Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, y bác sĩ cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Y học cổ truyền (YHCT) và chia sẻ giải pháp phát huy giá trị di sản y học dân tộc trong bối cảnh mới.

Tại buổi tọa đàm, TTƯT.TS.BS Trần Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho biết, YHCT là kho tàng tri thức, là di sản văn hóa vô giá của dân tộc, đã gắn bó với đời sống, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân suốt hàng nghìn năm. Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế, YHCT không ngừng được khẳng định vị trí trong hệ thống y tế quốc gia; ngày càng phát huy thế mạnh khi được kết hợp hài hòa, hiệu quả cùng Y học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

TTƯT.TS.BS Trần Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm.

Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng đối với ngành YHCT Việt Nam, khi hai văn kiện mang tính chiến lược được ban hành: Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về những giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; và Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hai văn bản này thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước: Coi YHCT là tài sản quý báu của dân tộc cần được bảo tồn, kế thừa và phát triển trong thời kỳ hội nhập và đổi mới y tế toàn dân.

Cùng với đó, các chính sách mới như Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Quyết định 1893/QĐ-TTg, Quyết định 376/QĐ-TTg cùng nhiều hướng dẫn chuyên ngành khác đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy hoạt động kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại được triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn bao giờ hết.

Theo TTƯT.TS.BS Trần Quốc Hùng, với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Thủ đô, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội được giao trọng trách gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị tinh túy của Y học cổ truyền.

Trong năm 2025, bệnh viện đã tích cực triển khai hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho hơn 120 xã, phường; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực YHCT; hướng dẫn, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng tại cơ sở; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất thuốc và quản lý khám chữa bệnh; đồng thời tham mưu xây dựng hệ thống phân loại môi trường vùng trồng dược liệu...

Những nỗ lực đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đưa YHCT đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại tuyến cơ sở – nơi mỗi phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận có giá trị thực tiễn cao được trình bày, như: "Thực trạng và giải pháp phát triển công tác YHCT Hà Nội", "Vai trò và ý nghĩa của châm cứu trong hệ thống Y học hiện đại", "Đào tạo và thực hành YHCT của Trường Đại học Y Hà Nội tại cơ sở khám, chữa bệnh", "Số hóa quản lý dữ liệu trong y tế kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo" và "Bảo dưỡng tạng phủ qua từng bữa ăn".

Buổi tọa đàm không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày truyền thống, mà còn là dịp để đội ngũ y, bác sĩ cùng hướng về mục tiêu chung: xây dựng nền Y học cổ truyền Việt Nam hiện đại, nhân văn và hội nhập vững vàng trong kỷ nguyên số.

