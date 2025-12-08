Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần

Theo đó, trong các ngày từ 5 đến 7/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác cắm chốt kết hợp tuần tra kiểm soát vào các khung giờ "nóng" như buổi trưa và buổi tối trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Mục tiêu của đợt ra quân lần này là đánh mạnh vào tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện, phòng ngừa sớm các nguy cơ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến rượu bia.

CSGT kiểm soát nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường dịp cuối tuần.

Thống kê cho thấy, qua việc dừng và kiểm tra 27.461 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 619 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, trong số này, nhóm người điều khiển xe mô tô chiếm đa số với 598 trường hợp, bên cạnh 4 trường hợp lái xe ô tô và 17 trường hợp điều khiển các phương tiện khác.

Một trong những trường hợp điển hình được ghi nhận vào tối 6/12 tại Km 25+800 Quốc lộ 21B (thuộc địa bàn xã Vân Đình). Khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 10 phát hiện tài xế H.V.Đ (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo một can rượu 20 lít có biểu hiện nghi vấn.

CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm với anh H.V. Đ.

Kết quả đo nồng độ cồn của anh Đ. lên tới 0,546 mg/lít khí thở – mức kịch khung theo quy định hiện hành. Phân trần với tổ công tác, nam tài xế thừa nhận trước khi chở can rượu đi, anh đã uống thử "hai chén để kiểm tra chất lượng rượu" nên dẫn đến kết quả vi phạm.

Cũng tại chốt kiểm tra này, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý tài xế V.K.Đ (sinh năm 1993) với mức vi phạm 0,078 mg/lít khí thở.

Các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại diện chỉ huy Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhận định, kết quả xử lý trong 3 ngày cuối tuần vừa qua cho thấy tình trạng lạm dụng rượu bia rồi lái xe vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người dân vẫn giữ thói quen tùy tiện, xem nhẹ sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Để chấn chỉnh tình trạng này, trong thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ không chỉ duy trì mà còn mở rộng quy mô, thay đổi linh hoạt các khung giờ kiểm tra khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm minh (không có vùng cấm, không có ngoại lệ) để xây dựng văn hóa giao thông an toàn và hạn chế tối đa các vụ tai nạn đáng tiếc.

Kiểm tra nồng độ cồn các lái xe.

Theo quy định pháp luật hiện hành, các tài xế vi phạm nồng độ cồn, ngoài việc phải chịu mức phạt tiền nặng (lên tới 6 - 8 triệu đồng với mức từ 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở và 8 - 10 triệu đồng nếu vượt quá 0,4 mg/lít khí thở đối với xe máy), còn đối diện với hình phạt bổ sung là trừ điểm và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn.