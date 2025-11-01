Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, y bác sĩ cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Y học cổ truyền (YHCT) và chia sẻ giải pháp phát huy giá trị di sản y học dân tộc trong bối cảnh mới.
Tại buổi tọa đàm, TTƯT.TS.BS Trần Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho biết, YHCT là kho tàng tri thức, là di sản văn hóa vô giá của dân tộc, đã gắn bó với đời sống, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân suốt hàng nghìn năm. Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế, YHCT không ngừng được khẳng định vị trí trong hệ thống y tế quốc gia; ngày càng phát huy thế mạnh khi được kết hợp hài hòa, hiệu quả cùng Y học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng đối với ngành YHCT Việt Nam, khi hai văn kiện mang tính chiến lược được ban hành: Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về những giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; và Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.
Hai văn bản này thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước: Coi YHCT là tài sản quý báu của dân tộc cần được bảo tồn, kế thừa và phát triển trong thời kỳ hội nhập và đổi mới y tế toàn dân.
Cùng với đó, các chính sách mới như Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Quyết định 1893/QĐ-TTg, Quyết định 376/QĐ-TTg cùng nhiều hướng dẫn chuyên ngành khác đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy hoạt động kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại được triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn bao giờ hết.
Theo TTƯT.TS.BS Trần Quốc Hùng, với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Thủ đô, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội được giao trọng trách gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị tinh túy của Y học cổ truyền.
Trong năm 2025, bệnh viện đã tích cực triển khai hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho hơn 120 xã, phường; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực YHCT; hướng dẫn, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng tại cơ sở; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất thuốc và quản lý khám chữa bệnh; đồng thời tham mưu xây dựng hệ thống phân loại môi trường vùng trồng dược liệu...
Những nỗ lực đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đưa YHCT đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại tuyến cơ sở – nơi mỗi phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận có giá trị thực tiễn cao được trình bày, như: "Thực trạng và giải pháp phát triển công tác YHCT Hà Nội", "Vai trò và ý nghĩa của châm cứu trong hệ thống Y học hiện đại", "Đào tạo và thực hành YHCT của Trường Đại học Y Hà Nội tại cơ sở khám, chữa bệnh", "Số hóa quản lý dữ liệu trong y tế kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo" và "Bảo dưỡng tạng phủ qua từng bữa ăn".
Buổi tọa đàm không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày truyền thống, mà còn là dịp để đội ngũ y, bác sĩ cùng hướng về mục tiêu chung: xây dựng nền Y học cổ truyền Việt Nam hiện đại, nhân văn và hội nhập vững vàng trong kỷ nguyên số.
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặtY tế - 8 giờ trước
Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mớiY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyếtY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọngY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵSống khỏe - 2 ngày trước
Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng nămY tế - 2 ngày trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.
Sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn đứt rời chân, bác sĩ hướng dẫn sơ cứu đúng cáchY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển gấp tới viện trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương.
Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà NẵngY tế - 3 ngày trước
Bốn người trong một gia đình ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) bị ngạt khí do chạy máy phát điện giữa mưa lũ, đang được cấp cứu tích cực, sức khỏe đều nguy kịch.
Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắtY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.
Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng BaY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Sáng 27/10, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỉ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Y tế
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.