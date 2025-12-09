Mới nhất
Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Thứ ba, 14:00 09/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly - Ảnh 1.

Á hậu Hương Ly, sinh năm 1995 tại Gia Lai, được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2022 và 2023. Nhờ phong thái chuyên nghiệp cùng hành trình nỗ lực không ngừng, cô hiện đảm nhiệm vai trò Giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam.


Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 2.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Hương Ly cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi cô chính thức “về chung một nhà” với doanh nhân Hoàng Tùng Anh. Tối 6/12, đám cưới của Hương Ly và doanh nhân Hoàng Tùng Anh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trước đó một ngày, cặp đôi tổ chức lễ gia tiên tại tư gia nhà trai ở Hà Nội. Những hình ảnh mà Hương Ly chia sẻ trên trang cá nhân đã khiến nhiều người chú ý tới cơ ngơi nhà chồng cô. Đó là một căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, mang đậm hơi thở thiên nhiên.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 3.

Theo Hương Ly chia sẻ, đây là một buổi tiệc trà nhỏ, ấm cúng, do cặp đôi chuẩn bị để gia đình nội – ngoại và những người bạn thân từ xa về có dịp quây quần, chia sẻ niềm vui cùng. Lễ ăn hỏi diễn ra ngoài trời, ngay vườn nhà chú rể.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 4.

Bố mẹ 2 bên gia đình chụp cùng cô dâu Hương Ly và chú rể Tùng Anh. Nhiều người ngỡ ngàng với diện mạo trẻ trung của bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của Hương Ly. Khuôn viên rộng lớn của biệt thự được dành một góc trang trọng trang trí lễ ăn hỏi.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 7.

Được biết, chồng Hương Ly là Hoàng Tùng Anh - doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, quê Hà Nội và từng du học ở Anh trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 8.

Theo những hình ảnh được tiết lộ, cổng vào biệt thự được trang trí bằng nhiều hoa tươi, điểm nhấn là chữ “Hỷ” lớn màu vàng đồng, tạo cảm giác trang trọng nhưng vẫn ấm áp.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 2.

Không gian sân vườn là nơi gây ấn tượng mạnh nhất với cây xanh được trồng dày đặc, đa dạng về chủng loại và được sắp đặt có chủ đích theo phong thủy. Từ những loại cây nhỏ như lưỡi hổ, nguyệt quế… cho đến các cây cổ thụ giá trị như tùng la hán, phát tài núi, tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, mang ý nghĩa trấn trạch, cầu tài, hút lộc theo quan niệm Á Đông.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 3.

Hai bên cổng nhà là 2 cây cổ thủ phát tài núi và tùng la hán. 2 loại cây này đều có tác dụng trấn trạch, mang tới tài lộc cho gia chủ. Những loại cây này càng to càng già càng có giá, thậm chí có cây lên đến tiền tỷ.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 4.

Bên cạnh cây phong thủy, khu vườn còn được tô điểm bởi nhiều loại hoa rực rỡ. Những bụi hoa hồng nở quanh năm được trồng xen kẽ, trong khi ban công mỗi tầng nhà lại phủ đầy sắc màu của dạ yến thảo, hoa giấy với gam hồng, tím, cam, trắng… tạo nên vẻ đẹp lãng mạn.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 5.

Ngay cạnh căn chòi nhỏ là hồ cá Koi, đó cũng là một điểm nhấn của biệt thự. Xung quanh hồ được trồng thêm các loại cây cảnh nhỏ như thùa viền vàng, lá màu sao nhái, tía tô lá gấm, dứa sọc vàng… tạo nên sự sinh động và xanh mát.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 6.

Nuôi cá Koi - trong phong thủy tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, thành công, và nghị lực nhờ điển tích "cá chép hóa rồng", mang lại năng lượng tích cực (dương khí), sự bình an, cân bằng, và "hóa hung thành cát" cho gia chủ, giúp thu hút tài lộc, công danh và xua tan mệt mỏi.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 7.

Một chiếc cầu gỗ nhỏ sơn đỏ bắc qua mặt hồ, kết nối khu vườn với khu nhà chính, mang lại cảm giác thơ mộng và yên bình. Chiếc cầu gỗ nhỏ sơn đỏ bắc qua hồ phong thủy mang ý nghĩa kết nối, thịnh vượng, may mắn; màu đỏ tượng trưng cho sức sống, tài lộc, xua đuổi tà khí, tạo dòng chảy năng lượng tốt lành (dương khí), giúp gia chủ bình an, phát tài; còn hình ảnh cầu bắc qua nước (Thủy) tượng trưng cho sự giao hòa, tài vận, kết nối âm dương, mang lại sự hài hòa và thịnh vượng cho không gian sống.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 9.

Không gian nội thất bên trong khu nhà chính tuy chỉ được hé lộ một phần nhưng đủ để thấy sự tinh tế của gia chủ.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 10.

Các chi tiết trong căn nhà đều rất tinh tế, đẹp nhẹ nhàng mà sang trọng.

Bên trong biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly: Cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim - Ảnh 11.

Khung cảnh thơ mộng, thư giãn, nhìn từ trong nhà ra sân vườn. Đồ nội thất chủ yếu bằng gỗ, tông màu nâu trầm chủ đạo đem lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn sang trọng, phù hợp phong cách sống của một gia đình truyền thống mà hiện đại.

