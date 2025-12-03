Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua
GĐXH - Tủ gỗ công nghiệp là một trong những món đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản và vệ sinh đúng cách sẽ khiến chúng bị bám bẩn, phai màu, mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Vệ sinh tủ gỗ bằng kem đánh răng
Bạn cần chuẩn bị 1 tuýp kem đánh răng nhỏ và một bàn chải lông mềm. Sau đó bạn cho kem đánh răng lên bề mặt bàn chải và chà lên bề mặt cần làm sạch. Sử dụng khăn ướt lau qua lại bề mặt gỗ đã vệ sinh.
Lưu ý: Không nên dùng các loại kem đánh răng có hạt, dễ gây trầy xước mặt gỗ.
Vệ sinh tủ gỗ bằng muối và thuốc tẩy
Vệ sinh tủ gỗ bằng muối và thuốc tẩy là một mẹo được áp dụng khá thành công vì muối có tác dụng tẩy trắng và đánh bay các vết bẩn khá tốt.
Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một ít muối và pha loãng cùng một ít lượng chất tẩy và nước. Sau đó dùng cọ quét hỗn hợp lên bề mặt gỗ cần vệ sinh. Sau khi dung dịch đã thấm, nên rửa lại bề mặt gỗ với nước sạch và dùng khăn lau khô.
Lưu ý: Hạn chế để hỗn hợp tiếp xúc tay và chân gây bỏng rát.
Vệ sinh tủ gỗ bằng bia
Một cách vệ sinh tủ gỗ vô cùng sạch chính là sử dụng bia. Đối với cách này sẽ giúp làm sạch ngay cả những vết bẩn lâu ngày nhất, giúp bề mặt tủ trở nên sáng bóng và mới hơn rất nhiều so với việc sử dụng nước thông thường khi vệ sinh. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây: Dùng một chiếc khăn mịn sạch, thấm bia vào trong khăn. Sử dụng khăn lau chùi và vệ sinh nơi bề mặt dính bẩn hoặc bám bụi.
Vệ sinh tủ gỗ bằng giấm và chanh
Trước tiên bạn nên pha loãng 2 hỗn hợp này lại với nước. Dùng khăn thấm dung dịch và lau sạch bên bề mặt tủ.
Lưu ý: Pha tỉ lệ dung dịch 1:4 (1 chanh và giấm, 4 nước). Bạn có thể thay thế nước bằng dầu oliu sẽ giúp mặt gỗ được sáng bóng hơn khi vệ sinh.
Vệ sinh tủ gỗ bằng nước trà
Nước trà tuy màu vàng khiến nhiều người lầm tưởng sẽ để lại vết ố trên bề mặt tủ, tuy nhiên nếu bạn sử dụng đúng cách, loại nước này sẽ phát huy hết được công dụng của chúng. Không những khiến tủ gỗ trở nên sạch sẽ mà còn loại bỏ được nhiều nấm mốc.
Bạn chỉ cần pha nước trà thật đậm đặc, sau đó sử dụng khăn bông thấm vào nước trà, vệ sinh nơi bị mốc, cần lau nhiều lần.
Vệ sinh tủ gỗ bằng xà phòng và nước ấm
Sử dụng xà phòng và nước ấm để vệ sinh tủ gỗ là một cách được áp dụng rất hiệu quả để làm sạch các vết ố cũng như các mảng bụi bám trên bề mặt tủ.
Đầu tiên, bạn chỉ cần hoà một lượng xà phòng vừa phải vào một tô nước ấm để xịt trực tiếp lên bề mặt gỗ. sau đó dùng khăn lau lại một lần nữa cho sạch bề mặt vết bẩn.
Lưu ý: Chỉ với những thao tác đơn giản này đã giúp bạn vệ sinh sạch sẽ các vết ố, giúp tủ trở nên sáng bóng hơn.
Vệ sinh tủ gỗ bằng dung dịch chuyên dụng
Khi bạn sử dụng dung dịch chuyên dụng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với các cách dùng khác mà lại tiết kiệm thời gian.
Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các dung dịch này ở các siêu thị nhỏ hoặc tạp hoá, giá thành vô cùng rẻ, giúp xử lý các vết bẩn lâu ngày bám trên bề mặt gỗ một cách tốt nhất. Tuy nhiên cần lưu ý an toàn khi sử dụng và tham khảo hướng dẫn trước khi sử dụng.
