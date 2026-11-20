Theo VTC News, ban tổ chức thông báo có 5 diễn viên Hàn Quốc được mời đảm nhận vai trò người trao giải tại sự kiện Golden Disc Awards năm nay. Trong đó, Kim Moo-yul và Ji Chang-wook là hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Kim Moo-yul vừa ghi dấu ấn với bộ phim "Teach You a Lesson" trên Netflix. Tác phẩm từng đứng đầu bảng xếp hạng các series truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu của nền tảng này trong hai tuần liên tiếp vào tháng 6/2026.

Nam diễn viên Ji Chang-wook là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Hàn Quốc. Nam diễn viên từng tham gia nhiều tác phẩm như "Healer", "The K2", "Suspicious Partner" và "Welcome to Samdal-ri".

Ji Chang-wook, Kim Moo-yul tham dự lễ trao giải Golden Disc Awards ở Hà Nội. Ảnh: BTC

Ba diễn viên còn lại trong danh sách khách mời trao giải gồm: Ryu Seung-ryong, Hwang In-youp và Go Youn-jung. Hwang In-youp ghi dấu ấn qua các phim "True Beauty", "Why Her?" và "Family by Choice".

Ryu Seung-ryong là diễn viên thực lực của điện ảnh Hàn Quốc, từng tham gia hai bộ phim ăn khách "Miracle in Cell No. 7" và "Extreme Job". Anh cũng gây tiếng vang với vai người cha có năng lực siêu nhiên trong series "Moving" của Disney+.

Gương mặt nữ duy nhất trong danh sách là Go Youn-jung. Cô nổi tiếng qua các phim "Alchemy of Souls: Light and Shadow", "Moving" và "Resident Playbook". Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình được khán giả quốc tế quan tâm.

Diễn viên Mun Ka-Young. Ảnh: BTC

Còn theo Thời báo VTV, ca sĩ Sung Si-Kyung và diễn viên Mun Ka-Young sẽ là MC của lễ trao giải thưởng Golden Disc Awards lần thứ 41. Đây là năm thứ ba liên tiếp cả hai đồng hành trong vai trò MC của lễ trao giải. Mun Ka-Young lần đầu đảm nhận vị trí này tại Golden Disc Awards lần thứ 39.

Golden Disc Awards là sự kiện nhằm tôn vinh các sản phẩm và nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc có thành tích nổi bật trong năm. Bên cạnh các hạng mục trao giải, chương trình thường thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop và những màn trình diễn được dàn dựng riêng.

Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời đặc biệt thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Sự góp mặt của những tên tuổi nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng mong đợi, đồng thời góp phần nâng tầm sức hút của một trong những lễ hội âm nhạc tiêu biểu của K-pop.