Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng
GĐXH - Diễn viên Huyền Sâm kết thúc những cảnh quay và nói lời chia tay với ekip sản xuất phim "Lằn ranh".
Trên trang cá nhân, diễn viên Huyền Sâm chia sẻ lời tạm biệt tới ekip làm phim "Lằn ranh". Cô đã hoàn thành những cảnh quay của mình trong dự án phim này. "Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông. Hi vọng Nguyệt của Lằn ranh sẽ nhận được sự yêu mến từ khán giả", nữ diễn viên viết.
Trong phim "Lằn ranh", diễn viên Huyền Sâm vào vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông. Đây hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung thú vị cho dự án phim chính luận của VTV, đặc biệt khi đặt cạnh vai nữ chính Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát.
Thời điểm các tập phim trong "Lằn ranh" đã phát sóng, vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông vẫn chưa xuất hiện và là một ẩn số trong diễn biến của phim. Tuy vậy, theo hình ảnh hậu trường được Huyền Sâm hé lộ, nhiều khả năng nhân vật Nguyệt sẽ có những mối quan hệ lợi ích với Khắc - Giám đốc Sở Xây dựng.
Diễn viên Huyền Sâm sinh năm 1987, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội, cô mang quân hàm thiếu tá. Nữ diễn viên từng giành Huy chương Vàng ở Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2014, Huy chương Bạc trong Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021...
Huyền Sâm là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim trên sóng VTV. Gần đây nhất, cô xuất hiện và gây ấn tượng trong bộ phim khác là "Không thời gian". Nữ nghệ sĩ đóng vai Đại úy - bác sĩ quân y Hoài Thu, một hình ảnh người lính hiền lành, nhân hậu. Trong bộ phim "Hoa sữa về trong gió", Huyền Sâm vào vai Thuận - người mẹ khắc nghiệt với con gái, khiến cư dân mạng có nhiều tranh cãi, bất bình.
Ngoài ra, Huyền Sâm còn từng xuất hiện trong nhiều phim như: "Nàng dâu order", "Gia phả của đất", "Sinh tử", "Hướng dương ngược nắng", "Chuyến tàu tốc hành trong đêm", "Yêu hơn cả bầu trời"...
(Ảnh: VTV, VOV)
