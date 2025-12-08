Sân cao hơn nền nhà có phạm phong thủy? Chuyên gia chỉ ra hệ lụy và 2 cách hóa giải

Sân cao hơn nền nhà tại sao lại không nên

Phong thủy nhà ở là rất quan trọng, nếu không biết cách bài trí nội thất phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sự tiện lợi cũng như không gian sống không được thoải mái, ưng ý, gia chủ sẽ khó khăn trong lựa chọn những món đồ nội thất cũng như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Trong đó sân cao hơn nền nhà là không hợp phong thủy, bởi rất nhiều yếu tố không may mắn sẽ đến với gia chủ, chưa kể đến không gian căn phòng sẽ mất đi tính thẩm mỹ, người dùng khó khăn trong lựa chọn bài trí những món đồ nội thất như ý muốn cũng như không tạo nên được sự thoải mái và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Phong thủy cho biết, sân cao hơn nền nhà sẽ ảnh hưởng đến không gian căn phòng, cũng như mất đi thẩm mỹ, mất sự cân bằng âm dương, do vậy những công trình chính sẽ được thiết kế cao hơn, tạo nên sự cân đối và tầm quan trọng.

Với không gian ngôi nhà được thiết kế theo kiểu không gian không khép kín thì bao giờ cũng có vị trí cao nhất, phòng bếp có thể thấp hơn hơn, và các phòng vệ sinh thì không được có nền cao hơn nền nhà, do vậy hãy có cách bố trí hợp lý để giúp gia chủ có được không gian sống thoải mái và sang trọng hơn.

Cũng theo phong thủy, sân cao hơn nền nhà sẽ ảnh hưởng đến những luồng khí vào nhà, những luồng khí tốt không được vào nhà một các thuận tiện và dễ dàng được, vì vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, công danh sự nghiệp của gia chủ, vì vậy hãy tạo nên không gian căn phòng đúng thẩm mỹ để thua được vượng khí.

Sân cao hơn nền nhà gia chủ cũng sẽ bị căn phòng ẩm thấp, bởi không đón được ánh sáng vào căn phòng, cũng như ngôi nhà sẽ trở nên bị ẩm thấp, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần không được thoải mái.

Do vậy, hãy tạo nên không gian căn phòng đẹp tươi mới bằng cách lựa chọn những món đồ nội thất hợp lý, tiện lợi cũng như không gian sống thoải mái, hài hòa. Bên cạnh đó nếu thiết kế như vậy sẽ còn là hố rác nếu như khi trời mưa sẽ khiến cho căn phòng bị ngập lụt.

Vì vậy, với cách thiết kế này là không khoa học, gia chủ nên có cách bài trí hợp lý nhất để có được những không gian sống đúng thẩm mỹ, thoáng đãng, tiện lợi cũng như tốt cho sức khỏe của gia chủ, chắc chắc căn phòng sẽ được sang với những món đồ nội thất hiện đại, bài trí khoa học và đúng phong thủy.

Hóa giải sân cao hơn nền nhà với những gợi ý đơn giản

Hóa giải sân cao hơn nền nhà nên san bằng sân

Theo phong thủy, gia chủ hãy nên hóa giải bằng cách san bằng sân, như vậy sẽ tạo được cân xứng cho không gian căn phòng, hoặc gia chủ có thể tôn cao nền nhà đi bằng sân, như vậy sẽ giúp cho căn phòng được thông thoáng, tiện lợi, gia chủ sẽ có được nhiều tiện ích, căn phòng sẽ được đẹp, dễ chịu hơn.

Do vậy, với cách làm này cũng sẽ rất tốn công sức và tiền bạc, nhưng nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như phong thủy. Vì thế, bạn nên có những cách bài trí khoa học và đúng thẩm mỹ thì dù căn phòng chật chội cũng trở nên thoáng đãng, vượng khí được lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.

Hóa giải sân cao hơn nền nhà có thể dùng gương bát quái

Theo phong thủy, với những ngôi nhà được thiết kế sàn thấp hơn sân sẽ khiến nhiều bất tiện lớn, những luồng khí có thể sẽ không được lưu thông trong nhà một nên sẽ khiến cho căn phòng không được thông thoáng, bài trí nội thất khó khăn lớn.

Để có căn phòng đẹp cũng như đúng phong thủy thì bạn nên lựa chọn gương bát quái để hóa giải những điều không may mắn vào không gian căn phòng, để không ảnh hướng đến sức khỏe mà còn mang tâm trạng luôn vui, hạnh phúc và sự may mắn.

