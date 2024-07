Diễn biến nóng vụ bé trai 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành

Ngày 23-7, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo và giao ban báo chí quý II/2024.



Tại đây, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết kết quả giám định thương tích của bé L.M.T. (10 tuổi; ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là 4%. Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi hợp báo

Như Báo Người Lao Động phản ánh, lãnh đạo UBND xã Lợi An đã chỉ đạo công an xã làm rõ tin báo cháu T. có dấu hiệu bị mẹ kế là bà H.M.N. bạo hành.

Làm việc với công an, bà N. cho biết khoảng 12 giờ ngày 5-7, sau khi đi khám bệnh ở TP Cà Mau về đến nhà, bà phát hiện T. té vào đống đá khi chạy chơi. Bà N. dẫn T. đi tắm và rửa vết thương.

T. và ông C. cũng trình bày tương tự. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, L.V.T. (19 tuổi, anh ruột bé T.) khẳng định lời bà N. không đúng vụ việc.

"Tối 5-7, tôi đi làm về thấy trên người em trai có nhiều vết bầm và bị rách ở vùng trán nên hỏi. T. cho hay mình bị mẹ kế đánh bằng cây sạn (dụng cụ dùng nấu ăn) và bà N. cũng thừa nhận việc này. Lo lắng cho sức khỏe em trai, tôi đưa T. đến cơ sở y tế sơ cứu. Sau đó, cha tôi đến đưa T. vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời khâu vết thương" – anh V.T. kể.

Trước đó, ngày 22-2-2023, giáo viên Trường Tiểu học 2 Lợi An phát hiện trên người cháu L.M.T. có nhiều vết bầm tím nên báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương. Qua xác minh, bà N. cho biết T. lấy trộm 20.000 đồng nên trong lúc tức giận đã dùng nhánh tre đánh vào tay, chân… bé. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà N. để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Sau đó, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt N. 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Điều tra vụ bé trai 10 tuổi nghi bị mẹ kế tiếp tục bạo hành Bà mẹ kế ở tỉnh Cà Mau từng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì bạo hành con riêng của chồng.