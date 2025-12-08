Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên

Thứ hai, 13:12 08/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng khi liều lĩnh hất chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) lên nắp ca-pô rồi bỏ chạy nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 7/12, trong lúc Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ thực hiện chuyên đề tổng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường ĐT261. Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô con mang biển kiểm soát 20A-742.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế điều khiển chiếc xe này đã bất ngờ đánh lái, quay đầu xe nhằm mục đích tẩu thoát. Trước diễn biến bất ngờ, các cán bộ trong Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu tài xế dừng lại để đảm bảo an toàn.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên.

Bất chấp sự ngăn chặn và yêu cầu hợp tác từ phía công an, đối tượng này đã thể hiện thái độ manh động, liều lĩnh nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác, hất văng một cán bộ CSGT lên nắp ca-pô rồi phóng xe với tốc độ cao bỏ chạy theo hướng xã Vạn Phú đi xã Đại Phúc.

Hành vi liều lĩnh của tài xế không chỉ thể hiện thái độ coi thường pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng lực lượng đang thi hành công vụ. Tổ công tác lập tức truy đuổi và khống chế được chiếc xe ô tô sau khoảng 200m.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Qua kiểm tra, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/1 lít khí thở.

Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/1 lít khí thở, đồng thời không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và có hành vi chống người thi hành công vụ

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với người điều khiển phương tiện để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn hất CSGT lên nắp ca - pô để bỏ chạy - Ảnh 1.Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn

Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn

Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn

Tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở

Tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Cùng chuyên mục

Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Pháp luật - 2 ngày trước

Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Pháp luật - 2 ngày trước

Các luật sư nhận định hành vi lái ô tô tông chết em gái của Nguyễn Tấn Thành ở Tây Ninh cấu thành tội Giết người, không phải phạm tội do kích động mạnh.

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Xã hội - 2 ngày trước

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.

Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượng

Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượng

Xã hội - 2 ngày trước

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đá gà tại ấp Phước Lương hoảng loạn bỏ chạy qua các lối kênh rạch nhưng vẫn bị Công an tỉnh Đồng Nai khống chế, tạm giữ 12 đối tượng.

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.

Xem nhiều

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Pháp luật

GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Pháp luật
Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật
Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật
Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top