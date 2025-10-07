Diễn biến mới vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện sau khi ăn bánh tày, phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc

Liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh tày, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn.

Trên NLĐO, ông Lê Minh Tiến (Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị) cho biết vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Nhiều em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Ảnh: NLĐO

Ông Tiến cho biết Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị đã thông báo kết quả cho UBND xã Kim Ngân để làm cơ sở xử lý.

Trước đó, khoảng 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh tày tại bữa ăn bán trú. Hiện các em học sinh đã xuất viện và đi học trở lại.

Theo ông Ngô Đức Vận (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy) xác nhận 40 học sinh nhập viện với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy và đau bụng. Các em đã được truyền dịch, dùng kháng sinh và xuất viện sau điều trị.

Liên quan vụ việc, theo báo Dân Việt, UBND xã Kim Ngân đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H (Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú), do để xảy ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong phụ huynh.

Hiện công tác quản lý bếp ăn bán trú đã được giao cho nhân sự khác phụ trách, trong khi Hiệu trưởng trường này tiếp tục điều hành hoạt động chung của nhà trường.

