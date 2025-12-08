Sân cao hơn nền nhà có phạm phong thủy? Chuyên gia chỉ ra hệ lụy và 2 cách hóa giải
GĐXH - Sân cao hơn nền nhà là không đúng phong thủy, vậy gia chủ hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để có được ngôi nhà đẹp, đúng thẩm mỹ cũng như có được không gian sống tiện lợi ưng ý hơn hết.
Sân cao hơn nền nhà tại sao lại không nên
Phong thủy nhà ở là rất quan trọng, nếu không biết cách bài trí nội thất phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sự tiện lợi cũng như không gian sống không được thoải mái, ưng ý, gia chủ sẽ khó khăn trong lựa chọn những món đồ nội thất cũng như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Trong đó sân cao hơn nền nhà là không hợp phong thủy, bởi rất nhiều yếu tố không may mắn sẽ đến với gia chủ, chưa kể đến không gian căn phòng sẽ mất đi tính thẩm mỹ, người dùng khó khăn trong lựa chọn bài trí những món đồ nội thất như ý muốn cũng như không tạo nên được sự thoải mái và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Phong thủy cho biết, sân cao hơn nền nhà sẽ ảnh hưởng đến không gian căn phòng, cũng như mất đi thẩm mỹ, mất sự cân bằng âm dương, do vậy những công trình chính sẽ được thiết kế cao hơn, tạo nên sự cân đối và tầm quan trọng.
Với không gian ngôi nhà được thiết kế theo kiểu không gian không khép kín thì bao giờ cũng có vị trí cao nhất, phòng bếp có thể thấp hơn hơn, và các phòng vệ sinh thì không được có nền cao hơn nền nhà, do vậy hãy có cách bố trí hợp lý để giúp gia chủ có được không gian sống thoải mái và sang trọng hơn.
Cũng theo phong thủy, sân cao hơn nền nhà sẽ ảnh hưởng đến những luồng khí vào nhà, những luồng khí tốt không được vào nhà một các thuận tiện và dễ dàng được, vì vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, công danh sự nghiệp của gia chủ, vì vậy hãy tạo nên không gian căn phòng đúng thẩm mỹ để thua được vượng khí.
Sân cao hơn nền nhà gia chủ cũng sẽ bị căn phòng ẩm thấp, bởi không đón được ánh sáng vào căn phòng, cũng như ngôi nhà sẽ trở nên bị ẩm thấp, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần không được thoải mái.
Do vậy, hãy tạo nên không gian căn phòng đẹp tươi mới bằng cách lựa chọn những món đồ nội thất hợp lý, tiện lợi cũng như không gian sống thoải mái, hài hòa. Bên cạnh đó nếu thiết kế như vậy sẽ còn là hố rác nếu như khi trời mưa sẽ khiến cho căn phòng bị ngập lụt.
Vì vậy, với cách thiết kế này là không khoa học, gia chủ nên có cách bài trí hợp lý nhất để có được những không gian sống đúng thẩm mỹ, thoáng đãng, tiện lợi cũng như tốt cho sức khỏe của gia chủ, chắc chắc căn phòng sẽ được sang với những món đồ nội thất hiện đại, bài trí khoa học và đúng phong thủy.
Hóa giải sân cao hơn nền nhà với những gợi ý đơn giản
Hóa giải sân cao hơn nền nhà nên san bằng sân
Theo phong thủy, gia chủ hãy nên hóa giải bằng cách san bằng sân, như vậy sẽ tạo được cân xứng cho không gian căn phòng, hoặc gia chủ có thể tôn cao nền nhà đi bằng sân, như vậy sẽ giúp cho căn phòng được thông thoáng, tiện lợi, gia chủ sẽ có được nhiều tiện ích, căn phòng sẽ được đẹp, dễ chịu hơn.
Do vậy, với cách làm này cũng sẽ rất tốn công sức và tiền bạc, nhưng nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như phong thủy. Vì thế, bạn nên có những cách bài trí khoa học và đúng thẩm mỹ thì dù căn phòng chật chội cũng trở nên thoáng đãng, vượng khí được lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.
Hóa giải sân cao hơn nền nhà có thể dùng gương bát quái
Theo phong thủy, với những ngôi nhà được thiết kế sàn thấp hơn sân sẽ khiến nhiều bất tiện lớn, những luồng khí có thể sẽ không được lưu thông trong nhà một nên sẽ khiến cho căn phòng không được thông thoáng, bài trí nội thất khó khăn lớn.
Để có căn phòng đẹp cũng như đúng phong thủy thì bạn nên lựa chọn gương bát quái để hóa giải những điều không may mắn vào không gian căn phòng, để không ảnh hướng đến sức khỏe mà còn mang tâm trạng luôn vui, hạnh phúc và sự may mắn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Có nên đặt bể cá trong phòng ngủ? Chuyên gia phong thủy cảnh báo điều nhiều gia đình đang vô tình phạm phảiỞ - 29 phút trước
GĐXH - Tùy thuộc vào quan điểm và sở thích cá nhân của bạn, việc đặt bể cá trong phòng ngủ có thể có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dưới đây là một số điểm cân nhắc để bạn có thể đưa ra quyết định hợp lý.
Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?Ở - 1 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện trên kênh truyền hình này, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu từ cánh cổng cho đến phong làm việc của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với những vật dụng cao cấp và được dát vàng.
Nhà 2 mái hợp phong thủy: Vì sao kiểu dáng tưởng đơn giản lại giúp gia chủ hút lộc, vượng khí dâng tràn?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Ngôi nhà hai mái không chỉ có đầy đủ công năng và giá trị thẩm mỹ mà còn giúp tiết kiệm chi phí vật liệu xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cách bố trí phong thủy nhà 2 mái chi tiết nhất giúp gia chủ thu hút tài lộc.
Thế đất có long mạch xấu cần tránhPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chú ý tránh những thế đất có long mạch xấu, nhà có phong thủy xấu sẽ giúp bạn chủ động hạn chế được những xui rủi có thể xảy ra trong tương lai.
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?Không gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas.
Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 để mang tài lộc về nhàPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 dưới đây. Tham khảo giờ hoàng đạo và hướng xuất hành để mọi việc thuận lợi hơn.
Mẹo đơn giản tạo phong thủy tốt cho căn hộ chung cưPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy chung cư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian sống thoải mái và tăng sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Đây cũng là một trong những yếu tố cần chú ý khi sắp xếp, bố trí căn hộ hay những món đồ nội thất.
Vợ chồng TPHCM chi 400 triệu 'lột xác' căn hộ 20 năm thành tổ ấm đẹp, tiện nghiKhông gian sống - 1 ngày trước
Sau khi mua căn hộ trong khu chung cư cũ 20 năm tuổi, vợ chồng chị Hà (TPHCM) chi thêm khoảng 200 triệu để sửa thô lại toàn bộ và 200 triệu sắm sửa nội thất mới, tạo không gian sống vừa thẩm mỹ, vừa tiện nghi.
Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đó, thiết kế hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều kim đồng hồ sẽ tốt hơn? Hãy cùng bài viết lý giải điều này.
Người mệnh Hỏa có nên nuôi cá cảnh không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người có mong muốn đặt bể cá trong nhà để cải thiện nguồn năng lượng. Vậy bể cá phong thuỷ có hợp người mệnh Hoả không? Hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết bên dưới đây.
Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lanỞ
GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.