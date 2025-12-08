Sự việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 7/12, trong lúc Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ thực hiện chuyên đề tổng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường ĐT261. Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô con mang biển kiểm soát 20A-742.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế điều khiển chiếc xe này đã bất ngờ đánh lái, quay đầu xe nhằm mục đích tẩu thoát. Trước diễn biến bất ngờ, các cán bộ trong Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu tài xế dừng lại để đảm bảo an toàn.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên.

Bất chấp sự ngăn chặn và yêu cầu hợp tác từ phía công an, đối tượng này đã thể hiện thái độ manh động, liều lĩnh nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác, hất văng một cán bộ CSGT lên nắp ca-pô rồi phóng xe với tốc độ cao bỏ chạy theo hướng xã Vạn Phú đi xã Đại Phúc.

Hành vi liều lĩnh của tài xế không chỉ thể hiện thái độ coi thường pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng lực lượng đang thi hành công vụ. Tổ công tác lập tức truy đuổi và khống chế được chiếc xe ô tô sau khoảng 200m.

Qua kiểm tra, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/1 lít khí thở.

Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/1 lít khí thở, đồng thời không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và có hành vi chống người thi hành công vụ

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với người điều khiển phương tiện để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.