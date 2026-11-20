Tùng Dương, Mỹ Tâm cùng dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ hội tụ tại Mỹ Đình trong đêm nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam' GĐXH - NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... sẽ cùng xuất hiện trong chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam", diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Ngày 24/11 năm nay đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và lĩnh vực khác nhau. Cảm xúc của anh khi tham gia một chương trình mang tầm vóc như vậy?

- Tôi thực sự xúc động vì nghĩ rằng lẽ ra chúng ta nên có một ngày dành riêng cho văn hóa từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng, điều đó cũng đã trở thành hiện thực. Đây là niềm hạnh phúc và tự hào đối với những người làm nghệ thuật nói riêng cũng như mỗi người Việt Nam nói chung.

Tùng Dương chia sẻ cảm xúc trong buổi họp báo concert quốc gia "Muôn sắc Việt Nam".

Chúng ta vẫn thường nói cội nguồn của người Việt là văn hóa. Bản sắc, di sản và cả những thành tựu mà chúng ta có được hôm nay đều được xây dựng trên nền tảng văn hóa. Khi nhìn nhận một con người, điều đáng để đánh giá không chỉ là tài năng mà còn là văn hóa, nhân cách và những giá trị mà họ đóng góp cho cộng đồng.

Với người làm nghệ thuật, tôi nghĩ chúng ta càng phải thường xuyên tự đặt câu hỏi: Mình đang làm nghệ thuật vì điều gì? Không chỉ để khẳng định bản thân hay đạt được thành công cá nhân, mà còn phải hướng tới những giá trị lớn hơn.

Việc lựa chọn một concert quy mô quốc gia để công bố và tôn vinh Ngày Văn hóa Việt Nam là điều rất đẹp. Nhưng phía sau niềm vui ấy còn là trách nhiệm. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể cần nhìn lại xem mình đã thực sự làm gì để gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

Bản thân tôi cũng phải tự nhìn nhận điều đó. May mắn là từ trước đến nay, nhiều dự án âm nhạc của tôi đều lấy văn hóa làm gốc, từ những chất liệu, cảm hứng gắn với văn hóa truyền thống đến những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ. Chúng tôi là những người làm nghệ thuật, nhưng nghệ thuật cũng nằm trong một không gian văn hóa rộng lớn hơn. Mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều có những giá trị riêng và cùng góp phần tạo nên nền văn hóa chung.

Tùng Dương hiện tại là giọng ca hàng đầu ở Việt Nam.

Vì thế, tôi đến với chương trình không đơn thuần bằng tâm thế của một ca sĩ được mời biểu diễn. Tôi nghĩ mỗi người con Việt Nam đều có một sứ mệnh riêng trong việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa. Dù tham gia với vai trò nghệ sĩ biểu diễn hay chỉ là một khán giả đến thưởng thức, chúng ta cũng cần ý thức được trách nhiệm ấy.

Trong chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam", anh đảm nhận hai tiết mục. Anh có sự chuẩn bị như thế nào để mang đến màu sắc riêng cho đêm diễn?

- Chương trình quy tụ rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có các nghệ sĩ nhân dân thuộc nhiều thế hệ. Được góp giọng trong một sự kiện như vậy đã là niềm vinh dự đối với tôi.

Tôi tham gia hai tiết mục. Ở phần mở màn, tôi góp giọng trong ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng". Ở phần cuối chương trình, tôi có một tiết mục solo với liên khúc gồm "Tình ca" của nhạc sĩ Phạm Duy và "Thư pháp" của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng.



Đây đều là những ca khúc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, lưu giữ những vẻ đẹp và tinh thần của người Việt qua âm nhạc. Tôi nghĩ việc được thể hiện những tác phẩm như vậy trong một chương trình tôn vinh văn hóa là điều rất ý nghĩa.

Hơn 2 thập kỷ theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương được khán giả ngày càng yêu mến hơn.

Điểm đặc biệt của "Muôn sắc Việt Nam" là không chỉ có các ca sĩ biểu diễn mà còn có những tiết mục đồng diễn, sự tham gia của nghệ nhân và nhiều đại diện thuộc các lĩnh vực văn hóa khác nhau. Điều đó tạo nên sự khác biệt so với những concert quốc gia mà tôi từng tham gia.

Đây thực sự giống một ngày hội, nơi những người làm văn hóa thuộc nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực có dịp gặp gỡ và cùng đứng trên một sân khấu. Quan trọng hơn, chương trình nhắc nhở chúng ta về sự tiếp nối giữa các thế hệ, về việc bảo tồn những giá trị đã có và tìm cách phát huy chúng trong đời sống hôm nay.

Anh cũng đang chuẩn bị cho live concert cá nhân, trong khi lịch trình biểu diễn tại các chương trình quy mô quốc gia khá dày. Anh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể tập trung cho cả hai?

- Về công việc cá nhân, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể chủ động quản lý và sắp xếp. Nhưng với những chương trình mang ý nghĩa quốc gia, đại diện cho hình ảnh và văn hóa đất nước, chúng tôi luôn phải đặt ưu tiên lên hàng đầu, gác lại những kế hoạch riêng nếu cần thiết.

Live concert cá nhân của tôi vẫn được chuẩn bị song song, nhưng trước mắt, toàn bộ tâm sức và thời gian phải dành cho chương trình quốc gia diễn ra ngày 24/11. Sau đó, tôi vẫn còn gần một tháng để tiếp tục hoàn thiện những công việc cho concert riêng.

Thực ra, việc các chương trình lớn diễn ra gần nhau cũng cho thấy thị trường biểu diễn của Việt Nam đang có nhiều chuyển động tích cực. Chúng ta có những concert quốc gia với quy mô lớn, đồng thời các nghệ sĩ cũng mạnh dạn đầu tư cho những live concert cá nhân có tầm vóc. Đó là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn.

Tuy nhiên, dù một concert cá nhân được đầu tư công phu đến đâu cũng không thể đặt ngang với ý nghĩa và tầm vóc của một chương trình đại diện cho đất nước. Vì vậy, khi hai công việc diễn ra gần nhau, chúng tôi phải biết thu xếp, thậm chí lùi lại những kế hoạch riêng để ưu tiên nhiệm vụ chung.

Anh là một trong những ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật lớn, được giao thể hiện nhiều ca khúc có ý nghĩa. Điều đó cũng tạo nên một hình ảnh Tùng Dương có uy tín trong lòng công chúng. Anh làm thế nào để giữ gìn hình ảnh ấy?

-Ngoài việc làm nghệ thuật, tôi luôn hướng mình đến hình ảnh một người nghệ sĩ có trách nhiệm, có thể xem như một đại sứ văn hóa theo cách hiểu của riêng mình. Dù tôi không được một tổ chức hay đơn vị nào chính thức trao danh xưng ấy, nhưng đó là điều tôi nghĩ người nghệ sĩ nên hướng tới.

Tôi muốn mình sống tích cực, có trách nhiệm và biết lan tỏa năng lượng tốt đến mọi người. Đó mới là điều quan trọng để khán giả cảm nhận về một nghệ sĩ. Còn Tùng Dương hát như thế nào, có lẽ khán giả đã biết qua nhiều năm hoạt động. Điều tôi quan tâm hơn lúc này là mình mang đến những thông điệp gì thông qua âm nhạc và cách sống.

Tùng Dương được khán giả ví như divo của làng nhạc Việt.

Chẳng hạn, trong ca khúc "Bay về phía mặt trời", hình ảnh mặt trời đối với tôi không chỉ là một biểu tượng đẹp. Mặt trời của Tùng Dương chính là quê hương, đất nước, là khán giả và bầu trời âm nhạc mà tôi luôn hướng tới. Tôi muốn thông qua âm nhạc gửi đi tinh thần lạc quan, khuyến khích mọi người hướng về những điều tích cực, cùng đẩy lùi những bóng tối và điều tiêu cực trong cuộc sống.

Người nghệ sĩ cũng là con người bình thường, không ai có thể khẳng định mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm hay vấp ngã. Bất cứ ai cũng có thể trượt dốc nếu không biết tự điều chỉnh. Nhân cách và đạo đức của mỗi người được thể hiện qua cách họ lựa chọn sống, ứng xử và chịu trách nhiệm với những việc mình làm.

Vì vậy, tôi cho rằng gìn giữ hình ảnh cá nhân và lan tỏa những thông điệp văn hóa là hai điều phải song hành với người nghệ sĩ. Muốn truyền đi những giá trị tốt đẹp, trước hết bản thân mình phải sống và hành động đúng với những giá trị ấy.

Tôi vẫn thường buồn khi đọc những thông tin tiêu cực liên quan đến giới nghệ sĩ. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào những điều đó, tôi nghĩ mỗi người cần ý thức hơn về trách nhiệm của mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tôi mong muốn những gì mình làm, từ âm nhạc đến cách sống, đều có thể mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực và những điều đáng suy ngẫm.

Cảm ơn ca sĩ Tùng Dương về cuộc trò chuyện này!

Tùng Dương chia sẻ với Gia đình&Xã hội về sứ mệnh của người nghệ sĩ. Clip: Lam Anh