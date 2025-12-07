Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất Công an phường Xuân Hương vì thành tích trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico.
Theo đó, ngày 7/12, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, biểu dương và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vì thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản của hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt.
Trước đó, sau khi nhận tin báo của chị Leon Yuriar Angela Michelle (Hoa hậu Cosmo Mexico) về việc bị mất trộm túi xách chứa nhiều tài sản với tổng giá trị gần 200 triệu đồng tại Quảng trường Lâm Viên, sau 10 giờ truy xét, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm.
Đối tượng trộm cắp là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh), người này là diễn viên tham gia sự kiện. Công an đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại người bị mất.
Nhằm kịp thời động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng tiền thưởng cho tập thể và các cá nhân thuộc Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt.
Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Huỳnh Ngọc Liêm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt.
Việc khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương là sự ghi nhận, cổ vũ, động viên kịp thời để cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu lập nhiều thành tích trong công tác chiến đấu, góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân và du khách khi đến với thành phố hoa.
