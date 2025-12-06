Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa
GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.
Ngày 6/12, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam liên quan đến Lê Trung Khoa, ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Quang Thiện.
Thiện bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Thiện (47 tuổi), cư trú số 5 ngõ 127, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét đối với bị can Thiện.
VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Thiện
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.
Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũPháp luật - 8 giờ trước
Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.
Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'Pháp luật - 14 giờ trước
Các luật sư nhận định hành vi lái ô tô tông chết em gái của Nguyễn Tấn Thành ở Tây Ninh cấu thành tội Giết người, không phải phạm tội do kích động mạnh.
Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảmXã hội - 1 ngày trước
Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.
Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượngXã hội - 1 ngày trước
Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đá gà tại ấp Phước Lương hoảng loạn bỏ chạy qua các lối kênh rạch nhưng vẫn bị Công an tỉnh Đồng Nai khống chế, tạm giữ 12 đối tượng.
Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giớiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.
Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết rồi đem về cất giữ nhằm phòng thân. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào CaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ phản ánh của cộng đồng mạng về chiếc xe tải di chuyển bất thường được cho là "chim mồi" để "bẫy" các phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.
Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thấy nữ thực khách bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Ngọc Trung (nhân viên quán cơm) nảy lòng tham chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hộiPháp luật - 2 ngày trước
Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.
Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?Pháp luật
GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.