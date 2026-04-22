Rapper nhí 9 tuổi tự tin hòa giọng cùng divo Tùng Dương trong MV 'Có Bác trong tim'

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), dự án âm nhạc đặc biệt MV "Có Bác trong tim" chính thức được phát hành vào lúc 11h30 ngày 22/4/2026 trên kênh YouTube Gia Đình Lớn cùng các nền tảng nhạc số. Đây là sản phẩm của "Em bé chất'' Xệ Xệ được ê-kíp đầu tư và mời Divo Tùng Dương tham gia, đồng thời có sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Tuyên tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa của nhiều thế hệ trong âm nhạc Việt Nam.

Tùng Dương và "em bé chất" Xệ Xệ trong quá trình quay MV "Có Bác trong tim".

Đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ, "Có Bác trong tim" được khơi nguồn cảm hứng sáng tác từ ca khúc bất hủ "Như có Bác trong ngày đại thắng" - bài hát được nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào tháng 4/1975. Từ một nhạc phẩm quen thuộc đã sống cùng ký ức của nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn cách làm mới bằng tư duy hiện đại để tạo nên một tác phẩm mang tinh thần đương thời nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Không đi theo lối kể chuyện mang tính hoài niệm, MV "Có Bác trong tim" của "Em bé chất'' Xệ Xệ lan tỏa những hình ảnh lịch sử và ý nghĩa dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Đặc biệt hơn, tác phẩm được thể hiện với tinh thần năng động, tích cực và giàu sức trẻ, như lời khẳng định rằng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hôm nay.

Điểm nhấn đáng chú ý của sản phẩm âm nhạc này là sự kết hợp giữa nghệ sĩ nhí "Em bé chất" Xệ Xệ và ca sĩ Tùng Dương. Nếu như Tùng Dương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, giàu trải nghiệm và không ngừng tìm tòi đổi mới, thì Xệ Xệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo và tự nhiên của thế hệ măng non. Hai màu sắc âm nhạc tuy khác biệt về độ tuổi nhưng gặp nhau ở tinh thần tích cực, tạo nên tổng thể hài hòa giữa chiều sâu cảm xúc và sức sống tươi mới cho ca khúc.

Ở nhiều khoảnh khắc, chất giọng đầy nội lực của Tùng Dương đóng vai trò dẫn dắt, nâng đỡ, trong khi phần thể hiện của Xệ Xệ đem lại cảm giác gần gũi, tươi tắn, dễ chạm đến người nghe. Việc một giọng ca "nhí" thực hiện MV với ca khúc về Bác cũng góp phần truyền tải thông điệp rằng tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác không chỉ nằm trong ký ức của thế hệ đi trước mà vẫn đang được nuôi dưỡng mạnh mẽ trong trái tim của thế hệ trẻ hôm nay.

Rapper nhí 9 tuổi tự tin tạo dáng bên Tùng Dương trong MV "Có Bác trong tim".

Đặc biệt, MV gây xúc động khi có sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông không chỉ là tác giả của ca khúc gốc truyền cảm hứng cho dự án lần này mà còn là đại diện cho một thế hệ đi trước đã chứng kiến, cống hiến và đồng hành cùng những năm tháng lịch sử của đất nước. Hình ảnh người nhạc sĩ xuất hiện bình dị, điềm đạm trong MV như một chứng nhân của thời đại, tạo nên khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy xúc động. Ca sĩ Tùng Dương cho biết, việc ba thế hệ cùng góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc ra mắt dịp 30/4 mang ý nghĩa như những "gạch nối", thể hiện sự trao truyền các giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ tương lai.

Theo tiết lộ của ê-kíp thực hiện, nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ hào hứng xuất hiện trong MV "Có Bác trong tim" mà còn ký tặng cho bé Xệ Xệ bản phổ ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" để tài năng nhí có thể lan tỏa tới thế hệ mầm non tương lai qua cách thể hiện của mình.

Nói về MV "Có Bác trong tim", chị Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ: "Năm 2026, sáng tác "Như có Bác trong ngày đại thắng" tròn 51 tuổi. Một ca khúc lâu đời được thể hiện qua giọng hát trẻ thơ dễ thương như Xệ Xệ khiến tác giả cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là bài hát đã được toàn dân cất lên, đi qua từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi ca khúc ra đời, tôi mới là một cô bé 7 tuổi. Giờ đây, sau 51 năm, bài hát được Xệ Xệ thể hiện vẫn mang đến cảm giác hân hoan và niềm tự hào Việt Nam như khi vừa ra đời vào năm 1975.

Cách làm mới ca khúc theo xu thế xã hội hôm nay cũng đem đến màu sắc tươi trẻ, gần gũi hơn với trẻ em thời hiện đại. Rõ ràng, dù ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, giá trị âm nhạc và giai điệu của bài hát vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trong bối cảnh mới, khi người trẻ yêu thích những giai điệu sôi động hơn thì cách thể hiện của Xệ Xệ cũng như các bạn khác là rất phù hợp. Tôi nghĩ khán giả trẻ sẽ yêu thích sản phẩm này. Một tác phẩm "quốc dân" được hát theo cách mới mẻ hơn, thức thời hơn thì giá trị âm nhạc cũng sẽ còn trường tồn mãi".

MV "Có Bác trong tim" của "Em bé chất'' Xệ Xệ hòa giọng cùng divo Tùng Dương.

Với ý nghĩa này, MV "Có Bác trong tim" của "Em bé chất'' Xệ Xệ không chỉ là một ca khúc ra mắt đúng dịp lễ lớn mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng ê-kíp muốn gửi tới người yêu nhạc rằng ở bất cứ thời đại nào, lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện diện trong trái tim người Việt Nam.