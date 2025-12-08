Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Sân cao hơn nền nhà có phạm phong thủy? Chuyên gia chỉ ra hệ lụy và 2 cách hóa giải

Thứ hai, 11:30 08/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sân cao hơn nền nhà là không đúng phong thủy, vậy gia chủ hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để có được ngôi nhà đẹp, đúng thẩm mỹ cũng như có được không gian sống tiện lợi ưng ý hơn hết.

Sân cao hơn nền nhà tại sao lại không nên

Phong thủy nhà ở là rất quan trọng, nếu không biết cách bài trí nội thất phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sự tiện lợi cũng như không gian sống không được thoải mái, ưng ý, gia chủ sẽ khó khăn trong lựa chọn những món đồ nội thất cũng như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Trong đó sân cao hơn nền nhà là không hợp phong thủy, bởi rất nhiều yếu tố không may mắn sẽ đến với gia chủ, chưa kể đến không gian căn phòng sẽ mất đi tính thẩm mỹ, người dùng khó khăn trong lựa chọn bài trí những món đồ nội thất như ý muốn cũng như không tạo nên được sự thoải mái và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Phong thủy cho biết, sân cao hơn nền nhà sẽ ảnh hưởng đến không gian căn phòng, cũng như mất đi thẩm mỹ, mất sự cân bằng âm dương, do vậy những công trình chính sẽ được thiết kế cao hơn, tạo nên sự cân đối và tầm quan trọng.

Sân cao hơn nền nhà có sao không? Cách hóa giải - Ảnh 1.

Phong thủy nhà ở là rất quan trọng, nếu không biết cách bài trí nội thất phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sự tiện lợi cũng như không gian sống.

Với không gian ngôi nhà được thiết kế theo kiểu không gian không khép kín thì bao giờ cũng có vị trí cao nhất, phòng bếp có thể thấp hơn hơn, và các phòng vệ sinh thì không được có nền cao hơn nền nhà, do vậy hãy có cách bố trí hợp lý để giúp gia chủ có được không gian sống thoải mái và sang trọng hơn.

Cũng theo phong thủy, sân cao hơn nền nhà sẽ ảnh hưởng đến những luồng khí vào nhà, những luồng khí tốt không được vào nhà một các thuận tiện và dễ dàng được, vì vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, công danh sự nghiệp của gia chủ, vì vậy hãy tạo nên không gian căn phòng đúng thẩm mỹ để thua được vượng khí.

Sân cao hơn nền nhà gia chủ cũng sẽ bị căn phòng ẩm thấp, bởi không đón được ánh sáng vào căn phòng, cũng như ngôi nhà sẽ trở nên bị ẩm thấp, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần không được thoải mái.

Do vậy, hãy tạo nên không gian căn phòng đẹp tươi mới bằng cách lựa chọn những món đồ nội thất hợp lý, tiện lợi cũng như không gian sống thoải mái, hài hòa. Bên cạnh đó nếu thiết kế như vậy sẽ còn là hố rác nếu như khi trời mưa sẽ khiến cho căn phòng bị ngập lụt.

Sân cao hơn nền nhà có sao không? Cách hóa giải - Ảnh 2.

Cũng theo phong thủy, sân cao hơn nền nhà sẽ ảnh hưởng đến những luồng khí vào nhà.

Vì vậy, với cách thiết kế này là không khoa học, gia chủ nên có cách bài trí hợp lý nhất để có được những không gian sống đúng thẩm mỹ, thoáng đãng, tiện lợi cũng như tốt cho sức khỏe của gia chủ, chắc chắc căn phòng sẽ được sang với những món đồ nội thất hiện đại, bài trí khoa học và đúng phong thủy.

Hóa giải sân cao hơn nền nhà với những gợi ý đơn giản

Hóa giải sân cao hơn nền nhà nên san bằng sân

Theo phong thủy, gia chủ hãy nên hóa giải bằng cách san bằng sân, như vậy sẽ tạo được cân xứng cho không gian căn phòng, hoặc gia chủ có thể tôn cao nền nhà đi bằng sân, như vậy sẽ giúp cho căn phòng được thông thoáng, tiện lợi, gia chủ sẽ có được nhiều tiện ích, căn phòng sẽ được đẹp, dễ chịu hơn.

Do vậy, với cách làm này cũng sẽ rất tốn công sức và tiền bạc, nhưng nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như phong thủy. Vì thế, bạn nên có những cách bài trí khoa học và đúng thẩm mỹ thì dù căn phòng chật chội cũng trở nên thoáng đãng, vượng khí được lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.

Sân cao hơn nền nhà có sao không? Cách hóa giải - Ảnh 3.

Theo phong thủy, gia chủ hãy nên hóa giải bằng cách san bằng sân, như vậy sẽ tạo được cân xứng cho không gian căn phòng.

Hóa giải sân cao hơn nền nhà có thể dùng gương bát quái

Theo phong thủy, với những ngôi nhà được thiết kế sàn thấp hơn sân sẽ khiến nhiều bất tiện lớn, những luồng khí có thể sẽ không được lưu thông trong nhà một nên sẽ khiến cho căn phòng không được thông thoáng, bài trí nội thất khó khăn lớn.

Để có căn phòng đẹp cũng như đúng phong thủy thì bạn nên lựa chọn gương bát quái để hóa giải những điều không may mắn vào không gian căn phòng, để không ảnh hướng đến sức khỏe mà còn mang tâm trạng luôn vui, hạnh phúc và sự may mắn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Sân cao hơn nền nhà có sao không? Cách hóa giải - Ảnh 4.Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết

GĐXH - Một số người băn khoăn xây nối nhà có ảnh hưởng kỹ thuật và phong thủy không. Trong bài viết này, xin chia sẻ tới các bạn những điều cần biết và ưu nhược điểm, ảnh hưởng về việc xây nhà nối.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết

Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết

Một số điều kiêng kỵ khi về nhà mới bạn nên tránh để không gặp xui xẻo

Một số điều kiêng kỵ khi về nhà mới bạn nên tránh để không gặp xui xẻo

Những cách chống ẩm đồ điện tử hiệu quả

Những cách chống ẩm đồ điện tử hiệu quả

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ

Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải để đón được nhiều vượng khí nhất?

Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải để đón được nhiều vượng khí nhất?

Cùng chuyên mục

Có nên đặt bể cá trong phòng ngủ? Chuyên gia phong thủy cảnh báo điều nhiều gia đình đang vô tình phạm phải

Có nên đặt bể cá trong phòng ngủ? Chuyên gia phong thủy cảnh báo điều nhiều gia đình đang vô tình phạm phải

- 29 phút trước

GĐXH - Tùy thuộc vào quan điểm và sở thích cá nhân của bạn, việc đặt bể cá trong phòng ngủ có thể có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dưới đây là một số điểm cân nhắc để bạn có thể đưa ra quyết định hợp lý.

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

- 1 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện trên kênh truyền hình này, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu từ cánh cổng cho đến phong làm việc của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với những vật dụng cao cấp và được dát vàng.

Nhà 2 mái hợp phong thủy: Vì sao kiểu dáng tưởng đơn giản lại giúp gia chủ hút lộc, vượng khí dâng tràn?

Nhà 2 mái hợp phong thủy: Vì sao kiểu dáng tưởng đơn giản lại giúp gia chủ hút lộc, vượng khí dâng tràn?

- 4 giờ trước

GĐXH - Ngôi nhà hai mái không chỉ có đầy đủ công năng và giá trị thẩm mỹ mà còn giúp tiết kiệm chi phí vật liệu xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cách bố trí phong thủy nhà 2 mái chi tiết nhất giúp gia chủ thu hút tài lộc.

Thế đất có long mạch xấu cần tránh

Thế đất có long mạch xấu cần tránh

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Việc chú ý tránh những thế đất có long mạch xấu, nhà có phong thủy xấu sẽ giúp bạn chủ động hạn chế được những xui rủi có thể xảy ra trong tương lai.

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas.

Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 để mang tài lộc về nhà

Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 để mang tài lộc về nhà

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 dưới đây. Tham khảo giờ hoàng đạo và hướng xuất hành để mọi việc thuận lợi hơn.

Mẹo đơn giản tạo phong thủy tốt cho căn hộ chung cư

Mẹo đơn giản tạo phong thủy tốt cho căn hộ chung cư

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Phong thủy chung cư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian sống thoải mái và tăng sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Đây cũng là một trong những yếu tố cần chú ý khi sắp xếp, bố trí căn hộ hay những món đồ nội thất.

Vợ chồng TPHCM chi 400 triệu 'lột xác' căn hộ 20 năm thành tổ ấm đẹp, tiện nghi

Vợ chồng TPHCM chi 400 triệu 'lột xác' căn hộ 20 năm thành tổ ấm đẹp, tiện nghi

Không gian sống - 1 ngày trước

Sau khi mua căn hộ trong khu chung cư cũ 20 năm tuổi, vợ chồng chị Hà (TPHCM) chi thêm khoảng 200 triệu để sửa thô lại toàn bộ và 200 triệu sắm sửa nội thất mới, tạo không gian sống vừa thẩm mỹ, vừa tiện nghi.

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Trong đó, thiết kế hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều kim đồng hồ sẽ tốt hơn? Hãy cùng bài viết lý giải điều này.

Người mệnh Hỏa có nên nuôi cá cảnh không?

Người mệnh Hỏa có nên nuôi cá cảnh không?

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có mong muốn đặt bể cá trong nhà để cải thiện nguồn năng lượng. Vậy bể cá phong thuỷ có hợp người mệnh Hoả không? Hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết bên dưới đây.

Xem nhiều

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.

Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững

Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững

Những loại cây cảnh cần tránh trồng trong nhà nếu không muốn thất thoát tiền của theo lời dặn của người xưa

Những loại cây cảnh cần tránh trồng trong nhà nếu không muốn thất thoát tiền của theo lời dặn của người xưa

Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết

Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top