Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật của Nhật Huyền

Vài năm gần đây, nhiều ca khúc về đất nước được khán giả trẻ đón nhận. Là ca sĩ và xuất thân quân nhân, chị nhìn nhận điều đó thế nào?

- Tôi thấy đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Trong lòng người nghệ sĩ luôn có mong muốn hướng về những giá trị truyền thống. Những sản phẩm gần đây của tôi cũng tìm về văn hóa dân gian Việt Nam.

Tôi chưa phải người lớn tuổi nhưng đã hoạt động nghệ thuật gần 30 năm. Sau những thăng trầm, biến cố của xã hội, tôi thấy mình càng muốn trở về với những gì chân thật. Vì thế, khi các bạn trẻ ra mắt những bài hát về đất nước, về Đảng, về chiến tranh và sự hy sinh, tôi rất vui. Một ca khúc đến được với công chúng có công sức của nhạc sĩ, nghệ sĩ và cả ê-kíp. Những đóng góp ấy xứng đáng được ghi nhận.

Có ca khúc nào khiến chị cực kỳ ấn tượng?

- Tôi ấn tượng với "Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng. Tôi ít theo dõi TikTok nhưng chính con gái tôi bảo: “Mẹ ơi, mẹ quay một đoạn TikTok với bài ‘Còn gì đẹp hơn’ đi”. Ca từ làm tôi xúc động. Chỉ trong bốn câu mà tôi có cảm giác nghe được cả một chặng đường lịch sử.

Xuất thân quân nhân, chị có nghĩ đến việc hợp tác với Nguyễn Hùng hay Nguyễn Văn Chung trong một dự án về đề tài đất nước không?

- Câu hỏi của bạn rất hay. Nếu có muốn hợp tác với một nhạc sĩ nổi tiếng thì đó cũng phụ thuộc vào duyên số. Hơn nữa, việc tạo ra một sản phẩm triệu view không phải là mục tiêu duy nhất. Mỗi nhạc sĩ và nghệ sĩ đã trải qua một quãng thời gian dài để khẳng định phong cách âm nhạc của mình và họ đều có những ê-kíp, những người bạn đồng hành trong suốt hành trình đó.

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn có bạn bè và người thân bên cạnh. Những đồng nghiệp đã cùng tôi chia sẻ và đồng cam cộng khổ. Khi họ nổi tiếng và có những ca khúc triệu view, họ thường tìm đến những người bạn tri kỷ để chia sẻ trước. Hào quang ấy thường được chia sẻ với những người thân thiết trước tiên.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ đam mê của mình. Tôi vẫn yêu nghề theo cách riêng của mình. Trong những năm qua, tôi đã cho ra mắt nhiều sản phẩm phù hợp với bản thân và cùng với những nghệ sĩ đã đồng hành gần 10 năm qua. Ví dụ như các ca khúc: Hãy cùng hát vang Việt Nam!, Chúng tôi yêu Bác Hồ Chí Minh... Tôi còn có MV "Vị Tết vị nhà", ngồi hát cùng các em chơi đàn dây và một ban nhạc điện tử.

Tôi cũng có album audio "Màu của đất nước - Màu của hòa bình" là dự án âm nhạc gồm 8 ca khúc về quê hương, con người Việt Nam, do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác và hòa âm.

Ca sĩ Nhật Huyền.

Áp lực phát ngôn khi là một nghệ sĩ quân nhân

Vai trò quân nhân ảnh hưởng đến âm nhạc và đời sống của Nhật Huyền như thế nào?

- Có thể nói, tôi đang tiến bước theo cách của Bộ đội Cụ Hồ mà đôi khi bản thân chưa nhận ra. Nhiều người xung quanh tôi thắc mắc: "Tại sao chị có thể tự cho mình sống yên ổn như vậy?" Thực tế là khi tôi hát cùng bạn bè, mọi người cảm nhận được một tâm tư, một nội lực rất đặc biệt từ tôi, điều này thể hiện qua các ca khúc.

Có người đã hỏi: "Tại sao mình không thoát khỏi những hình ảnh như vậy để sống thật với chính mình, để được hưởng thụ mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tín ngưỡng hay phong cách nào khác?" Nhưng thực sự, tôi không thể làm khác. Đôi khi, tôi nghĩ rằng nếu mình làm điều gì đó khác lạ, mình sẽ trở nên khác biệt, nhưng chưa chắc điều đó đã phản ánh đúng con người thật của mình. Từ trước đến nay, hoạt động nghệ thuật và cuộc sống của tôi đều phản ánh đúng cách tính toán của chính mình. Trong âm nhạc, tôi có ý đồ muốn bùng nổ, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong các ca khúc.

Về phong cách bên ngoài, việc thay đổi kiểu tóc hay hình ảnh của mình là điều khó khăn. Nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ không còn là chính mình nữa.

Chị có từng nghĩ nếu không ở trong môi trường quân đội, phong cách âm nhạc và phong cách trình diễn của Nhật Huyền sẽ khác không?

- Chắc chắn là có. Thế giới quan rất quan trọng. Những gì xung quanh tôi sẽ hình thành nên con người và tính cách của tôi, cũng như tạo ra sản phẩm nghệ thuật. Ví dụ, một cái cây ăn quả rất ngon nhưng lại sống trong môi trường độc hại thì quả đó sẽ không thể ăn được, đúng không?

Qua môi trường quân đội, tôi được rèn luyện và cũng là một giáo viên giảng dạy. Tôi muốn bùng nổ nhưng cũng phải có giới hạn và sự hợp lý. Trong quân đội, các em học sinh thường xuyên mặc quân phục và các đồng chí quản lý cũng vậy, nên tôi không thể ăn mặc quá khác biệt. Phong cách giảng dạy âm nhạc của tôi cũng chỉ ở mức độ nhẹ nhàng, không thể biểu diễn như ở sân khấu đường phố. Tất cả đều được chọn lọc. Tôi muốn bùng nổ nhưng vẫn phải chấp nhận những giới hạn.

Vừa là nghệ sĩ biểu diễn vừa là quân nhân và giáo viên, chị có áp lực trong việc giữ gìn hình ảnh không?

- Phát ngôn. Tôi thấy áp lực ấy tăng gấp đôi khi mình còn là quân nhân. Trên trang cá nhân, tôi ít bình luận về các sự việc xã hội. Có những chuyện mình lên tiếng cũng chẳng thay đổi được gì, đôi khi chỉ thêm dầu vào lửa.

Nếu lời nói của tôi có thể giúp sửa một việc, tôi sẵn sàng lên tiếng. Còn với một lời nhận xét vu vơ, tôi nghĩ đến những năm mình gây dựng tên tuổi, đến tình cảm khán giả dành cho mình. Tốn bao nhiêu công sức mới có được sự tin yêu ấy, sao lại để một câu nói thiếu cân nhắc ảnh hưởng đến.

Trong một chia sẻ riêng về tuổi 45, Nhật Huyền tâm sự: “45 tuổi, tôi không còn muốn dùng sự hy sinh để đổi lấy sự công nhận, không muốn dùng những cố gắng của mình để níu giữ những điều vốn chẳng thuộc về mình. Cũng không còn muốn lấy những tiêu chuẩn của người khác làm thước đo cho cuộc đời mình”.

“Đại gia nào chống lưng đến 20 năm thế?”

Liệu việc giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ - quân nhân có phải là lý do khiến Nhật Huyền ít nhận quảng cáo, dự event showbiz không?

- Không hẳn. Nghệ sĩ cũng muốn xuất hiện và có nguồn thu ổn định để theo nghề. Hơn 10 năm qua, tôi nhận được nhiều lời mời từ các hãng mỹ phẩm, thời trang và cơ sở thẩm mỹ. Đến giờ, vẫn có thương hiệu liên hệ với quản lý của tôi để mời hợp tác.

Điều tôi cân nhắc là mình hiểu đến đâu về thứ được mời giới thiệu. Tôi cần thời gian dùng thử và xem sản phẩm có phù hợp với mình hay không. Một sản phẩm có thể tốt, nhưng nếu người thân tin lời tôi, mua về dùng rồi thấy không phù hợp thì sao? Đó là rủi ro tôi phải tính đến, kể cả khi thù lao cao. Gần đây, có những lời mời liên quan đến dịch vụ làm đẹp mà tôi từng trải nghiệm. Với những trường hợp ấy, tôi có thể cân nhắc vì mình có trải nghiệm thực tế để chia sẻ.

Chính vì ít nhận show, ít quảng cáo nên cũng có nhiều đồn đoán Nhật Huyền có “đại gia chống lưng”!?

- Đại gia nào chống lưng đến 20 năm thế? (Cười)

May mắn là tôi có những người anh, chị dẫn dắt rất tốt trong việc kinh doanh. Thực sự, tôi đang mượn kinh nghiệm và sự hỗ trợ của họ để phát triển. Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, nếu không có những người như vậy, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nghệ sĩ chỉ có thể hát hay và tâm hồn đẹp thôi, nhưng để thành công trong kinh doanh mà không có ai hỗ trợ, thì chính mình sẽ gây hại cho bản thân.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng những người làm việc thực chất mới có thể bền vững. Những tin đồn về việc tôi có đại gia chống lưng là không đúng. Ai có thể chống lưng cho tôi suốt 20 năm? Đại gia chỉ có thể hỗ trợ một thời gian ngắn, dù có yêu thương đến đâu. Nếu không tìm cách kiếm tiền, thì ở tuổi này, không có đại gia nào có thể nuôi mình mãi mãi.

Có thể có những thiếu gia trẻ tuổi, nhưng thật khó để xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ. Đại gia thường tìm kiếm những người trẻ hơn, chứ không phải một người phụ nữ đã ở độ tuổi 40 - 50 đâu. Ai hiểu rõ thì sẽ biết điều này.

Ca sĩ Nhật Huyền thẳng thắn chia sẻ về chuyện có đại gia chống lưng. Video: Ngọc Mai

"45 tuổi, tôi không còn muốn dùng sự hy sinh để đổi lấy sự công nhận, không muốn dùng những cố gắng của mình để níu giữ những điều vốn chẳng thuộc về mình. Cũng không còn muốn lấy những tiêu chuẩn của người khác làm thước đo cho cuộc đời mình. ... 45 tuổi, tôi không mong mình trẻ lại. Tôi chỉ mong mình đủ sâu sắc để không sống hoài phí những năm tháng còn lại", Nhật Huyền chia sẻ.

“Có người yêu chưa? Yêu đi, hát cho hay”

Kinh doanh rồi cả ca hát biểu diễn, vậy thời gian giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sắp xếp thế nào?

- Giảng dạy chiếm khoảng 60–70% quỹ thời gian của tôi. Mỗi sinh viên có một giọng hát, một phong cách và một hướng đi riêng. Giảng dạy trong trường không chỉ là truyền đạt kiến thức theo giáo trình mà còn là hướng dẫn sinh viên tìm ra con đường đam mê của mình sau khi tốt nghiệp. Tôi không muốn các bạn sinh viên phải mất thời gian như tôi đã từng.

Mỗi học kỳ, tôi phải nghiên cứu từ 5 đến 10 bài hát cho mỗi sinh viên, và trong một tuần, tôi có thể phải chắt lọc từ 50 đến 70 bài hát. Điều này không hề đơn giản, ngay cả khi giảng dạy theo giáo trình.

Ngoài giờ lên lớp, các em thường hỏi: "Cô ơi, con đi hát chương trình này, chương trình kia, con nên hát bài gì?" Tôi lại phải chọn bài và dạy cho các em. Có những lúc tôi không thể động đến điện thoại từ sáng đến tối. Ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, tôi vẫn dạy, thậm chí buổi tối cũng phải dạy. Khi các em gấp gáp chuẩn bị cho diễn đàn hay tổng duyệt, tôi vẫn phải làm việc.

Việc định hướng sinh viên theo giáo trình trong môi trường giáo dục đã khó, nhưng làm sao để những bài hát trong trường vẫn được sử dụng sau khi tốt nghiệp ở các sân khấu phù hợp? Đó là điều không thể bỏ qua. Để làm được điều này, tôi phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Không chỉ dạy những bài tôi biết, tôi cần phải dạy theo phong cách của các em.

Tôi thương các học sinh của mình, nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến các em chờ đợi một tuần mới được học 1 - 2 tiết, tôi lại phải cố gắng.

Nếu học trò hỏi làm thế nào để vừa giữ kỷ luật, vừa bay bổng trong nghệ thuật, chị sẽ trả lời ra sao?

- Yêu nhiều, yêu thật nhiều! Yêu bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người mình thương. Những tình cảm ấy nuôi cảm xúc của người nghệ sĩ. Mình phải thật lòng thì khi hát mới truyền được điều gì đó đến người nghe. Với tình yêu đất nước cũng vậy, tôi nghĩ nó phải thể hiện qua việc mình làm, từ chuyện học hành đến cách sống như một công dân.

Tôi hay hỏi học trò: “Có người yêu chưa? Yêu đi, hát cho hay”. Các em còn nhỏ thì có tình bạn, có một người mình đặc biệt quan tâm, viết cho nhau lá thư hay gửi một tin nhắn. Niềm vui từ những chuyện ấy cũng là một thứ “vitamin hạnh phúc”.

Còn tình yêu của Nhật Huyền thì sao?

- Tôi cũng đang yêu. Vẫn luôn yêu!

Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ, Trung tá Nhật Huyền!

Ca sĩ Nhật Huyền: “45 tuổi, tôi không mong mình trẻ lại. Tôi chỉ mong mình đủ sâu sắc để không sống hoài phí những năm tháng còn lại”.

Nhật Huyền sinh năm 1982 tại Hưng Yên (Thái Bình cũ), theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, cô gắn bó với nhà trường, vừa giảng dạy vừa theo đuổi hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp. Giọng hát của cô thuộc dòng cổ điển – thính phòng, được đồng nghiệp và khán giả đánh giá có kỹ thuật vững, màu giọng trong sáng và truyền cảm. Trong sự nghiệp, Nhật Huyền phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc theo hướng thính phòng và trữ tình, tiêu biểu như album "Ave Maria", cùng các sản phẩm: "Cô gái đại dương", "Nụ hôn đánh thức", "Ngai vàng tình yêu", "Phượng hoàng lửa", và album nhạc trữ tình "Buồn". Những tác phẩm này thể hiện sở trường nghệ thuật của cô trong mảng thanh nhạc chính thống pha nét đại chúng nhẹ nhàng.



