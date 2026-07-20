Màn catwalk viral của Lương Thùy Linh

Phương Oanh lại gây chú ýĐẹp -
GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.
Lương Thùy Linh với đôi chân dài 1m22 đã chinh phục khán giả trong show diễn thời trang vừa qua. Khí chất cùng màn sàn bước chuyên nghiệp của người đẹp đã viral khắp mạng xã hội. Để có được màn trình diễn đẹp như vậy, Lương Thùy Linh có gì?
GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.
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