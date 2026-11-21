Sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với nghề giáo, diễn viên Lê Như Nguyên Thành lớn lên trong sự giáo dưỡng về kỷ luật, nền nếp và cách ứng xử. Dù lựa chọn nghệ thuật thay vì nối tiếp truyền thống gia đình, những bài học từ ông bà, bố mẹ vẫn trở thành hành trang để nam diễn viên trẻ sống có trách nhiệm, giữ sự tử tế và nghiêm túc với con đường mình đã chọn.

Nếp nhà nhà giáo và những bài học theo suốt hành trình trưởng thành

Xin chào diễn viên Lê Như Nguyên Thành! Được biết, bạn sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với nghề giáo. Môi trường ấy đã ảnh hưởng như thế nào đến tính cách, suy nghĩ và cách ứng xử của bạn?

- Ba mẹ tôi đều là giáo viên, ông nội và ông ngoại từng là hiệu trưởng. Trong gia đình, còn có rất nhiều thành viên khác theo nghề nhà giáo. Vì vậy, từ nhỏ, tôi đã được ông bà, ba mẹ uốn nắn khá kỹ về phép tắc, nền nếp cũng như cách ứng xử với mọi người.

Nếu nói về những ảnh hưởng lớn nhất, tôi nghĩ đó là tính kỷ luật, sự tự lập và ý thức trách nhiệm. Trong gia đình, mọi thứ đều có những nguyên tắc và chuẩn mực riêng. Tôi được dạy rằng lời nói phải đi đôi với hành động, trước khi làm bất cứ việc gì cũng cần suy nghĩ thấu đáo và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Những điều ấy dần hình thành nên một tính cách khá điềm tĩnh, giúp tôi không dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời hay những hào quang bên ngoài.

Diễn viên Lê Như Nguyên Thành trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghề giáo, nơi những bài học về trách nhiệm và cách ứng xử được vun đắp từ nhỏ.

Một điều nữa mà tôi cảm nhận rất rõ là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Ba mẹ làm nghề giáo nên luôn chú trọng cách giao tiếp, sự chuẩn mực và thái độ tôn trọng dành cho người đối diện. Dù công việc hiện tại của tôi là diễn viên, một nghề đòi hỏi nhiều cảm xúc và sự ngẫu hứng, nền tảng giáo dục từ gia đình vẫn luôn có ảnh hưởng. Nó giúp tôi biết giữ chừng mực trong các mối quan hệ, nghiêm túc với công việc và tôn trọng những người xung quanh.

Nghe có vẻ khá khắt khe, nhưng thực tế, cách giáo dục của bố mẹ không hề áp đặt. Tôi luôn được tự do lựa chọn, thể hiện cá tính và theo đuổi điều mình yêu thích, miễn là hiểu được giới hạn và trách nhiệm của bản thân. Có lẽ, đó cũng là điều quý giá nhất mà gia đình đã trao cho tôi: được tự do trưởng thành nhưng không quên những khuôn phép cần có.

Trong gia đình, ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến bạn trong hành trình trưởng thành?

- Tôi là người sống thiên về tình cảm, có phần lãng mạn nên luôn cảm thấy mình may mắn khi được lớn lên trong một gia đình có sự gắn kết giữa các thế hệ. Từ bố mẹ, ông bà đến những thành viên khác, ai cũng dành cho tôi tình yêu thương và sự quan tâm riêng. Tuy nhiên, nếu phải chọn một người có ảnh hưởng đặc biệt đến hành trình trưởng thành của mình, tôi nghĩ đó là bà ngoại.

Ngày nhỏ, gia đình tôi sống gần nhà ông bà ngoại. Thậm chí, khi tôi khoảng 2-3 tuổi, cả nhà từng có thời gian sống cùng ông bà. Tôi lại là cháu đầu tiên nên được ông bà yêu thương, chiều chuộng rất nhiều. Ông ngoại vẫn bận công việc, còn bà ngoại chủ yếu ở nhà nội trợ nên có nhiều thời gian chăm sóc tôi hơn.

Dù lựa chọn nghệ thuật thay vì nối tiếp nghề giáo của gia đình, Lê Như Nguyên Thành vẫn mang theo những giá trị được ông bà, bố mẹ truyền dạy.

Những ký ức tuổi thơ của tôi gắn với bà qua những điều vô cùng giản dị. Hồi học tiểu học, cứ mỗi chiều thứ sáu tan học, tôi lại được bà đón về nhà. Bà nấu những món ăn tôi thích, đưa tôi đi siêu thị mua đồ chơi. Đó là những niềm vui nhỏ bé nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ.

Có một câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, tôi đều thấy rất buồn cười. Khi còn nhỏ, tôi từng ngây thơ hỏi mẹ: "Hay là bây giờ đổi bà ngoại là mẹ của con được không?". Có lẽ khi ấy, tình yêu thương và sự chiều chuộng của bà khiến tôi cảm thấy ở bên bà lúc nào cũng thật vui vẻ, ấm áp. Đến hiện tại, khi tôi đã 24 tuổi, sự quan tâm của bà dành cho tôi vẫn chưa hề vơi đi. Có những tình cảm không cần thể hiện bằng những điều lớn lao, mà cứ âm thầm hiện diện qua từng bữa ăn, lời hỏi han và sự chờ đợi. Với tôi, bà ngoại chính là một phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và cũng là điểm tựa tình cảm đặc biệt trong cuộc sống.

Khi lựa chọn nghệ thuật, một con đường khá khác biệt so với truyền thống gia đình, bố mẹ đã tôn trọng và ủng hộ quyết định của bạn như thế nào? Ngoài sự động viên, gia đình đã dạy bạn những điều gì để có thể tự lập và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình?

- Tôi rất may mắn khi có bố mẹ tâm lý và luôn tôn trọng những quyết định của con. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chưa bao giờ áp đặt tôi phải lựa chọn một con đường theo mong muốn của gia đình. Tôi cũng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm nên khi quyết định theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc, thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ bố mẹ.

Tôi vốn là người có thói quen suy nghĩ khá kỹ trước khi đưa ra quyết định. Có lẽ vì vậy, bố mẹ cũng ngày càng tin tưởng vào khả năng tự lựa chọn và chịu trách nhiệm của con. Đôi khi, tôi đứng trước hai phương án, còn phân vân nên hỏi ý kiến bố mẹ, nhưng câu trả lời thường nhận được lại là: "Tùy con quyết định". Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bất lực vì không được bố mẹ chọn giúp (cười)".

Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng đó chính là cách bố mẹ trao cho mình quyền tự chủ. Bố mẹ có thể đưa ra lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm nhưng không sống thay cuộc đời của con. Một khi đã lựa chọn, tôi phải tự chịu trách nhiệm với con đường ấy, dù kết quả có như mong đợi hay không. Những bài học về tính tự lập, sự kỷ luật và trách nhiệm được hình thành từ chính cách giáo dục của gia đình. Tôi nghĩ, sự ủng hộ lớn nhất mà bố mẹ dành cho mình không chỉ nằm ở việc đồng ý cho con theo đuổi nghệ thuật, mà còn là niềm tin để tôi tự bước đi và trưởng thành từ những lựa chọn của mình.

Với Lê Như Nguyên Thành, sống tử tế và làm nghề nghiêm túc là những điều anh luôn cố gắng gìn giữ trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Thái độ làm nghề nghiêm túc mới là điều giúp diễn viên đi đường dài

Bạn có phải là người thường xuyên quan tâm đến những người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ người khác hay thể hiện sự tử tế qua những hành động nhỏ? Có câu chuyện nào khiến bạn nhớ mãi?

- Nếu nói mình là người thường xuyên quan tâm đến tất cả mọi người thì có lẽ hơi quá, nhưng tôi luôn cố gắng giữ sự quan sát và chu đáo trong những mối quan hệ xung quanh. Tôi tin rằng sự tử tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà đôi khi nằm trong những hành động rất nhỏ: một lời hỏi thăm đúng lúc, sự lắng nghe chân thành hay đơn giản là để ý đến cảm xúc của người đang làm việc cùng mình.

Tôi không có một câu chuyện cụ thể nào muốn kể về sự giúp đỡ người khác, bởi với tôi, đó nên là những việc xuất phát từ sự tự nhiên chứ không phải để được ghi nhận. Khi bạn bè cần, tôi luôn cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình, dù đôi khi chỉ là những việc rất đời thường. Tôi nghĩ, điều quan trọng không phải mình đã làm được điều gì lớn lao, mà là khi một người cần giúp đỡ, mình có sẵn lòng dành thời gian và sự quan tâm cho họ hay không.

Từ vai Bắc trong phim điện ảnh "Thanh âm vượt đại dương" đến những nhân vật có tính cách đối lập như vai Thái trong "Phía bên kia thành phố", bạn đã có cơ hội trải nghiệm nhiều số phận khác nhau. Mỗi vai diễn đã giúp bạn hiểu thêm điều gì về con người và cuộc sống?

- Với tôi, mỗi vai diễn là một câu chuyện, một cuộc đời với hoàn cảnh và số phận riêng. Khi tiếp nhận một kịch bản, tôi không chỉ tập trung vào việc học lời thoại hay thể hiện hành động của nhân vật, mà luôn cố gắng tìm hiểu thế giới nội tâm phía sau. Tôi muốn biết vì sao nhân vật lại hành động như vậy, điều gì khiến họ đau khổ, hạnh phúc hay đưa ra những lựa chọn tưởng chừng khó hiểu.

Điều lớn nhất tôi nhận ra sau mỗi lần hóa thân vào một nhân vật là không có ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Mỗi con người đều có những tổn thương, khát vọng và lý do riêng cho hành động của mình. Khi thực sự bước vào thế giới của nhân vật, tôi học được cách nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ thay vì vội vàng phán xét.

Điều thú vị là những trải nghiệm ấy không chỉ có ý nghĩa với công việc diễn xuất mà còn tác động đến cách tôi nhìn cuộc sống ngoài đời. Tôi cảm thấy mình biết lắng nghe hơn, có thêm sự thấu cảm với những hoàn cảnh khác biệt và hiểu rằng đôi khi, để hiểu một người, chúng ta cần đặt mình vào vị trí của họ thay vì chỉ nhìn nhận câu chuyện từ góc độ của bản thân.

Bạn nghĩ nghệ thuật có trách nhiệm như thế nào trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp lòng nhân ái và cách ứng xử văn minh trong xã hội?

- Với tôi, nghệ thuật là một "sức mạnh mềm" có khả năng kết nối và chữa lành. Nghệ thuật không dạy con người sống tử tế bằng những lý thuyết khô khan, mà thông qua những câu chuyện chân thực để đánh thức sự thấu cảm bên trong mỗi người. Khi biết rung động và trăn trở trước một tác phẩm, chúng ta có thể học cách lắng nghe, bao dung và đối xử tốt hơn với thế giới xung quanh.

Bởi vậy, trách nhiệm lớn nhất của người làm nghệ thuật trước hết là sự nghiêm túc và chân thành. Một sản phẩm nghệ thuật văn minh không nhất thiết phải truyền tải những thông điệp quá lớn lao, mà cần đủ chiều sâu để chạm đến cảm xúc người xem, lan tỏa năng lượng tích cực, hướng con người tới cái đẹp và giữ cho trái tim họ không trở nên chai sạn trước cuộc sống.

Nghệ thuật là môi trường có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít cám dỗ, từ danh tiếng, vật chất đến những mối quan hệ có thể tác động đến con đường phát triển sự nghiệp. Theo bạn, đâu là những thử thách lớn nhất mà một diễn viên trẻ phải đối diện khi bước chân vào nghề?

- Tôi nghĩ, điều đầu tiên là mỗi người phải có niềm tin vào bản thân. Thử thách lớn nhất của một diễn viên trẻ không phải là làm sao để nổi tiếng thật nhanh, mà là làm thế nào để không đánh mất chính mình trước những cám dỗ và áp lực. Theo tôi, nghề này có hai cái bẫy rất lớn: sự ảo tưởng về danh tiếng nhất thời và việc đánh đổi những giá trị của bản thân để tìm kiếm những "đường tắt". Hào quang hay vật chất đôi khi dễ khiến người ta quên mất giá trị nền tảng của mình. Đi qua nhiều vai diễn, tôi nhận ra giữ được sự khiêm tốn, bản sắc và cái tâm làm nghề trong sáng mới là bản lĩnh thực sự. Danh tiếng, hào quang chỉ là nhất thời, có thể đến rồi đi. Nhưng thái độ làm nghề nghiêm túc mới là điều giúp một diễn viên đi được đường dài, được những người trong nghề công nhận và được khán giả yêu mến.

Qua mỗi vai diễn, Lê Như Nguyên Thành học cách nhìn nhận con người đa chiều hơn, từ đó nuôi dưỡng sự thấu hiểu và đồng cảm.

Khi cơ hội đến, đôi khi người nghệ sĩ phải đứng trước lựa chọn giữa việc đạt được lợi ích trước mắt và giữ vững nguyên tắc cá nhân. Bạn đặt ra giới hạn nào cho bản thân để không đánh mất mình trong môi trường nghệ thuật?

- Cơ hội là điều không chỉ tôi mà bất cứ ai làm nghệ thuật cũng mong muốn. Bởi đó không chỉ là cơ hội làm nghề, khẳng định bản thân mà còn là dịp để người nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Trong nghề này, ranh giới giữa một cơ hội bứt phá và sự đánh đổi đôi khi rất mong manh. Những "đường tắt" có thể mang lại danh tiếng nhanh chóng, nhưng cái giá phải trả đôi khi là sự thỏa hiệp với những giá trị làm nghề. Vì vậy, tôi luôn chọn cách bước chậm hơn một chút nhưng chắc chắn, cân nhắc kỹ trước mỗi dự án để những vai diễn mình tham gia có thể tạo ra giá trị tích cực, văn minh cho khán giả.

Tôi cũng đặt ra giới hạn rõ ràng cho bản thân, đó là tuyệt đối không sử dụng những chiêu trò độc hại để đổi lấy sự chú ý nhất thời. Tôi tin rằng, nếu muốn được khán giả nhớ đến lâu dài, người nghệ sĩ cần chứng minh năng lực và giá trị của mình thông qua sản phẩm nghệ thuật chứ không phải những ồn ào bên ngoài.

Nếu một ngày phải đứng trước áp lực thay đổi bản thân để phù hợp với thị hiếu hoặc những yêu cầu của thị trường, bạn sẽ làm gì để dung hòa giữa việc phát triển sự nghiệp và giữ cá tính riêng?

- Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ đều cần có sự biến hóa và thay đổi để phù hợp với thị hiếu khán giả. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có cách riêng để phát huy bản sắc của mình trong thị trường nghệ thuật. Bản chất của những người làm nghệ thuật là luôn có sự sáng tạo, bay bổng và khả năng làm mới bản thân để tạo sức hút với công chúng.

Tôi cũng không phải ngoại lệ. Với cá tính và màu sắc riêng, tôi tin mình sẽ có nhóm khán giả phù hợp. Đồng thời, tôi cũng sẵn sàng uyển chuyển, thử nghiệm những điều mới mẻ để thích nghi với thị trường và những yêu cầu khác nhau của công việc. Với tôi, thay đổi không đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân. Điều quan trọng là biết mình muốn trở thành người nghệ sĩ như thế nào, đâu là những giá trị cần giữ lại và đâu là những giới hạn không nên bước qua.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề giáo, dù lựa chọn một con đường khác với ông bà, bố mẹ, bạn nghĩ mình đã tiếp nhận và tiếp nối những giá trị tốt đẹp nào từ gia đình? Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bạn muốn gửi gắm điều gì về những giá trị ấy?

- Từ nhỏ, tôi đã được ông bà, bố mẹ dạy về sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, lòng tử tế và ý thức không ngừng học hỏi. Đó đều là những điều tưởng chừng giản dị nhưng có ý nghĩa rất lớn trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Khi làm bất cứ công việc gì, tôi luôn tự nhắc mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, không ngừng trau dồi kiến thức và nỗ lực để làm tốt hơn mỗi ngày.

Dù không trực tiếp nối nghiệp gia đình để trở thành một nhà giáo, tôi vẫn cảm nhận những giá trị của nghề giáo hiện diện trong cách mình làm nghề và ứng xử với cuộc sống. Tôi nghĩ, đó cũng là một cách tiếp nối truyền thống gia đình, không phải bằng việc đi lại con đường của thế hệ trước mà bằng cách gìn giữ những điều tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ đã vun đắp.

Cảm ơn Lê Như Nguyên Thành về cuộc trò chuyện này!

Nam thần quê Thanh Hóa vừa gây sốt trên phim giờ vàng 'Phía bên kia thành phố' khẳng định 'không có chống lưng' GĐXH - Sở hữu chiều cao 1,86m cùng gương mặt sáng, Lê Như Nguyên Thành từng được nhận xét chỉ phù hợp với những vai thư sinh, công tử. Thế nhưng, vai Thái trong "Phía bên kia thành phố" đã giúp nam diễn viên trẻ phá bỏ mọi định kiến.



