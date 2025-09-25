Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng
GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.
Con giáp Sửu: Âm thầm giúp đỡ, hết lòng vì mọi người
Con giáp Sửu vốn trượng nghĩa, khi thấy ai gặp khó khăn họ sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.
Với họ, việc của người khác cũng giống như việc của mình, nên chẳng nề hà bất kỳ chuyện gì nếu có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người thân yêu.
Điểm đặc biệt của tuổi Sửu là họ luôn hành động một cách lặng lẽ, không thích phô trương hay khoe khoang.
Họ giúp bằng tất cả khả năng của mình mà không mong chờ sự đền đáp.
Chính sự chân thành và tốt bụng ấy khiến tuổi Sửu luôn được bạn bè, người thân yêu mến và tin tưởng.
Con giáp Mùi: Ôn hòa, dễ tha thứ và giàu lòng trắc ẩn
Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, nho nhã và giàu lòng nhân ái. Họ sống chan hòa, không thích tranh chấp, thậm chí còn sẵn sàng nhận phần thiệt về mình để giữ gìn sự êm ấm.
Đặc biệt, tuổi Mùi không bao giờ để bụng hay ghi hận với người khác. Ngay cả khi từng bị ai đó làm tổn thương, họ vẫn dễ dàng bỏ qua và sẵn sàng giúp đỡ khi đối phương gặp khó khăn.
Chính tính cách rộng lượng và giàu lòng vị tha này khiến tuổi Mùi trở thành một trong những con giáp tốt bụng được mọi người ngưỡng mộ.
Con giáp Tuất: Nhân hậu, chân thành và luôn bao dung
Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu. Họ sống chân thành, luôn tin rằng chỉ cần dùng cái tâm để đối đãi với mọi người thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn.
Người tuổi Tuất không bao giờ làm ngơ trước những hoàn cảnh khó khăn. Họ sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ mà không mong được trả ơn.
Bạn bè và người thân của tuổi Tuất luôn cảm nhận được sự ấm áp, bởi chỉ cần lên tiếng, họ sẽ lập tức có mặt, hỗ trợ bằng tất cả tình cảm chân thành.
Chính sự tử tế ấy khiến tuổi Tuất trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhiều người, lan tỏa yêu thương trong một thế giới vốn dĩ đôi khi còn nhiều lạnh nhạt.
3 con giáp luôn sẵn lòng giúp người khác
Ba con giáp tốt bụng tuổi Sửu, tuổi Mùi và tuổi Tuất chính là những người mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh.
Họ không chỉ biết yêu thương, chia sẻ mà còn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để giữ gìn niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.
Gặp được họ trong cuộc đời là một may mắn lớn, bởi họ luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và sự chân thành hiếm có.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứuĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ 6 (TP Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 10 đã kịp thời mở đường, hỗ trợ cho xe ô tô chở nam sinh viên bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.
Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào tháng Âm lịch này dù ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được bản lĩnh kiên cường, vươn lên gặt hái thành công và xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.
Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân tham gia nghĩa vụ quân sự thời gian phục vụ là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 06 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định.
Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sótĐời sống - 22 giờ trước
“Đói bụng thì tôi nhặt quả rụng ăn, không có quả rụng thì ăn đọt cây, lá rừng và uống nước suối. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa”, ông R Ông Ha Hoanh kể.
Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú DiễnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng loạt nhà xưởng, công trình kiên cố, bãi tập kết vật liệu ngang nhiên"mọc" trên đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sứcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi bước sang mùa đông năm 2025 sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác và thăng tiến. Nhờ đó, con đường kiếm tiền trở nên thuận lợi, sự nghiệp thêm phần hanh thông.
Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ LiêmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.
Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiếc xe đạp do nam sinh lớp 6 điều khiển, trong lúc di chuyển trên phố Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với một ô tô tải. Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ.
Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.
Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trựcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thông tư 105/2023/TT-BQP nêu rõ 10 bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực. Dưới đây là danh sách cụ thể.
Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡĐời sống
GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.