – 12h cùng ngày. Riêng GO! Thăng Long, Bắc Giang, Lào Cai, Cần Thơ, Bình Dương, Dĩ An, Tân Hiệp, Mỹ Tho, Trà Vinh, Bến Tre, Bà Rịa, Bạc Liêu mở cửa từ 7h- 14 cùng ngày;

Go! Miền Đông và Nguyễn Thị Thập mở cửa từ 6h đến 12h cùng ngày.

Ngày 29/01 (Mồng 1 Tết), hai siêu thị này tạm nghỉ nhưng ngày 30/1 (Mồng 2 Tết) tiếp tục mở cửa từ 8h đến 22h; riêng khu vực miền Trung và TP Hồ Chí Minh mở cửa từ 10h đến 22h; GO! Đà Lạt mở cửa từ 8h đến 22h;

Ngày 31/01 (Mồng 3 Tết) siêu thị GO! và BigC trở lại hoạt động bình thường, mở cửa từ 8h đến 22h.

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều siêu thị đồng loạt tăng thời gian bán hàng trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, đồng thời sẽ mở cửa xuyên Tết. Ảnh: Bảo Loan

Đối với siêu thị Tops Market khu vực Hà Nội, trong các ngày từ 17 – 27/1, sẽ mở cửa từ 7h đến 22h30.

Ngày 28/1 (tức 29 Tết), Tops Market khu vực Hà Nội mở cửa từ 7h - 14h và mở cửa trở lại từ ngày Mùng 3 Tết (tức ngày 31/1).

Tại khu vực Hồ Chí Minh, siêu thị Tops Market mở cửa từ 7h đến 12h.

Ngày 29/015 (Mồng 1 Tết) và ngày 30/1 (Mồng 2 Tết), siêu thị Tops Market tạm nghỉ.

Đến ngày 31/01 (Mồng 3 Tết),các cửa hàng Tops Market khu vực Hà Nội mở cửa từ 8h đến 22h; khu vực Hồ Chí Minh mở cửa từ 7h30 đến 22h00.

Tương tự, hệ thống siêu thị Co.opmart tại Hà Nội cũng kéo dài thời gian mở cửa đến 22h30 thay vì 22h trong các ngày từ 25 đến 27/1 (tức từ 26 - 28 tháng Chạp).

Riêng trong ngày 28/1 (tức 29 Tết) hệ thống siêu thị này sẽ mở cửa từ 6h đến 12h.

Từ Mùng 6 Tết, hệ thống Co.opmart sẽ mở cửa hoạt động trở lại như bình thường.

Theo đại diện hệ thống siêu thị WinMart, WinMart+, WiN, hệ thống bán lẻ này sẽ mở đến 12h trưa 29 Tết (tức ngày 28/1), sau đó sẽ mở cửa trở lại vào Mùng 4 Tết (tức ngày 1/2).

Từ nay đến ngày 12/2, hệ thống siêu thị WinMart, WinMart+, WiN triển khai chương trình khuyến mại Tết với nhiều ưu đãi lớn lên đến 50%.

Trong khi đó, toàn bộ hệ thống siêu thị AEON sẽ hoạt động xuyên Tết Nguyên đán.

Cụ thể, hệ thống siêu thị AEON nghỉ bán hàng vào lúc 20h tối 29 Tết (tức ngày 28/1) và mở cửa vào lúc 11h sáng Mùng 1 Tết (tức ngày 29/1).

Theo đại diện siêu thị AEON Việt Nam, đơn vị này trữ hàng và chuyển hàng đến các siêu thị từ 1 tháng trước, lượng hàng hóa tăng 115% - 120% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cũng có mức giảm lên đến 50%, hệ thống bán lẻ BRGMart triển khai chương trình khuyến mại đến hết ngày 28/1 (tức 29 tháng Chạp).

Theo đó, BRGMart tăng nguồn hàng gấp 2-3 lần so với các tháng trong năm, cung cấp đầy đủ thực phẩm Tết, như gạo, thịt, thủy hải sản, đặc sản, bánh chưng, giò, chả, rau củ, trái cây tươi...

Trong ngày 29 Tết (ngày 28-1), hệ thống siêu thị BRGMart sẽ phục vụ từ 8h đến 18h và mở cửa trở lại từ ngày Mùng 3 Tết từ 8h đến 22h.

Còn hệ thống Haprofood mở cửa từ 6h đến 18h ngày 29 tháng Chạp và mở cửa trở lại từ 8h đến 22h ngày Mùng 3 Tết.

