Khả Như 'Nhà bà Nữ' hạnh phúc nhận lời cầu hôn của Huỳnh Phương sau 4 năm yêu kín tiếng
GĐXH - Cặp đôi diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương nhận về những lời chúc mừng sau khi chia sẻ loạt ảnh cầu hôn đầy lãng mạn.
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