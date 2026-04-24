Diện mạo tuổi U70 của diễn viên Quang Minh khiến khán giả ngỡ ngàng
GĐXH - Trong buổi ra mắt phim "Trùm sò", diễn viên Quang Minh đã khiến nhiều người sốc vì diện mạo trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi U70.
Xuất hiện trên thảm đỏ premiere Trùm sò là đông đủ dàn diễn viên của phim gồm: đạo diễn Đức Thịnh, diễn viên Phương Nam, Hoa hậu diễn viên Mai Phương, diễn viên gạo cội Thanh Hiền, diễn viên Tam Triều Dâng, diễn viên Ngọc Trai, biên kịch - diễn viên Hồ Hải, diễn viên Doãn Quốc Đam, diễn viên Thanh Thúy, diễn viên Quang Minh, "chị Phiến" Lê Khuyến Dương và một số diễn viên khác. Đặc biệt diễn viên Quang Minh khiến khán giả bất ngờ vì diện mạo ở tuổi U70 quá trẻ trung.
Bên cạnh sự xuất hiện với diện mạo trẻ trung diễn viên Quang Minh, khán giả còn quan tâm đến đoàn làm phim. Theo đó, đoàn phim Trùm sò đã có buổi giao lưu hài hước, vui nhộn nhưng không kém phần chân thành cùng với các khách mời, báo chí, truyền thông và một số khán giả may mắn.
Diện mạo diễn viên Quang Minh ở tuổi U70 gây ngỡ ngàng.
Đạo diễn Đức Thịnh xúc động khi nhận được nhiều sự quan tâm dù sau 6 năm mới trở lại với điện ảnh. Anh tâm sự Trùm sò là phim hài có chất liệu dân gian nhưng anh không câu nệ việc phải theo đúng khuôn mẫu lịch sử. Anh chú trọng trải nghiệm gần gũi của khán giả với câu chuyện trong phim hơn. Anh cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nghệ sĩ Thanh Hiền, bởi bà đã cho anh cảm nhận chân thật của tình thân. Đức Thịnh trải lòng rằng những gì Trùm sò nói với mẹ trong phim cũng là những điều anh ấp ủ trong lòng để dành tới cha mẹ của mình.
Nhà sản xuất Thanh Thúy nhận được câu hỏi liệu nhân vật Bào Ngư dữ dằn có điểm gì giống cô ngoài đời không. Đạo diễn Đức Thịnh đã nhanh như chớp bắt lấy cơ hội "bóc phốt" vợ. Đức Thịnh "tố" nhân vật Bào Ngư chỉ bằng một nửa Thanh Thúy ở ngoài đời và nhất định không cho bà xã của mình cơ hội đính chính.
Tuy nhiên, anh không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bà xã Thanh Thúy: "Nếu không có Thúy, tôi sẽ không thể hoàn thành dự án này, không thể trở lại được. Tôi đã khóc khi thấy vợ đứng khép mình để chờ một ngôi sao hơn một tiếng để mời vào vai diễn Trùm Sò nhưng chỉ nói được vài câu qua loa. Tôi nghĩ nếu tôi không nghỉ làm phim 6 năm qua vì khủng hoảng tuổi trung niên, vợ tôi sẽ không gặp khó khăn trong việc mời diễn viên như vậy. Cũng vì thương vợ mà tôi đã đồng ý đóng vai Trùm Sò và chăm chỉ giảm cân để đóng phim".
Diễn viên Phương Nam cho biết việc quay phim hành động vất vả và nguy hiểm, các diễn viên không tránh khỏi bị thương. Anh từng bị va chạm ở đầu và phải vào viện cấp cứu, chụp CT kiểm tra. May mắn, đầu của anh không bị ảnh hưởng.
Hoa hậu Mai Phương không giấu được sự hồi hộp khi vai diễn đầu tay chính thức được ra mắt. Mai Phương và Ngọc Trai đều hy vọng khán giả sẽ ủng hộ tất cả các bộ phim cùng ra rạp dịp lễ này bởi mỗi phim đều có điểm đặc sắc riêng.
Khi quay phim Trùm sò, Tam Triều Dâng suýt phải cấp cứu khi ăn bánh có trộn khói màu nhưng cô tâm sự rằng gặp tai nạn nghề nghiệp là điều mà các diễn viên đều chấp nhận vì yêu nghề. Còn diễn viên Thanh Hiền trải lòng: "Trùm sò không chỉ là một bộ phim hài giải trí, phim có nhiều cảnh cảm xúc, nhân văn và đạo đức, hy vọng sẽ được mọi người ra rạp ủng hộ".
Trùm sò chính thức đổ bộ khắp các rạp toàn quốc vào 24/04/2026.
