Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên
GĐXH - Tối 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng khi liều lĩnh hất chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) lên nắp ca-pô rồi bỏ chạy nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 7/12, trong lúc Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ thực hiện chuyên đề tổng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường ĐT261. Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô con mang biển kiểm soát 20A-742.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế điều khiển chiếc xe này đã bất ngờ đánh lái, quay đầu xe nhằm mục đích tẩu thoát. Trước diễn biến bất ngờ, các cán bộ trong Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu tài xế dừng lại để đảm bảo an toàn.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên.
Bất chấp sự ngăn chặn và yêu cầu hợp tác từ phía công an, đối tượng này đã thể hiện thái độ manh động, liều lĩnh nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác, hất văng một cán bộ CSGT lên nắp ca-pô rồi phóng xe với tốc độ cao bỏ chạy theo hướng xã Vạn Phú đi xã Đại Phúc.
Hành vi liều lĩnh của tài xế không chỉ thể hiện thái độ coi thường pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng lực lượng đang thi hành công vụ. Tổ công tác lập tức truy đuổi và khống chế được chiếc xe ô tô sau khoảng 200m.
Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/1 lít khí thở, đồng thời không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và có hành vi chống người thi hành công vụ
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với người điều khiển phương tiện để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.
Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tôPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà LạtPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà LạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung KhoaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.
Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũPháp luật - 2 ngày trước
Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.
Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'Pháp luật - 2 ngày trước
Các luật sư nhận định hành vi lái ô tô tông chết em gái của Nguyễn Tấn Thành ở Tây Ninh cấu thành tội Giết người, không phải phạm tội do kích động mạnh.
Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảmXã hội - 2 ngày trước
Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.
Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượngXã hội - 2 ngày trước
Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đá gà tại ấp Phước Lương hoảng loạn bỏ chạy qua các lối kênh rạch nhưng vẫn bị Công an tỉnh Đồng Nai khống chế, tạm giữ 12 đối tượng.
Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giớiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.
Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?Pháp luật
GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.