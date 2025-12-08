Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP vừa bắt giữ Vũ Hiền (SN 1991, trú tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện tại: phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều ngày 5/12, Phòng CSHS tiếp nhận thông tin từ Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) về việc vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Phú Vinh (địa chỉ 29 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, TP Đà Nẵng). Đối tượng trong vai khách hàng tới mua trang sức đã ra tay cướp giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng rồi nhanh chân chạy ra ngoài và lên xe máy bỏ chạy.

Đối tượng Vũ Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật Hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12, Phòng CSHS triệu tập đối tượng Vũ Hiền lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phương tiện gây án.

Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Hiền mượn xe máy của bạn gái, sau đó đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số để tránh nhận dạng, rồi rảo qua các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa.

Sau khi cướp giật tại tiệm vàng Phú Vinh, Hiền chạy xe qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Sau khi cướp giật được chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, Hiền mang bán được số tiền 65 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.