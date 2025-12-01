Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng

Trên trang cá nhân, diễn viên Huyền Sâm chia sẻ lời tạm biệt tới ekip làm phim "Lằn ranh". Cô đã hoàn thành những cảnh quay của mình trong dự án phim này. "Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông. Hi vọng Nguyệt của Lằn ranh sẽ nhận được sự yêu mến từ khán giả", nữ diễn viên viết.

Trong phim "Lằn ranh", diễn viên Huyền Sâm vào vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông. Đây hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung thú vị cho dự án phim chính luận của VTV, đặc biệt khi đặt cạnh vai nữ chính Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Diễn viên Huyền Sâm vào vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông trong "Lằn ranh". Ảnh VTV

Thời điểm các tập phim trong "Lằn ranh" đã phát sóng, vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông vẫn chưa xuất hiện và là một ẩn số trong diễn biến của phim. Tuy vậy, theo hình ảnh hậu trường được Huyền Sâm hé lộ, nhiều khả năng nhân vật Nguyệt sẽ có những mối quan hệ lợi ích với Khắc - Giám đốc Sở Xây dựng.

Dù nhân vật chưa xuất hiện, song hậu trường cho thấy cảnh Nguyệt có mối quan hệ lợi ích với Khắc - Giám đốc Sở Xây dựng.

Diễn viên Huyền Sâm sinh năm 1987, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội, cô mang quân hàm thiếu tá. Nữ diễn viên từng giành Huy chương Vàng ở Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2014, Huy chương Bạc trong Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021...

Diễn viên Huyền Sâm hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Huyền Sâm là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim trên sóng VTV. Gần đây nhất, cô xuất hiện và gây ấn tượng trong bộ phim khác là "Không thời gian". Nữ nghệ sĩ đóng vai Đại úy - bác sĩ quân y Hoài Thu, một hình ảnh người lính hiền lành, nhân hậu. Trong bộ phim "Hoa sữa về trong gió", Huyền Sâm vào vai Thuận - người mẹ khắc nghiệt với con gái, khiến cư dân mạng có nhiều tranh cãi, bất bình.



Ngoài ra, Huyền Sâm còn từng xuất hiện trong nhiều phim như: "Nàng dâu order", "Gia phả của đất", "Sinh tử", "Hướng dương ngược nắng", "Chuyến tàu tốc hành trong đêm", "Yêu hơn cả bầu trời"...

(Ảnh: VTV, VOV)

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu' GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng GĐXH - Ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm ca nhạc "Đinh Show" tại Hà Nội với sự góp mặt của NSND Tự Long, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp.

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025 GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.



