Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi nhận tin báo từ chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) về việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, lực lượng công an đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm và trao trả lại toàn bộ tài sản cho người bị mất.

Vào rạng sáng ngày 6/12/2025, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan công an trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm: Thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: CA Lâm Đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 giờ truy xét, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh). Thái là diễn viên tham gia sự kiện.

Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho hoa hậu Mexico.

Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle nhận lại tài sản từ Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt. Ảnh: CA Lâm Đồng

Nhận lại tài sản của mình, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an Việt Nam. Với sự hỗ trợ nhiệt tình và phá án nhanh của lực lượng Công an chỉ trong thời gian ngắn đã giúp cô cảm thấy rất an tâm và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt nói riêng và Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.