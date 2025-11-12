Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

Thứ tư, 16:07 12/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vũ Thúy Quỳnh được chú ý với phong cách thời trang táo bạo, phóng khoáng. Cô thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế cắt xẻ mạnh tay, tôn trọn đường cong cơ thể.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 1.Thời trang đi biển 'gây sốt' của bà mẹ 2 con Diệp Lâm Anh

GĐXH - Trong loạt hình ảnh bikini "gây sốt" mới đây, Diệp Lâm Anh không chỉ khoe vóc dáng săn chắc, quyến rũ mà còn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần sống tích cực.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 2.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh tình cảm của thiếu gia Đức Phạm (chồng cũ Diệp Lâm Anh) và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh kèm dòng chú thích ngọt ngào: “Yêu em”. Hiện phía Vũ Thúy Quỳnh vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 3.
Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 4.

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc của nhiều “đấu trường” nhan sắc.  Cô từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2024.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 5.
Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 6.

Thúy Quỳnh được nhận xét là có gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối với chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 86 - 63 - 97.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh còn được chú ý với phong cách thời trang táo bạo, phóng khoáng. Cô thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế ôm hoặc cắt xẻ mạnh tay, tôn trọn đường cong cơ thể.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 8.

Người đẹp 9x không ngần ngại thử nghiệm nhiều phong cách, từ gợi cảm, nữ quyền đến menswear cá tính..., được cô biến hóa theo cách riêng, thể hiện rõ tinh thần tự tin và làm chủ bản thân.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 9.

Ít ai biết rằng, hành trình để có được hình thể đáng ngưỡng mộ này là cả quá trình dài nỗ lực vì cô từng rất gầy, chỉ nặng 39 - 40kg.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 10.
Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 11.

“Ngày xưa, tôi chỉ nặng 39 - 40kg nên tự ti về ngoại hình và không dám giao tiếp. Ở tuổi 20 - 23, tôi suy nghĩ bồng bột, không tin vào bản thân, có lúc tự hỏi tại sao mình cố gắng nhưng chưa đạt kết quả mong đợi. Hiện tại, tôi chín chắn, hiểu mình hơn, biết cần thay đổi gì và sống có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ yêu thương”, Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ.

Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 12.
Vẻ nóng bỏng của Á hậu Vũ thúy Quỳnh khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh ' Yêu em ' - Ảnh 13.

Hiện tại, sau nhiều năm kiên trì rèn luyện thể thao như tập gym và chơi pickleball, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, Thúy Quỳnh đã sở hữu vóc dáng cân đối và đầy sức sống.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hậu ly hôn, bà mẹ hai con Diệp Lâm Anh vẫn khiến người hâm mộ chao đảo vì sắc vóc như thuở đôi mươi

Hậu ly hôn, bà mẹ hai con Diệp Lâm Anh vẫn khiến người hâm mộ chao đảo vì sắc vóc như thuở đôi mươi

Thời trang đi biển 'gây sốt' của bà mẹ 2 con Diệp Lâm Anh

Thời trang đi biển 'gây sốt' của bà mẹ 2 con Diệp Lâm Anh

Trương Ngọc Ánh, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh diện bikini gợi cảm, nhưng Thu Thủy 'Mây Trắng' mới thực sự gây ngỡ ngàng

Trương Ngọc Ánh, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh diện bikini gợi cảm, nhưng Thu Thủy 'Mây Trắng' mới thực sự gây ngỡ ngàng

Cùng chuyên mục

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang - 8 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh là 2 hoa hậu lấy chồng hào môn đều sử dụng giày bệt trong hôn lễ để chiều cao không quá chênh lệch với chồng.

Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khô

Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khô

Chăm sóc da - 11 giờ trước

Nhiều người thường bỏ qua hoặc giảm bớt việc sử dụng kem chống nắng khi trời chuyển sang thu đông, đặc biệt là vào những ngày nhiều mây, ít nắng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong quy trình chống lão hóa.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Thời trang - 22 giờ trước

GĐXH - Mai Davika - cô dâu tháng 11 gây thương nhớ với sắc vóc không chỉ xinh đẹp mà vô cùng sexy. Mới đây, người đẹp làm đám cưới ở tuổi 33 khiến khán giả rất quan tâm.

Giải pháp sạch gàu từ dược liệu Việt bất ngờ 'chiếm sóng' TikTok: Đằng sau là thương hiệu nào?

Giải pháp sạch gàu từ dược liệu Việt bất ngờ 'chiếm sóng' TikTok: Đằng sau là thương hiệu nào?

Đẹp - 1 ngày trước

Gần đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện hàng loạt video với hashtag #sachgau #daugoiduoclieu #Antisol, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Điều đáng chú ý, đây không phải là trào lưu làm đẹp từ nước ngoài, mà bắt nguồn từ một thương hiệu Việt Nam – iCare Pharma, với dòng dầu gội Antisol.

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hồng Diễm tiếp tục tái xuất màn ảnh qua vai Thu trong phim "Lằn ranh". Trên phim, hình ảnh của cô trưởng thành hơn các phim trước nhưng bên ngoài, người đẹp lại "hack tuổi" với gu thời trang cực chất.

Bí quyết để làn da không bị nếp nhăn mùa hanh khô

Bí quyết để làn da không bị nếp nhăn mùa hanh khô

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Sự thay đổi độ ẩm đột ngột trong không khí mùa hanh khô có thể làm trầm trọng thêm các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là nếp nhăn. Hiểu rõ cơ chế khiến làn da bị nhăn sẽ có phương pháp chăm sóc da phù hợp và bảo vệ được làn da căng mịn, rạng rỡ.

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hương Giang gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tóc giả và chiếc đầm quyến rũ tại Miss Universe 2025.

Thoa chanh lên mặt: Làm đẹp tự nhiên hay “lợi bất cập hại”?

Thoa chanh lên mặt: Làm đẹp tự nhiên hay “lợi bất cập hại”?

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Chanh giàu vitamin C và axit citric, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh việc uống nước chanh mỗi ngày, các chuyên gia cảnh báo, việc bôi nước cốt chanh lên mặt có thể gây kích ứng và tổn thương da nếu dùng sai cách.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV

Đẹp - 3 ngày trước

Hồng Diễm thay đổi ngoại hình khi vào vai viện phó viện kiểm sát trên phim "Lằn ranh". Đời thực nữ diễn viên vô cùng gợi cảm.

Nhan sắc giảng viên vừa giành Á hậu 2 – Miss Asian 2025

Nhan sắc giảng viên vừa giành Á hậu 2 – Miss Asian 2025

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và phong thái tự tin, nữ giảng viên Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss Asian 2025.

Xem nhiều

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang

GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Đẹp
Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top