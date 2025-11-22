Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 thúc đẩy y học cổ truyền toàn cầu

Diễn đàn do Hội Nam Y Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban chuyên ngành lý thuyết Lạc bệnh học thuộc Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới tổ chức với tôn chỉ "hợp tác – kế thừa – đổi mới – hội nhập". Diễn đàn quy tụ hàng trăm đại biểu gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia như: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Romania... tập trung trao đổi về tiến triển học thuật và ứng dụng lâm sàng của Lạc bệnh học trong phòng trị bệnh tim mạch, nội tiết, hô hấp, chống lão hóa và ung thư.

Ông Ô Quốc Quyền - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh rằng, y học cổ truyền là tài sản chung của nhân loại, còn Lạc bệnh học là một minh chứng tiêu biểu cho quá trình đổi mới của y học cổ truyền Trung Quốc. Ông cho rằng diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước, trong đó hợp tác về y học cổ truyền đóng vai trò quan trọng. Diễn đàn không chỉ thúc đẩy hợp tác học thuật mà còn tạo động lực cho tiến trình hiện đại hóa và quốc tế hóa y học cổ truyền, đóng góp vào xây dựng cộng đồng y tế chung của nhân loại.

Ông Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 tổ chức tại Việt Nam. Ảnh PT

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam khẳng định, Lạc bệnh học là một học thuyết quan trọng của y học cổ truyền, thể hiện ưu thế rõ rệt trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch, tiểu đường, các bệnh mãn tính… Những giá trị khoa học này không chỉ cung cấp tham chiếu quý báu cho y học hiện đại mà còn cho thấy những bước tiến trong quá trình trình hiện đại hóa y học cổ truyền tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học trong nhiều năm qua đã dẫn dắt xu hướng nghiên cứu tiên phong, gắn kết giữa đổi mới lý luận và thực hành lâm sàng. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học của Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới nhằm triển khai nghiên cứu chung, chia sẻ tri thức và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Theo ông Đoàn Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, hệ thống lý thuyết Lạc bệnh học ngày càng hoàn thiện, các thành quả đổi mới liên tục xuất hiện, đặc biệt là những đột phá trong phòng trị các bệnh mạn tính về tim mạch, hô hấp và nội tiết, thể hiện tiềm năng rất lớn của y học cổ truyền trong bối cảnh khoa học hiện đại. Nhiều thành quả nghiên cứu về Lạc bệnh học đang được tích hợp vào chương trình đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy sự phát triển hiện đại của y học cổ truyền Việt Nam.

Sự kiện quy tụ sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã trình bày hàng loạt nghiên cứu mới về ứng dụng Lạc bệnh học trong điều trị các bệnh lý mạch máu, thần kinh, miễn dịch và chống lão hóa. Hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng trị bệnh tim mạch, đặc biệt là tác dụng của một số bài thuốc đối với xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu và tăng huyết áp…. Dược lý và cơ chế tác dụng của một số thành phần chủ chốt cũng đã được làm rõ, ví dụ nhân sâm trong bài thuốc Thông tâm lạc là thành phần quan trọng giúp bảo vệ nội mô và cải thiện chức năng vi mạch.

Các chuyên gia nhấn mạnh sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại là hướng đi phù hợp trong điều trị bệnh mạn tính, đem lại sức khỏe tốt cho người bệnh. Dịp này, tài liệu "Hướng dẫn chẩn đoán chứng khí hư tâm phế ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) giai đoạn ổn định" do 33 chuyên gia đến từ Trung Quốc, Anh, Mỹ, Thái Lan và Canada cùng tham gia biên soạn đã chính thức được công bố.

Đây là tài liệu đầu tiên đưa ra quan điểm bệnh lý "khí hư tâm phế" trong giai đoạn ổn định của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cung cấp cơ sở lý luận cho phương pháp "tâm phế đồng trị" và có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo thực hành lâm sàng.