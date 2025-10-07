Diễn biến mới vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện sau khi ăn bánh tày, phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc
GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.
Liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh tày, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn.
Trên NLĐO, ông Lê Minh Tiến (Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị) cho biết vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.
Ông Tiến cho biết Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị đã thông báo kết quả cho UBND xã Kim Ngân để làm cơ sở xử lý.
Trước đó, khoảng 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh tày tại bữa ăn bán trú. Hiện các em học sinh đã xuất viện và đi học trở lại.
Theo ông Ngô Đức Vận (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy) xác nhận 40 học sinh nhập viện với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy và đau bụng. Các em đã được truyền dịch, dùng kháng sinh và xuất viện sau điều trị.
Liên quan vụ việc, theo báo Dân Việt, UBND xã Kim Ngân đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H (Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú), do để xảy ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong phụ huynh.
Hiện công tác quản lý bếp ăn bán trú đã được giao cho nhân sự khác phụ trách, trong khi Hiệu trưởng trường này tiếp tục điều hành hoạt động chung của nhà trường.
Loạt trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì mưa ngập kèm sấm sét dữ dộiGiáo dục - 2 giờ trước
Rạng sáng nay 7/10, Hà Nội mưa lớn kèm sấm sét, gây ngập lụt nhiều tuyến phố. Nhiều trường học thông báo cho học sinh tạm nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online.
Trường học Hà Nội được chủ động hình thức dạy để ứng phó hoàn lưu bão số 11Giáo dục - 4 giờ trước
Các trường căn cứ vào tình hình thời tiết, an toàn giao thông để quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
Trường ở Hà Nội đón học sinh trở lại sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐTGiáo dục - 21 giờ trước
Một số trường mầm non ở Hà Nội thông báo đón học sinh đến lớp sau thông báo hỏa tốc của Sở GD&ĐT vào sáng nay.
PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026Giáo dục - 1 ngày trước
Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để trình Thủ tướng quyết định và dự kiến triển khai trong 2026.
Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm họcXã hội - 1 ngày trước
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng, Bộ đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học.
Giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ năm 2026, người trong cuộc nói gì?Xã hội - 1 ngày trước
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học (tối đa 5 hoặc 10) từ năm 2026, nhằm giải quyết vấn đề 7,6 triệu nguyện vọng "ảo" và thúc đẩy cam kết nghề nghiệp nghiêm túc. Đề xuất này gây ra lo lắng về việc giảm cơ hội đỗ của học sinh.
Thi THPT trên máy tính từ 2027: Cú hích chuyển đổi số giáo dục Việt NamXã hội - 1 ngày trước
Từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ chuyển sang thi trên máy tính. Đây là bước tiến lớn trong chuyển đổi số giáo dục, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, bảo mật và sự chuẩn bị của học sinh, giáo viên.
Nữ sinh lớp 8 ở Huế bị bạn đánh, bắt quỳ gốiXã hội - 1 ngày trước
Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối, đánh vào mặt sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Các trường học Hà Nội chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó bão số 11Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn cần chủ động ứng phó với cơn bão số 11 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên.
Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du họcGiáo dục
GĐXH - Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến học bổng du học, chương trình trao đổi sinh viên và các trại hè quốc tế.