Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, người dân nên biết
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 56/2026/NQ-HĐND chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú).
Quy định mới về xử lý về đăng ký và quản lý cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú)
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ 1/7/2026, quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND, hành vi vi phạm và mức tiền phạt về đăng ký và quản lý cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) được quy định như sau:
|
STT
|
Hành vi vi phạm
|
Điểm, khoản, Điều quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP
|
Mức tiền phạt sau khi tăng
|
1
|
Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú
|
điểm a khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
2
|
Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật
|
điểm b khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
3
|
Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật
|
điểm c khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
4
|
Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật
|
điểm d khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
5
|
Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú
|
điểm đ khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
6
|
Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú
|
điểm b khoản 3 Điều 10
|
Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng
|
7
|
Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú
|
điểm e khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
8
|
Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú
|
điểm g khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
9
|
Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú
|
điểm h khoản 2 Điều 10
|
Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
|
10
|
Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi
|
điểm a khoản 3 Điều 10
|
Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng
|
11
|
Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú
|
điểm c khoản 3 Điều 10
|
Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng
|
12
|
Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật
|
điểm d khoản 3 Điều 10
|
Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng
Lưu ý: Các hành vi vi phạm hành chính nêu trên áp dụng mức tiền phạt cao hơn mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.
Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 02 (hai) lần mức tiền phạt đối với cá nhân.
Vì sao phải đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú)?
Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) là nghĩa vụ của công dân, đồng thời mang lại rất nhiều quyền lợi thiết thực cho chính người dân và phục vụ công tác quản lý Nhà nước.
Đăng ký cư trú giúp cơ quan Nhà nước nắm bắt chính xác và kịp thời thông tin về dân số, biến động dân cư tại từng địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và phòng chống tội phạm.
Đăng ký cư trú là cơ sở để cập nhật thông tin chính xác lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia, tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý xã hội.
Việc có thông tin cư trú hợp pháp (đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) là điều kiện tiên quyết để công dân thực hiện các thủ tục hành chính và hưởng các chính sách xã hội. Gồm:
- Làm giấy tờ tùy thân như: Làm, cấp đổi, cấp lại CCCCD, hộ chiếu.
- Đăng ký nhập học cho con cái tại nơi thường trú hoặc tạm trú.
- Hưởng các chính sách khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tại địa phương.
- Hưởng các chính sách về việc làm, bảo hiểm xã hội.
- Đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh cho con, đăng ký quyền sở hữu nhà đất, mua bán tài sản, vay vốn ngân hàng...
- Đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử tại nơi cư trú.
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