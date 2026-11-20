Không lương hưu, nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Huệ tuổi 70 chật vật bán vé số nuôi chồng con bệnh tật GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Huệ và chồng là nhạc công Thanh Đào tuổi xế chiều đang ở trọ trong căn nhà cấp 4 rộng 20m2. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi nhạc công Thanh Đào bị u bàng quang, con gái họ bị tâm thần.

Mới đây, nhóm "Ngũ long du ký" gồm Phi Phụng, Phương Dung... đến thăm nghệ sĩ Phượng Nhung - gương mặt từng quen thuộc với khán giả sân khấu cải lương. Trong thập niên 1980, bà là cô đào chánh được chú ý, từng ghi dấu ấn khi hát cặp với nghệ sĩ Vũ Minh Vương qua vở "Đưa em về quê mẹ".

Trong cuộc trò chuyện, Phượng Nhung kể khoảng những năm 1980, bà gặp tai nạn giao thông, bị ngã xuống đường và gãy chân. Thời gian đầu sau tai nạn, bà vẫn đi lại tương đối bình thường, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, theo tuổi tác, tình trạng thoái hóa xương khớp khiến chân co rút, hai bên chân không còn cân bằng. Hiện bà đi khập khiễng, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Nghệ sĩ Phượng Nhung đi lại khó khăn do di chứng từ vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước. Ảnh cắt từ video Ngũ long du ký.

Hạn chế về sức khỏe cũng khiến việc mưu sinh của nữ nghệ sĩ thêm vất vả. Những năm gần đây, bà nhận phụ việc tại một quán cà phê, chủ yếu bưng bê, làm việc từ khoảng 9 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Công việc kéo dài nhưng thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Hiện nữ nghệ sĩ ở cùng một người bạn trong phòng trọ gần đường Trần Xuân Soạn, khu vực quận 7 cũ, TP.HCM. Giá thuê phòng hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà của gia đình là nơi vợ chồng con trai bà và hai cháu nội đang sinh sống.

Nhắc lại quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, Phượng Nhung cho biết khoảng năm 1982, bà về đoàn Trúc Giang, sau đó lần lượt cộng tác với các đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ, Phước Chung... Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, bà nghỉ hát từ những năm 1990. Để có thêm thu nhập, bà từng cùng đồng nghiệp mở quán ca cổ nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc kinh doanh ngày càng khó khăn; sau thời gian dịch bệnh, lượng khách giảm khiến quán phải đóng cửa. Từ đó, bà chuyển sang làm những công việc khác để trang trải cuộc sống.

Phượng Nhung từng là nghệ sĩ của đoàn Trúc Giang, đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ, Phước Chung... Vai diễn giúp bà được khán giả chú ý khi về TP.HCM là Ái Liên trong vở Đưa em về quê mẹ, diễn cùng các nghệ sĩ Vũ Minh Vương, Vũ Đức…

Ngoài di chứng tai nạn, Phượng Nhung cho biết, bà mắc viêm đại tràng, tiểu đường và cao huyết áp. Bà may mắn có con dâu quan tâm, hằng năm chủ động mua bảo hiểm y tế cho mẹ. Con trai bà làm tài xế công nghệ, còn con dâu gặp vấn đề sức khỏe nên chủ yếu ở nhà chăm lo việc nội trợ.

Dù điều kiện gia đình còn hạn chế, bà cho biết cháu nội lớn hiện là sinh viên năm thứ ba Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ngoài giờ học, người cháu làm trợ giảng và tranh thủ chạy xe công nghệ để phụ giúp gia đình, giảm bớt gánh nặng học phí.

Trong chuyến thăm, nhóm "Ngũ long du ký" thay mặt các nhà hảo tâm trao cho bà nhu yếu phẩm và một khoản tiền hỗ trợ sinh hoạt, chữa bệnh. Khi nhận quà, Phượng Nhung gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm, thăm hỏi bà và các đồng nghiệp lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.