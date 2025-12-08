Đây là lý do tại sao cầu thang bậc lẻ lại mang đến vượng khí, may mắn cho chủ nhân
GĐXH - Theo phong thuỷ, cầu thang bậc lẻ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, như tăng cường sức khỏe, thu hút vận may, hóa giải xung khắc và tạo ra không gian hài hòa.
Tại sao cầu thang bậc lẻ?
Theo quan niệm phong thủy - số lẻ là số dương
Một quan niệm phổ biến trong văn hóa phương Đông là số lẻ mang ý nghĩa tích cực. Số lẻ như 1, 3, 5, 7… biểu thị cho sự dương khí, may mắn, thuận tiện, sinh khí, sinh sản. Ngược lại, số chẵn như 2, 4, 6, 8… biểu thị cho sự âm khí, xui xẻo, bất lợi.
Trong kiến trúc nhà Việt Nam rất chú trọng đến số lẻ. Bạn có thể thấy số lẻ xuất hiện nhiều trong nhà 3 gian, 5 gian, tam môn, bậc tam cấp, tam quan… Đó cũng là lý do tại sao cầu thang bậc lẻ được yêu thích.
Ngược lại, số chẵn trong bậc cầu thang có nghĩa là đã hoàn thành, không còn chỗ cho sự phát triển và thay đổi. Bậc cầu thang số chẵn có thể làm giảm đi sự may mắn và phước lành cho gia đình.
Theo quan niệm dân gian - "sinh, lão, bệnh, tử"
Theo phong thủy, mỗi bậc thang tượng trưng cho một giai đoạn trong cuộc đời con người. Bắt đầu từ bậc thứ nhất là Sinh, tiếp theo là Lão, Bệnh và Tử.
Khi lên tới tầng cao hơn, bậc thang đầu tiên lại là Sinh và lặp lại quy luật này. Do đó, số bậc thang sẽ có dạng 4n+1, với n là số chu kỳ và 1 là số lẻ như 17, 21, 25, 29…
Theo quan niệm phương Tây
Ở các nước phương Tây, họ có quan niệm số lẻ mang lại may mắn. Họ tin rằng bước đầu tiên là thành công, bước thứ hai là thất bại. Do đó, nếu bước cuối cùng trên cầu thang là số lẻ, họ sẽ có kết quả tốt. Vì vậy, khi xây nhà, họ thường chọn số bậc cầu thang là số lẻ.
Bậc cầu thang số lẻ có phải luôn tốt?
Cũng theo phong thủy, bậc cầu thang số lẻ được cho là mang lại may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Bậc cầu thang số lẻ cũng có thể gây ra những ảnh hưởng xấu nếu không phù hợp với hướng nhà, mệnh của chủ nhà hay vị trí của cầu thang.
Vì vậy, khi thiết kế bậc cầu thang số lẻ, cần phải xem xét kỹ các yếu tố này để đảm bảo sự hài hòa và cân bằng giữa con người và không gian sống.
Trường hợp bậc cầu thang số chẵn sửa được không?
Trường hợp bậc cầu thang số chẵn có thể sửa được. Với cách làm đơn giản, bạn chỉ việc chọn 1 – 2 chiếc thảm màu đỏ và để ở bậc trên hoặc dưới của cầu thang.
Mỗi lần bạn đi qua cầu thang, bạn hãy nhớ bước lên chiếc thảm. Như vậy, bạn đã tăng số bậc của cầu thang lên 1 và làm cho nó thành số lẻ.
Theo nguyên lý sinh khí của phong thủy, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Cầu thang có hình dạng giống cây thuộc hành Mộc. Khi bạn để một chiếc thảm màu đỏ thuộc hành Hỏa ở bậc cầu thang, bạn đã tạo ra một luồng khí tốt cho ngôi nhà. Điều này sẽ giúp bạn hóa giải điều xấu và thu hút may mắn, phát tài.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
