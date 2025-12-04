Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan
GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.
Vệ sinh lòng nồi
Trước tiên, bạn hãy rửa lòng nồi với nước rửa chén để đảm bảo lòng nồi không còn dính thức ăn, dầu mỡ đọng lại. Tiếp đến, nếu lòng nồi được phủ lớp chống dính, bạn chỉ cần dùng khăn khô sạch lau lại nhẹ nhàng từ ngoài vào trong, và lau luôn cả phần đáy nồi.
Tuy nhiên, nếu nồi cơm điện nhà bạn không được phủ lớp chống dính, thì bạn có thể ngâm cùng nước sạch khoảng 30 phút, rồi rửa sạch lại, lau khô.
Vệ sinh nắp nồi
Trong quá trình nấu cơm, hơi nước sẽ bay lên để thoát ra bên ngoài. Do đó, đối với phần nắp nồi của nồi cơm điện, đặc biệt là nồi nắp gài, nồi cao tần nếu không vệ sinh sạch sẽ, thì lâu ngày sẽ dần dần tích tụ dẫn đến mất vệ sinh khi nấu ăn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và gia đình.
Đối với nồi cơm nắp rời
Nồi cơm nắp rời là loại nồi có phần nắp dễ dàng vệ sinh nhất. Bạn chỉ cần vệ sinh nắp sạch sẽ với nước, rồi dùng khăn khô sạch lau sạch lại từ trong ra ngoài, đặc biệt lưu ý ở những góc cạnh.
Đối với nồi điện tử và cao tần
Nếu bạn sử dụng nồi điện tử thì có loại có thể tháo rời phần nắp, có loại thì không. Nếu không thể tháo rời phần nắp, bạn hãy dùng khăn khô để lau thật sạch là được, còn nếu bạn dùng loại nồi điện tử có thể tháo rời phần nắp thì hãy tháo rời ra để dễ dàng vệ sinh.
Còn với loại nồi cao tần thì thông thường sẽ có nút nhấn ở phía trên giúp bạn dễ dàng tháo rời phần nắp ra. Sau khi đã tháo rời nắp, bạn tiếp tục lấy khăn khô sạch lau chùi sạch sẽ đối với cả 2 mặt, tránh để vết ố tích tụ. Đặc biệt, bạn đừng quên vệ sinh hộp chứa hơi nước thừa được lắp đặt phía sau nắp nồi.
Vệ sinh mâm nhiệt
Vì nồi cơm điện cao tần không có mâm nhiệt, cho nên bạn không cần thực hiện bước vệ sinh này. Thế nhưng, đối với những loại nồi cơm điện khác thì bạn đừng nên bỏ qua công đoạn quan trọng này.
Bởi bạn không thể đem cả nồi cơm điện đi rửa cùng nước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nồi, vì thế nên cần thực hiện các mẹo nhỏ sau đây để vệ sinh sạch sẽ mâm nhiệt.
Trước hết, bạn lấy khăn ướt lau sơ qua phần mâm nhiệt bên trong. Kế đến, cho khoảng 5 - 6 giọt dấm lên miếng chùi rửa bằng mút, rồi tiếp tục lau phần mâm nhiệt trong vòng 15 phút. Cuối cùng, khi các vết ố đã không còn thì bạn lấy khăn ướt lau sơ lại lần nữa là được.
Vệ sinh bên ngoài nồi
Bước cuối cùng để nồi cơm điện trở nên sạch tinh tươm như mới chính là vệ sinh bên ngoài nồi. Việc vệ sinh ngoài nồi là rất cần thiết, bởi có thể nồi cơm điện vô tình bị các vệt dầu mỡ bắn vào và vỏ nồi là nơi cũng rất dễ mất vệ sinh.
Bạn có thể dùng khăn ướt lau sơ hết mọi bề mặt của nồi, lưu ý là các kẽ hở rất dễ tích tụ bụi bẩn. Sau đó, dùng khăn khô sạch lau lại lần nữa là hoàn thành.
Mẹo làm dung dịch vệ sinh nồi tại nhà
Để quá trình vệ sinh nồi cơm điện được dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng các dung dịch vệ sinh. Với những nguyên liệu đơn giản là kem đánh răng và giấm, thì bạn đã có thể tự làm ra dung dịch tuyệt để vệ sinh xoong nồi hiệu quả.
Đơn giản nhất bạn hãy chuẩn bị 1 hộp đựng sạch, rồi lần lượt nặn vào một ít kem đánh răng, một ít giấm và nước, cuối cùng dùng đũa hoặc muỗng khuấy đều lên nữa là được.
Đối với những vết ố "cứng đầu" thì bạn hãy xịt 1 ít dung dịch tẩy rửa này vào, để yên khoảng 1 - 2 phút. Sau đó, dùng khăn sạch lau chùi lại nữa là được. Bạn cứ việc thực hiện như vậy cho đến khi vết ố hoàn toàn biến mất.
