NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm và ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn tại chương trình 'Đất nước vươn mình'
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình" sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 23/11 tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV9.
Theo Thời báo VTV, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình" sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 23/11/2026 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.
Thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử dân tộc, đồng thời gửi gắm thông điệp về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Chương trình "Đất nước vươn mình" bao gồm ba chương: "Cội nguồn - Hồn Việt", "Tiếp nối - Sức sống Việt Nam" và "Khát vọng - Đất nước vươn mình", tạo nên hành trình cảm xúc từ niềm tự hào về bản sắc dân tộc đến khát vọng phát triển trong thời đại mới. Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp.
Chương trình có sự tham gia của NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo, cùng Hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng.
Sự kết hợp giữa các giọng ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hợp xướng và vũ đạo tạo nên không gian biểu diễn đa dạng, kết nối những giá trị truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.
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