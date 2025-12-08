Mới nhất
Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Thứ hai, 18:45 08/12/2025 | Pháp luật
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Diễn viên Lâm Thái.

Trước đó, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle - Miss Cosmo Mexico đã trình báo bị mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) tối 5/12. Cô cho biết trong đó có thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt và nhiều vật dụng cá nhân. Tổng tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã truy xét và bắt giữ Nguyễn Lâm Thái, là người lấy trộm tài sản. Tại cơ quan công an, Thái đã thừa nhận hành vi và giao nộp lại toàn bộ tang vật.

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Hoa hậu Mexico vui mừng khi nhận lại túi đồ bị trộm.

Theo nguồn tin của Tiền Phong , cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Lâm Thái về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1 Điều 173 Bộ Luật hình sự.

Được biết, Thái có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND khu vực 19 TPHCM xử phạt 14 tháng tù treo. Hiện Thái trong thời gian thử thách 28 tháng.

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.

Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần

Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn nhằm kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, chỉ trong 3 ngày cuối tuần (từ 5 - 7/12/2025), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 600 trường hợp tài xế vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù

Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Gần một tháng sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù mà không kháng cáo. TAND TPHCM cũng không nhận được kháng cáo của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng khi liều lĩnh hất chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) lên nắp ca-pô rồi bỏ chạy nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.

Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Pháp luật - 2 ngày trước

Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.

Top