Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

“Ngày xưa, tôi chỉ nặng 39 - 40kg nên tự ti về ngoại hình và không dám giao tiếp. Ở tuổi 20 - 23, tôi suy nghĩ bồng bột, không tin vào bản thân, có lúc tự hỏi tại sao mình cố gắng nhưng chưa đạt kết quả mong đợi. Hiện tại, tôi chín chắn, hiểu mình hơn, biết cần thay đổi gì và sống có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ yêu thương”, Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ.