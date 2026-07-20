Màn catwalk viral của Lương Thùy Linh

Sự kết hợp giữa trang phục, cách tạo dáng và thần thái giúp tổng thể màn trình diễn trở nên hài hòa, sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét Lương Thùy Linh ngày càng có phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp thay vì chỉ là một hoa hậu đi diễn thời trang. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn. Việc liên tục làm việc với nhiều nhà thiết kế, đạo diễn catwalk và tham gia các chương trình thời trang đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm đáng kể.