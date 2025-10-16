Mới nhất
Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực

Thứ năm, 16:38 16/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".

Hồng Đào: "Các con có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại"Hồng Đào: 'Các con có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại'

GĐXH - Hồng Đào sau khi gây sốt mạng xã hội với câu chuyện sẽ không chăm cháu ngoại khi về hưu, thì mới đây, chị còn tiết lộ các con bướng, cãi cha mẹ nhưng lại không cãi bà ngoại.

Tối 15/10, buổi công chiếu sớm phim điện ảnh "Cục vàng của ngoại" diễn ra tại TP.HCM trong không khí náo nhiệt, thu hút sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ. Đây được xem là bộ phim tình cảm gia đình được mong chờ trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 17/10.

"Cục vàng của ngoại" là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại phim tình cảm gia đình kể về hành trình đầy xúc động của Ngoại và "cục vàng" - đứa cháu nhỏ tinh nghịch, qua đó khắc họa những "góc khuất" lẫn yêu thương không chỉ qua lời nói, tình cảm gia đình ấm áp, những giá trị truyền thống xen lẫn hơi thở hiện đại qua ba thế hệ bà - mẹ - cháu.

Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực - Ảnh 2.

Hồng Đào - Việt Hương trong phim như một cặp "tình nhân" yêu thương nhau.

Xuất hiện tại buổi giao lưu với phóng viên, Hồng Đào - Việt Hương đã có màn tung hứng với nhau khi sự gắn kết của bộ đôi trong phim cứ như những đôi tình nhân yêu nhau, đối lập với phim "Chị Dâu" trước đó.

Cụ thể, khi nói về lần hợp tác "tình thương mến thương" khác hẳn với những đối đầu gay gắt trước đó của phim "Chị Dâu", Việt Hương chia sẻ: "Nếu như phim trước, hai bà trong phim trước là "gai" với nhau, từng cả ánh mắt chứ không phải là câu nói. Thì tới phim này, hai chị em lại rất thương nhau. Thương nhau cũng từng cả ánh mắt luôn".

Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực - Ảnh 3.

Họ có nhiều phân cảnh chung gây ấn tượng với khán giả.

Khi Việt Hương hỏi Hồng Đào: "Nếu có cơ hội, chị có nắm tay em đi nữa không chị?". Hồng Đào liền nắm tay Việt Hương và nói: "Như cô dâu chú rể vậy đó. Trong phim này, đạo diễn Khương Ngọc cứ nói hai bà phải yêu thương nhau lên, phải tình cảm như vợ chồng lên".

Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực - Ảnh 4.

Hồng Đào - Việt Hương trẻ đẹp ngoài đời.

Điều đang chú ý trong "Cục vàng của ngoại", có một cặp vợ chồng ở ngoài đời thực. Đó là Lê Khánh và Tuấn Khải. Chia sẻ về việc bà xã của mình trong phim là người phụ nữ "mỏ hỗn", hay um xùm khiến chồng phải sợ, Tuấn Khải hài hước nói: "Thật ra, Lê Khánh từng thể hiện rất nhiều vai kiểu 'bà vợ mỏ hỗn' rồi. Trong phim này, nhân vật Dũng chắc chắn sợ Diễm thật, vì Diễm là người vợ có phần thiếu quan tâm đến chồng con. Tuy nhiên, bên trong cô ấy vẫn là người sống rất tình cảm và biết hối lỗi. Miệng thì 'mỏ hỗn' vậy thôi, chứ thật ra rất thương gia đình.

Còn ngoài đời thì tôi không sợ Lê Khánh đâu. Cô ấy khác xa với các vai diễn trên sân khấu, nhẹ nhàng, điềm đạm và khá trầm. Nói Khánh "nhạt nhòa" là vì cô ấy không ồn ào, không náo nhiệt như khi đóng phim chứ không phải nhàm chán đâu. Khi lên phim, Khánh như biến thành một người khác hẳn. Cho nên, Dũng trong phim sợ Diễm thật, còn Khải ngoài đời thì chỉ nhường vợ cho êm ấm thôi, chứ không phải sợ".

Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực - Ảnh 5.

Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải.

Ngoài các diễn viên gạo cội nói trên, còn có Băng Di đóng vai con gái bà Hậu (Việt Hương). Sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Băng Di trở lại với vai diễn đầy thử thách trong "Cục vàng của ngoại", một nhân vật mang nhiều tổn thương, nặng nề về tâm lý. Nữ diễn viên thừa nhận đây là vai diễn khiến cô bị ám ảnh nhất trong sự nghiệp, đến mức phải mất nhiều ngày mới có thể thoát khỏi cảm xúc của nhân vật.

"Hơn 10 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên Di cảm thấy một vai diễn lại nặng và mệt đến như vậy. Vì thế, mỗi ngày sau khi quay xong, thường tầm 8 - 9 giờ tối là Di được về. Nhưng Di không về nhà liền, mà ghé quán, nhờ mọi người pha cho mình một ly cocktail, ngồi đó, uống một chút để 'xả' hết năng lượng của cả ngày hôm đó, rồi mới dám về nhà ngủ.

Có nguyên một tháng trời quay phim mà Di cảm giác như năng lượng của mình bị hút cạn vì bị ám bởi nhân vật, lúc nào trong người cũng nặng nề, không vui được. Bình thường Di hay nói chuyện, đùa giỡn với mọi người trong đoàn, nhưng chỉ được mấy ngày đầu thôi. Sau đó, cứ quay xong là Di ngồi một góc, không còn chút sức nào để trò chuyện nữa. Kết thúc phim, Di cũng phải mất khoảng một đến hai tuần để tìm cách 'thoát vai', lấy lại cân bằng.

Đó là một kỷ niệm vừa cực nhưng cũng rất đáng nhớ. Di nghĩ rằng, với một người diễn viên, được trải qua cảm giác như vậy là điều nên có. Mệt thì có, nhưng Di thấy mình may mắn khi được sống trọn vẹn với vai diễn đó", nữ diễn viên chia sẻ.

Chưa dừng lại đó, trong buổi công chiếu, Băng Di cũng tiết lộ trước đó, má Việt Hương có hứa về sẽ tặng cho cô một cặp nhẫn cưới nếu như nữ diễn viên đồng ý lên xe hoa cùng bạn trai 9 năm: "Má Hương nói, năm sau là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của má, má sẽ tặng cho Di một cặp nhẫn cưới, coi như lấy cái vía hạnh phúc của má. Má còn nói thêm rằng, nếu con thích kiểu nhẫn cẩn hột xoàn, má cũng sẽ làm riêng cho con. Má muốn tặng con một cặp nhẫn cưới để con đồng ý lấy cái anh chàng đã cầu hôn con đó đi...".

Bộ phim "Cục vàng của ngoại" chính thức công chiếu từ ngày 17/10/2025 tại tất cả các hệ thống rạp trên toàn quốc và có suất chiếu sớm vào lúc 18h ngày 16/10. Hiện phim được phân loại từ 13 tuổi trở lên.

Ảnh: ĐLP cung cấp

Hồng Đào có 2 con gái nhưng không muốn nuôi và chăm sóc cháu ngoại vì lý do đặc biệtHồng Đào có 2 con gái nhưng không muốn nuôi và chăm sóc cháu ngoại vì lý do đặc biệt

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào mới đây đã trải lòng rằng dù tương lai làm bà ngoại nhưng chị sẽ không nuôi và chăm cháu ngoại. Khi nghe lý do chị chia sẻ, ai cũng tâm đắc.

Đỗ Quyên
