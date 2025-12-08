Mới nhất
Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù

Thứ hai, 16:41 08/12/2025 | Pháp luật

Gần một tháng sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù mà không kháng cáo. TAND TPHCM cũng không nhận được kháng cáo của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công.

Sau gần một tháng kể từ khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm kẹo Kera do Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm thực hiện, đến nay TAND TPHCM vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường (bào chữa cho hoa hậu Thùy Tiên) cho biết Thùy Tiên chấp nhận mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên và không kháng cáo. Tương tự, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công cũng chưa có kháng cáo.

Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù - Ảnh 1.

Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, TAND TPHCM đã tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs mỗi người 2 năm tù; bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (thành viên HĐQT) mỗi người 3 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 7/2024, Phạm Quang Linh, Hằng Du Mục cùng một số cộng sự bàn bạc việc góp vốn lập công ty livestream - quảng bá - bán hàng trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm kêu gọi thêm các cổ đông khác và thống nhất thành lập Công ty Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù - Ảnh 2.

Hằng Du Mục. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, một thành viên đề xuất sản xuất kẹo rau củ để tiêu thụ nông sản. Nhóm sau đó đặt vấn đề mời Thùy Tiên góp vốn và thống nhất thành lập thêm Công ty CP Kera Việt Nam (công ty con). Tuy nhiên, do thủ tục thành lập chưa hoàn tất, cả nhóm dùng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để đứng tên pháp lý và triển khai sản phẩm.

Tỷ lệ phân chia lợi nhuận được thống nhất: Thùy Tiên hưởng 25%, các cổ đông còn lại nhận 75%. Sau đó, nhóm nâng tỷ lệ của Thùy Tiên lên 30%.

Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù - Ảnh 3.

Quang Linh Vlogs. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi thống nhất ý tưởng, nhóm liên hệ Công ty Asia Life nghiên cứu sản xuất kẹo Kera. Trong quá trình này, các bị cáo không kiểm tra chất lượng, không giám sát nguyên liệu hay công nghệ sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo chỉ 0,935%, rất thấp so với công dụng được quảng cáo. Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP. Nhóm bị cáo không có bằng chứng khoa học để khẳng định “một viên kẹo bằng một đĩa rau”.

Dù vậy, các bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%, không đúng thực tế.

Không chỉ vậy, nhóm bị cáo còn xây dựng kịch bản, quay video tại vùng nguyên liệu được thuê để tạo niềm tin cho khách hàng về chất lượng, nguồn gốc và công nghệ sản xuất.

Do tin vào quảng cáo, đã có 56.385 khách hàng mua kẹo Kera. Một số người mang sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng và phát hiện 100g kẹo chỉ có 0,51g chất xơ, không đúng với nội dung giới thiệu.

Thanh Phương
