Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Tội đưa hối lộ” và “Tội môi giới hối lộ” liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa giả.