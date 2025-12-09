Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly
GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Nhà 3 cột có tốt không?Ở - 1 giờ trước
GĐXH - Cấu trúc “nhà 3 cột” từ lâu đã gây nhiều tranh cãi trong xây dựng nhà ở. Không ít gia chủ lo lắng về độ vững của kết cấu, tính thẩm mỹ tổng thể, và đặc biệt là những quan niệm kiêng kỵ phong thủy được truyền miệng.
Đây mới là cách thu hút tài lộc buôn bán - bí quyết phong thủy chiêu tài giữ lộcỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trong kinh doanh, thành công không chỉ đến từ chiến lược đúng đắn hay sự nỗ lực cá nhân, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố phong thủy. Một không gian được bố trí hợp mệnh, hợp hướng sẽ giúp chiêu tài, giữ lộc và cải vận buôn may bán đắt.
Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Lò vi sóng rất thuận tiện tại các gia đình nhưng nếu không sử dụng đúng cách thì có thể gây cháy nổ, gây nguy hiểm cho người dùng.
Đây là lý do tại sao cầu thang bậc lẻ lại mang đến vượng khí, may mắn cho chủ nhânỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Theo phong thuỷ, cầu thang bậc lẻ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, như tăng cường sức khỏe, thu hút vận may, hóa giải xung khắc và tạo ra không gian hài hòa.
Có nên đặt bể cá trong phòng ngủ? Chuyên gia phong thủy cảnh báo điều nhiều gia đình đang vô tình phạm phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tùy thuộc vào quan điểm và sở thích cá nhân của bạn, việc đặt bể cá trong phòng ngủ có thể có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dưới đây là một số điểm cân nhắc để bạn có thể đưa ra quyết định hợp lý.
Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện trên kênh truyền hình này, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu từ cánh cổng cho đến phong làm việc của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với những vật dụng cao cấp và được dát vàng.
Sân cao hơn nền nhà có phạm phong thủy? Chuyên gia chỉ ra hệ lụy và 2 cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sân cao hơn nền nhà là không đúng phong thủy, vậy gia chủ hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để có được ngôi nhà đẹp, đúng thẩm mỹ cũng như có được không gian sống tiện lợi ưng ý hơn hết.
Nhà 2 mái hợp phong thủy: Vì sao kiểu dáng tưởng đơn giản lại giúp gia chủ hút lộc, vượng khí dâng tràn?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà hai mái không chỉ có đầy đủ công năng và giá trị thẩm mỹ mà còn giúp tiết kiệm chi phí vật liệu xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cách bố trí phong thủy nhà 2 mái chi tiết nhất giúp gia chủ thu hút tài lộc.
Thế đất có long mạch xấu cần tránhPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Việc chú ý tránh những thế đất có long mạch xấu, nhà có phong thủy xấu sẽ giúp bạn chủ động hạn chế được những xui rủi có thể xảy ra trong tương lai.
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?Không gian sống - 2 ngày trước
GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas.
Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lanỞ
GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.