NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn bất ngờ trước bản lĩnh của thí sinh, tiếc nuối khi hai giọng ca dừng bước GĐXH - Tại Liveshow 3, Sao Mai 2026, NSND Tấn Minh và NSƯT Tân Nhàn cũng nhiều giám khảo dành nhiều lời ghi nhận cho sự tiến bộ, bản lĩnh và màu sắc riêng của các giọng ca trẻ. Đêm thi cũng khép lại hành trình của Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh, để lại không ít tiếc nuối khi khoảng cách giữa các thí sinh ngày càng thu hẹp.

Trong không khí trang trọng và đầy tự hào của lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp bền bỉ của PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật. Trên cương vị một nghệ sĩ biểu diễn, đồng thời là một nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, cô đã không ngừng nỗ lực để kết nối giá trị truyền thống với tư duy đào tạo hiện đại, chú trọng chuẩn hóa chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy và mở rộng cơ hội hội nhập cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Phía sau những thành quả hôm nay là hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự kiên trì trong nghiên cứu, giảng dạy và khát vọng không ngừng đổi mới để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền thanh nhạc Việt Nam.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo.

Với PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, nghệ thuật và giáo dục chưa bao giờ là hai con đường tách biệt. Nếu sân khấu là nơi người nghệ sĩ gửi gắm tình yêu âm nhạc đến công chúng thì giảng đường chính là nơi cô tiếp tục trao truyền những giá trị ấy, vun đắp đam mê và chắp cánh cho những tài năng trẻ. Bởi vậy, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự động viên, khích lệ đối với những người đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, phát triển nghệ thuật nước nhà.

Niềm vui và vinh dự ấy càng trở nên ý nghĩa khi đến vào thời điểm đặc biệt, ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày cả xã hội dành những tình cảm trân trọng nhất để tri ân những người đang lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Với riêng Tân Nhàn, thời điểm này càng đặc biệt hơn khi đúng 1 năm trước, ngày 19/11/2025 Tân Nhàn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật (theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn trong MV.

Với những dấu mốc ý nghĩa, chọn đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, Tân Nhàn chính thức ra mắt MV song ca "Em là cô giáo vùng cao" (nhạc sĩ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự), kết hợp cùng người bạn thân thiết 25 năm - TS. Ca sĩ Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chọn ca khúc "Em là cô giáo vùng cao", hai nghệ sĩ đưa khán giả đến với câu chuyện về những cô giáo trẻ rời xa phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với trẻ em nơi những bản làng xa xôi. Qua giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, ca từ mộc mạc cùng những khuôn hình giàu chất thơ về miền sơn cước, Tân Nhàn và Thu Hà khắc họa hình ảnh những người giáo viên bình dị mà kiên cường, luôn bền bỉ vượt qua gian khó bằng tình yêu nghề và tình thương dành cho học trò.

MV gây ấn tượng với những khuôn hình giàu chất thơ về vùng cao: những thửa ruộng bậc thang trải dài xanh ngát, núi rừng trùng điệp, những con suối trong veo và những con đường đến trường quanh co, hiểm trở.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và ca sĩ Thu Hà.

Bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Tân Nhàn và Thu Hà mang đến cho ca khúc một sắc thái vừa tha thiết, sâu lắng, vừa ấm áp, như lời tâm tình của những người cô dành trọn tình yêu cho học trò và bản làng. Hai giọng ca có sự hòa quyện tự nhiên trong cách xử lý tác phẩm, vừa giữ được màu sắc riêng, vừa nâng đỡ nhau để tạo nên tổng thể song ca giàu cảm xúc. Không đặt nặng việc thể hiện kỹ thuật, hai nghệ sĩ lựa chọn cách thể hiện dung dị, tinh tế, để mỗi câu hát đều có thể chạm đến trái tim người nghe.

Chính sự tiết chế và chân thành ấy càng làm nổi bật vẻ đẹp của ca khúc. Qua tiếng hát của hai nghệ sĩ, những nhọc nhằn trên hành trình gieo chữ không chỉ được kể lại bằng giai điệu mà còn được cảm nhận bằng sự đồng cảm, trân trọng. Đó là tình yêu nghề, là niềm tin vào những điều tốt đẹp và là sự tận tụy của những người giáo viên đã chọn dành một phần thanh xuân của mình cho những miền đất còn nhiều thiếu thốn.

Với MV "Em là cô giáo vùng cao", PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS - ca sĩ Thu Hà không chỉ gửi lời tri ân đến những người giáo viên đang ngày ngày vượt núi, băng rừng vì học trò mà còn muốn lan tỏa sự trân trọng đối với tất cả những người đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đó cũng là lý do hai nghệ sĩ lựa chọn ra mắt MV đúng dịp 20/11 - thời điểm mỗi người có dịp lắng lại, hướng về những người đã dìu dắt mình và bày tỏ lòng biết ơn với những người đang tiếp tục dành trọn tâm huyết cho các thế hệ học trò.

Hình ảnh 2 nghệ sĩ cũng là nhà giáo trong MV.

Thêm một dấu ấn thú vị ở MV "Em là cô giáo vùng cao", đây cũng là dịp ghi dấu một tình bạn gần 25 năm đặc biệt giữa PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS - ca sĩ Thu Hà. Đó là tình bạn được vun đắp từ những năm tháng thanh xuân, khi cả hai cùng bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc với không ít khó khăn và chung một ước mơ trở thành những ca sĩ, cô giáo gắn bó với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, từ hai cô sinh viên xuất thân nơi những miền quê nghèo, Tân Nhàn và Thu Hà giờ đây đều đã trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ, nhà giáo có vị trí trong lĩnh vực âm nhạc và đào tạo nghệ thuật. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn TS - ca sĩ Thu Hà hiện đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Em là cô giáo vùng cao - NSƯT Tân Nhàn ft Thu Hà - Bài hát tri ân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.