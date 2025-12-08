Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng
GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP vừa bắt giữ Vũ Hiền (SN 1991, trú tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện tại: phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, chiều ngày 5/12, Phòng CSHS tiếp nhận thông tin từ Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) về việc vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Phú Vinh (địa chỉ 29 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, TP Đà Nẵng). Đối tượng trong vai khách hàng tới mua trang sức đã ra tay cướp giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng rồi nhanh chân chạy ra ngoài và lên xe máy bỏ chạy.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật Hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.
Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12, Phòng CSHS triệu tập đối tượng Vũ Hiền lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Hiền mượn xe máy của bạn gái, sau đó đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số để tránh nhận dạng, rồi rảo qua các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa.
Sau khi cướp giật tại tiệm vàng Phú Vinh, Hiền chạy xe qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.
Sau khi cướp giật được chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, Hiền mang bán được số tiền 65 triệu đồng.
Vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tôPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà LạtPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà LạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung KhoaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.
Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũPháp luật - 1 ngày trước
Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.
Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'Pháp luật - 2 ngày trước
Các luật sư nhận định hành vi lái ô tô tông chết em gái của Nguyễn Tấn Thành ở Tây Ninh cấu thành tội Giết người, không phải phạm tội do kích động mạnh.
Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảmXã hội - 2 ngày trước
Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.
Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượngXã hội - 2 ngày trước
Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đá gà tại ấp Phước Lương hoảng loạn bỏ chạy qua các lối kênh rạch nhưng vẫn bị Công an tỉnh Đồng Nai khống chế, tạm giữ 12 đối tượng.
Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giớiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.
Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết rồi đem về cất giữ nhằm phòng thân. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?Pháp luật
GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.