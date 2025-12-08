Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Ngày 8/12, Công an phường Phú Bài (TP Huế) cho biết, vừa giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "bắt cóc online", thủ đoạn mới đang có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây.

Theo đó, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của N.T.H. (SN 2007, trú tại Thái Nguyên) về việc em bị các đối tượng gọi điện giả danh công an và Viện kiểm sát, vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP HCM.

Kẻ gian còn gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục công an để tăng độ tin cậy, sau đó yêu cầu H. tham gia nhóm Zoom Workspace và tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn, H. chuyển 500.000 đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình. Ngày 1/12, kẻ gian tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, TP Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên "Công ty Tài chính FE CREDIT" để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng, sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác.

Ngày 2/12, chúng tiếp tục chuyển cho H. 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23h cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, công an xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", trong đó kẻ gian buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm dễ bề kiểm soát và thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Công an phường Phú Bài liên hệ với gia đình H. tại Thái Nguyên để đón trở về an toàn.

