Jennifer Lopez nổi bật với set đồ hoa

Nữ ca sĩ được bắt gặp đi dạo cùng huấn luyện viên thanh nhạc Stevie Mackey. Không cầu kỳ trong bối cảnh đời thường, Jennifer Lopez vẫn tạo dấu ấn với set đồ mang đậm tinh thần boho, phù hợp với không khí những ngày cuối hè.

Điểm nhấn trong trang phục của nữ ca sĩ là chân váy maxi màu xanh bạc hà xuyên thấu, được thiết kế nhiều tầng và phủ họa tiết hoa nhỏ màu hồng. Jennifer Lopez kết hợp món đồ này với áo tank top trắng hai dây mảnh, có chi tiết ren eyelet xuyên thấu, tạo tổng thể nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Jennifer Lopez và Stevie Mackey tại Malibu, California. Ảnh: Backgrid

Để hoàn thiện diện mạo, giọng ca On the Floor lựa chọn loạt phụ kiện theo phong cách tối đa hóa. Cô đeo kính râm gọng tròn bản lớn với tròng màu, phối cùng túi đeo chéo màu vàng bơ và giày mule hở mũi đồng điệu.

Jennifer Lopez tiếp tục tạo điểm nhấn bằng nhiều món trang sức vàng được phối theo kiểu layering. Nữ ca sĩ đeo nhiều vòng tay, nhẫn và các mẫu dây chuyền khác nhau, giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn mà vẫn giữ được tinh thần phóng khoáng đặc trưng của phong cách boho.

Về làm đẹp, Jennifer Lopez để mái tóc màu caramel được sấy thẳng, rẽ ngôi giữa. Cô chọn lớp trang điểm mang sắc thái khỏe khoắn với đôi má ửng hồng, môi bóng cùng bộ móng được chăm chút kỹ lưỡng.

Jennifer Lopez tại Paris, Pháp, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Stevie Mackey lựa chọn phong cách đồng điệu với bộ trang phục màu tím lavender gồm áo sơ mi dáng thoáng và quần rộng. Anh hoàn thiện diện mạo bằng giày nâu và kính râm đen.

Sau những chuyến đi liên tiếp, Jennifer Lopez tiếp tục cho thấy khả năng biến những bộ trang phục đời thường thành một diện mạo nổi bật. Chân váy maxi họa tiết hoa, áo hai dây, phụ kiện ánh kim cùng các gam màu nhẹ nhàng giúp nữ ca sĩ tạo nên diện mạo nổi bật mà không quá cầu kỳ. Bộ trang phục cũng cho thấy cách Jennifer Lopez tận dụng những món đồ mang tính nữ tính để tạo nên tổng thể phóng khoáng, phù hợp với những ngày cuối hè.