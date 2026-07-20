Màn catwalk viral của Lương Thùy Linh

Thứ hai, 11:16 20/07/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lương Thùy Linh với những sải bước tự tin trên sàn catwalk đã gây bão mạng xã hội trong những ngày qua. Điều gì giúp nàng hậu tạo nên sức hút mạnh mẽ và trở thành tâm điểm chú ý của khán giả?

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội nhờ điều gì? - Ảnh 1.Mê mẩn đôi chân 1m22 của Lương Thùy Linh

GĐXH - Lương Thùy Linh gây chú ý khi diện váy xẻ tà khoe đôi chân 1m22 khi làm vedette tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026.

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 1.
Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 2.

Lương Thùy Linh với đôi chân dài 1m22 đã chinh phục khán giả trong show diễn thời trang vừa qua. Khí chất cùng màn sàn bước chuyên nghiệp của người đẹp đã viral khắp mạng xã hội. Để có được màn trình diễn đẹp như vậy, Lương Thùy Linh có gì?

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 3.

Lương Thùy Linh vốn được đánh giá là một trong những hoa hậu sở hữu lợi thế nổi bật về hình thể với chiều cao 1,78 m, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cân đối. Trong lần xuất hiện này, cô tiếp tục phát huy thế mạnh bằng những bước catwalk chắc chắn, nhịp nhàng cùng thần thái tự tin.

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 4.

Khác với nhiều màn trình diễn thiên về kỹ thuật, Lương Thùy Linh ghi điểm ở khả năng làm chủ sân khấu. 

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 5.

Ánh mắt sắc sảo, biểu cảm linh hoạt và cách tương tác với khán giả giúp mỗi bước đi của cô trở nên cuốn hút. Chính sự tự nhiên này khiến đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 6.

Một trong những nguyên nhân giúp màn catwalk trở nên viral là bộ trang phục được thiết kế ôm sát, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài đặc trưng của nàng hậu.

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa trang phục, cách tạo dáng và thần thái giúp tổng thể màn trình diễn trở nên hài hòa, sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét Lương Thùy Linh ngày càng có phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp thay vì chỉ là một hoa hậu đi diễn thời trang. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn. Việc liên tục làm việc với nhiều nhà thiết kế, đạo diễn catwalk và tham gia các chương trình thời trang đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm đáng kể.

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 8.

Bên cạnh việc thường xuyên xuất hiện trên sàn catwalk để có kinh nghiệm, Lương Thùy Linh còn quản lý vóc dáng bằng cách luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội vì sao? - Ảnh 9.

Nhờ chăm chỉ như vậy nên Lương Thùy Linh mới có được thần thái, vóc dáng đẹp như hiện tại.

Lương Thùy Linh catwalk viral khắp mạng xã hội nhờ điều gì? - Ảnh 11.Thú vị hình ảnh Hoàng Thùy Linh hội ngộ Lương Thùy Linh

GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Lương Thùy Linh hội ngộ tại sự kiện thời trang, cả hai khiến fan thích thú khi chung khung hình.

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