Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Theo đó, vào khoảng 22h45 ngày 6/12/2025, trong quá trình tuần tra tại Km15+550 đường Vạn Xuân (Khu 6, xã Hoài Đức, Hà Nội), tổ công tác Y25/141 – Công an TP Hà Nội phát hiện ô tô Kia K3 màu trắng BKS 30L–032.xx lưu thông từ trung tâm thành phố đi hướng xã Đan Phượng có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.
Quá trình kiểm tra chiếc xe, Tổ công tác phát hiện bên trong hộc để đồ phía trước ghế phụ xe ô tô có nhiều hộp nhựa và túi nilon chứa các loại tinh thể màu trắng, chất bột màu đỏ cùng 37 viên nén màu hồng. Đáng chú ý, trong số tang vật bị thu giữ có 18 túi nilon nhãn hiệu "COOL COLD" – một dạng bao bì thường được tội phạm sử dụng để ngụy trang các loại ma túy mới ("nước vui") nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
Khi mở rộng kiểm tra khu vực ghế sau, Tổ công tác phát hiện bên trong một chiếc túi da màu đen có chứa một khẩu súng kim loại nhãn hiệu P365. Khẩu súng này đã được lắp sẵn hộp tiếp đạn, bên trong có đạn đầu cao su...
Đấu tranh khai thác nóng tại chỗ, danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Văn Dậu (sinh năm 1993, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội). Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Dậu đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ số hộp nhựa, túi nilon chứa viên nén và tinh thể nêu trên đều là ma túy do y mua về để sử dụng. Riêng khẩu súng và đạn, Dậu khai luôn mang theo bên người với mục đích để "phòng thân".
Sau khi lập biên bản, tổ công tác Y25/141 đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Hoài Đức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
