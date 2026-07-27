Nam thần quê Thanh Hóa vừa gây sốt trên phim giờ vàng 'Phía bên kia thành phố' khẳng định 'không có chống lưng'

Lê Như Nguyên Thành nổi bật trong phim "Phía bên kia thành phố"

Đằng sau nhân vật khiến khán giả tranh cãi là một diễn viên luôn tin rằng, điều giữ một nghệ sĩ ở lại với công chúng không phải ngoại hình, mà là những vai diễn đủ sức chạm đến cảm xúc.

Người ta thường nói, gia đình là nơi định hình những bước chân đầu tiên của mỗi con người. Với Lê Như Nguyên Thành, điều gia đình trao cho anh không phải một con đường nghệ thuật đã được trải sẵn, mà là sự tin tưởng để tự tìm lấy lối đi của riêng mình. Giữa một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nghề giáo ở xứ Thanh, nơi bảng đen, phấn trắng và những bài giảng đã trở thành một phần ký ức nhưng Lê Như Nguyên Thành lại đem lòng say mê ánh đèn sân khấu. Ước mơ nghệ thuật tưởng như là lựa chọn khác biệt nhất trong gia đình ấy, nhưng chưa bao giờ bị xem là sự nổi loạn. Thay vì ngăn cản, bố mẹ chọn cách làm hậu phương đứng phía sau, tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ con trai theo đuổi đam mê.

Lê Như Nguyên Thành trong phim "Phía bên kia thành phố".

Chính niềm tin ấy trở thành hành trang để Lê Như Nguyên Thành bước vào nghệ thuật với tâm thế của một người trẻ sẵn sàng bắt đầu từ con số không. Con đường ấy chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Từ những ngày còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đến khi chính thức theo nghề, anh miệt mài đi casting hết vai diễn này đến vai diễn khác. Có những giai đoạn, anh trượt vai nhiều đến mức các đạo diễn đều nhớ mặt. Nhưng với nam diễn viên, mỗi lần bị từ chối không phải là dấu chấm hết, mà là một bài học để nhìn lại bản thân, trau dồi kỹ năng và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho cơ hội tiếp theo. Sau mỗi thất bại, thay vì chùn bước, anh lại tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh được con đường mình chọn là đúng.

Khi "Phía bên kia thành phố" gây bão phim truyền hình, cái tên Lê Như Nguyên Thành bất ngờ được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Sở hữu chiều cao 1,86m, gương mặt sáng và phong thái thư sinh, nam diễn viên sinh năm 2002 gây ấn tượng với vai Thái – cậu học sinh nhà giàu, ngông nghênh, bốc đồng, nhiều lần đẩy mâu thuẫn của bộ phim lên cao trào.

Thế nhưng, điều thú vị là càng gặp Nguyên Thành ngoài đời, người đối diện càng khó tin anh chính là Thái trên màn ảnh. Chàng trai sinh ra vùng quê xứ Thanh với giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép, liên tục nở nụ cười duyên. Ngay cả những người từng làm việc với nam diễn viên cũng thừa nhận ngoài đời và trong phim giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Có lẽ cũng bởi sự đối lập ấy mà sau khi phim phát sóng, không ít khán giả gặp Nguyên Thành ngoài đời đều ngỡ ngàng hỏi lại: "Đây có đúng là Thái không?".

Điều khiến Lê Như Nguyên Thành bất ngờ không phải là sự nổi tiếng, mà là tốc độ lan tỏa của nhân vật Thái: "Mình luôn chuẩn bị tâm lý cho mọi điều đến với mình. Dù là lời khen hay áp lực, mình đều muốn bình tĩnh đón nhận. Mình nghĩ mình cứ tiếp tục làm nghề như trước, chỉ khác là cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự quan tâm của khán giả".

Lê Như Nguyên Thành: "Tôi không muốn Thái là một phản diện một màu"

Trong phim, Thái là nhân vật khiến khán giả tranh cãi nhiều nhất. Có người ghét sự ngông cuồng, bốc đồng của cậu học sinh nhà giàu; cũng có người cho rằng Thái đáng thương hơn đáng trách. Ít ai biết, chính Nguyên Thành là người đề xuất thay đổi cách xây dựng nhân vật. Nam diễn viên kể: "Lúc đầu, mình rất loay hoay khi nhận nhân vật này. Mình từng nói với đạo diễn, phó đạo diễn và biên kịch rằng mình không muốn Thái trở thành một phản diện chỉ biết đánh nhau hay tìm cách hãm hại người khác. Mình muốn cậu ấy chỉ là một chàng trai lớn lên trong điều kiện quá đầy đủ, cái tôi lớn, nóng nảy và chưa đủ trưởng thành để kiểm soát cảm xúc. Mình nghĩ như vậy nhân vật sẽ gần với đời sống hơn".

Nam diễn viên xứ Thanh không muốn làm diễn viên một màu.

Và, may mắn, đề xuất ấy được ê-kíp đồng ý. Chính điều đó giúp Lê Như Nguyên Thành tự tin hơn khi bước vào vai diễn mà trước đó anh từng... từ chối. "Khi được mời casting, tôi còn bảo: 'Thôi, vai này chắc mình không làm được đâu'. Từ lúc còn học ở trường, ai cũng nghĩ tôi chỉ hợp vai thư sinh, công tử hoặc hoàng tử. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm một vai cá tính như vậy", Lê Như Nguyên Thành kể.

Để bước ra khỏi vùng an toàn, nam diễn viên dành nhiều ngày xem lại các bộ phim nổi tiếng như: Weak Hero, Penthouse và nhiều bộ phim học đường Hàn Quốc để quan sát tâm lý của những cậu ấm lớn lên trong gia đình giàu có. "Nhưng tôi không sao chép ai cả. Tôi chỉ lấy đó làm chất liệu. Tôi muốn Thái có màu sắc riêng. Tôi không muốn khán giả nhìn nhân vật và nghĩ: 'À, lại một phản diện quen thuộc'."

Khi phim phát sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận chỉ trích nhân vật Thái. Thậm chí, không ít người "ghét lây" cả diễn viên. "Có hôm bạn bè gọi điện chỉ để... chửi mình. Mọi người bảo: ‘Không ngờ mày khốn nạn thế…’ Tôi lại thấy vui, vì như vậy nghĩa là mình đã khiến khán giả tin nhân vật".

Thế nhưng niềm vui ấy cũng nhanh chóng đi kèm áp lực, nam diễn viên bày tỏ: "Càng về sau, có những người không phân biệt được nhân vật với diễn viên nên dùng những lời lẽ khá nặng nề với tôi. Có lúc bản thân mình cũng buồn chứ. Mình còn trẻ nên không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mình phải giải thích quá nhiều thì có lẽ mình chưa đủ bản lĩnh. Thay vào đó, tôi cứ sống đúng với con người mình. Nếu một ngày khán giả gặp mình ngoài đời, họ sẽ tự hiểu con người của tôi hoàn toàn khác Thái".

Lê Như Nguyên Thành: "Đi chậm bằng thực lực còn hơn nổi tiếng nhờ scandal"

Ở tuổi 23, khi nhiều người sẵn sàng tạo ra những ồn ào để được chú ý, Lê Như Nguyên Thành lại chọn một con đường khác. Anh thừa nhận bản thân cũng mong sớm được khán giả biết đến: "Làm nghệ thuật thì ai cũng muốn tác phẩm của mình được nhiều người xem, tên tuổi mình được nhiều người biết. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng scandal thì tôi sẽ không bao giờ lựa chọn".

Lê Như Nguyên Thành khẳng định không có ai "chống lưng".

Nam diễn viên kể, điều ba mẹ dạy anh nhiều nhất không phải cách nổi tiếng, mà là cách làm người: "Ba mẹ chưa bao giờ ngăn cản việc tôi theo nghệ thuật. Điều duy nhất gia đình dặn là phải giữ được lòng tự trọng. Ba mẹ bảo nghề này có nhiều cám dỗ, nhưng chỉ cần mình sống tử tế thì sẽ không phải hối hận với bản thân".

Có lẽ chính sự giáo dục ấy khiến Nguyên Thành luôn giữ thái độ bình thản trước những cám dỗ của showbiz. "Từ ngày vào nghề đến giờ, tôi không có ai "chống lưng", cũng không dùng những cách tiêu cực để có cơ hội. Tất cả những vai diễn tôi có đều đến từ những buổi casting. Có thể tôi đi chậm hơn người khác, nhưng tôi tin đi bằng thực lực thì sẽ đi được lâu hơn", nam diễn viên thẳng thắn bày tỏ.

Lê Như Nguyên Thành: Không ngại thử thách để vượt qua chính mình

Điều khiến nhiều người bất ngờ là ngoài diễn xuất, Lê Như Nguyên Thành còn từng học thanh nhạc, có thể sáng tác giai điệu, từng làm MC ở trường phổ thông và rất yêu thích gameshow: "Nếu có cơ hội, tôi muốn thử nhiều lĩnh vực hơn. Tôi thích những chương trình giải trí vì ở đó mình được là chính mình, được trải nghiệm".

Nhưng dù thử sức ở lĩnh vực nào, điều mà nam diễn viên hướng đến vẫn là diễn xuất: "Từ lúc học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, tôi đã luôn tự nhủ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Hôm nay có thể là vai công tử, ngày mai là vai phản diện, sau này biết đâu lại là một nhân vật hoàn toàn khác. Điều tôi sợ nhất không phải vai khó, mà là mình cứ lặp lại chính mình".

Nam thần xứ Thanh muốn có thử thách để vượt qua chính mình.

Có lẽ cũng bởi suy nghĩ ấy mà mỗi lần bước vào một dự án mới, Lê Như Nguyên Thành đều cố gắng xóa đi hình ảnh cũ để bắt đầu lại từ đầu. Ở tuổi 23, Nguyên Thành vẫn tự nhận mình là "người mới" của màn ảnh. Thành công bước đầu từ Phía bên kia thành phố mang đến cho anh nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng là lời nhắc phải nỗ lực nhiều hơn.

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng thật nhanh. Tôi chỉ mong mỗi vai diễn sau sẽ tốt hơn vai diễn trước", Lê Như Nguyên Thành nhấn mạnh.

Từng bước đi qua những vai diễn nhỏ, những buổi casting không biết mệt mỏi, Lê Như Nguyên Thành dần được khán giả biết đến nhiều hơn qua các vai diễn trên màn ảnh. Với nam diễn viên sinh năm 2002, đó mới chỉ là dấu mốc đầu tiên trên hành trình làm nghề. Thành công bước đầu mang đến nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng là lời nhắc nhở phải nỗ lực nhiều hơn. Bởi điều anh luôn theo đuổi không phải sự nổi tiếng đến thật nhanh, mà là trở thành một diễn viên làm nghề nghiêm túc, tử tế và bền bỉ. Đó cũng là kim chỉ nam để chàng trai xứ Thanh tin rằng mình có thể đi thật xa trên con đường nghệ thuật.