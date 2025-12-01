Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng

Thứ hai, 14:00 01/12/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Huyền Sâm kết thúc những cảnh quay và nói lời chia tay với ekip sản xuất phim "Lằn ranh".

Trên trang cá nhân, diễn viên Huyền Sâm chia sẻ lời tạm biệt tới ekip làm phim "Lằn ranh". Cô đã hoàn thành những cảnh quay của mình trong dự án phim này. "Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông. Hi vọng Nguyệt của Lằn ranh sẽ nhận được sự yêu mến từ khán giả", nữ diễn viên viết.

Trong phim "Lằn ranh", diễn viên Huyền Sâm vào vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông. Đây hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung thú vị cho dự án phim chính luận của VTV, đặc biệt khi đặt cạnh vai nữ chính Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Diễn viên Huyền Sâm tạm biệt đoàn làm phim &quot;Lằn ranh&quot; - Ảnh 2.

Diễn viên Huyền Sâm vào vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông trong "Lằn ranh". Ảnh VTV

Thời điểm các tập phim trong "Lằn ranh" đã phát sóng, vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông vẫn chưa xuất hiện và là một ẩn số trong diễn biến của phim. Tuy vậy, theo hình ảnh hậu trường được Huyền Sâm hé lộ, nhiều khả năng nhân vật Nguyệt sẽ có những mối quan hệ lợi ích với Khắc - Giám đốc Sở Xây dựng.

Diễn viên Huyền Sâm tạm biệt đoàn làm phim &quot;Lằn ranh&quot; - Ảnh 4.

Dù nhân vật chưa xuất hiện, song hậu trường cho thấy cảnh Nguyệt có mối quan hệ lợi ích với Khắc - Giám đốc Sở Xây dựng.

Diễn viên Huyền Sâm sinh năm 1987, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội, cô mang quân hàm thiếu tá. Nữ diễn viên từng giành Huy chương Vàng ở Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2014, Huy chương Bạc trong Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021...

Diễn viên Huyền Sâm chia tay phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng - Ảnh 3.

Diễn viên Huyền Sâm hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Huyền Sâm là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim trên sóng VTV. Gần đây nhất, cô xuất hiện và gây ấn tượng trong bộ phim khác là "Không thời gian". Nữ nghệ sĩ đóng vai Đại úy - bác sĩ quân y Hoài Thu, một hình ảnh người lính hiền lành, nhân hậu. Trong bộ phim "Hoa sữa về trong gió", Huyền Sâm vào vai Thuận - người mẹ khắc nghiệt với con gái, khiến cư dân mạng có nhiều tranh cãi, bất bình. 

Ngoài ra, Huyền Sâm còn từng xuất hiện trong nhiều phim như: "Nàng dâu order", "Gia phả của đất", "Sinh tử", "Hướng dương ngược nắng", "Chuyến tàu tốc hành trong đêm", "Yêu hơn cả bầu trời"...

(Ảnh: VTV, VOV)

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong "Gia đình trái dấu"NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn "Đinh Show" của ca sĩ Phan Đinh TùngNSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

GĐXH - Ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm ca nhạc "Đinh Show" tại Hà Nội với sự góp mặt của NSND Tự Long, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp.

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Cùng chuyên mục

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.

Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả Việt

Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả Việt

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, tác giả Javinne chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết Fantasy "Mười hai chiếc lông vũ" - nơi người, quỷ và thần giao thoa.

Miss World Vietnam 2025 lộ diện top 50, nhiều thí sinh khiến fan sắc đẹp chú ý

Miss World Vietnam 2025 lộ diện top 50, nhiều thí sinh khiến fan sắc đẹp chú ý

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Miss World Vietnam 2025 đã chính thức công bố Top 50 xuất sắc, nhiều ứng viên tiềm năng đã lộ diện khiến fan sắc đẹp chú ý.

Thân thế vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50

Thân thế vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Phương Lê mới đây đã khoe "trái ngọt" là cô con gái mới sinh cùng NSƯT cải lương Vũ Luân. Ở tuổi U50, trải qua một lần đò dang dở, hiện tại cô có cuộc sống bình yên bên nam nghệ sĩ nổi tiếng.

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.

NSND Xuân Bắc mừng NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

NSND Xuân Bắc mừng NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Xuân Bắc mới đây đã viết những dòng chúc mừng gửi đến người bạn thân – NSND Tự Long. Được biết, NSND Tự Long đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và là nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo Quân đội có được học vị này.

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Minh Hằng và ông xã doanh nhân thể hiện tình cảm trên phố Trung Quốc, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Diễn viên Kiều Trinh nhớ mãi quá khứ bị chồng cũ bạo hành đến mức phải nhập viện. U50, chị tìm thấy hạnh phúc mới, xem công việc, các con là điểm tựa vững vàng.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?

Giải trí - 22 giờ trước

4 á hậu: Phương Nhi, Tú Anh, Vũ Thúy Quỳnh và Trương Thị May là những gương mặt được đánh giá sở hữu đường nét cuốn hút, càng ngắm càng mê.

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý với hình ảnh xinh đẹp trong ngày tốt nghiệp. Cô chia sẻ về hành trình học tập và cảm ơn mẹ.

Xem nhiều

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Giải trí

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh khi làm MC song ngữ tại sự kiện Tinh hoa Anh Quốc. Cô mang đến phong cách quý cô và khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?

Giải trí
Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Giải trí
Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Giải trí
NSND Xuân Bắc mừng NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

NSND Xuân Bắc mừng NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top