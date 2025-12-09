Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Hương Ly cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi cô chính thức “về chung một nhà” với doanh nhân Hoàng Tùng Anh. Tối 6/12, đám cưới của Hương Ly và doanh nhân Hoàng Tùng Anh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trước đó một ngày, cặp đôi tổ chức lễ gia tiên tại tư gia nhà trai ở Hà Nội. Những hình ảnh mà Hương Ly chia sẻ trên trang cá nhân đã khiến nhiều người chú ý tới cơ ngơi nhà chồng cô. Đó là một căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, mang đậm hơi thở thiên nhiên.