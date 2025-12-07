Mới nhất
Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?

Chủ nhật, 07:00 07/12/2025 | Phong thủy
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trong đó, thiết kế hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều kim đồng hồ sẽ tốt hơn? Hãy cùng bài viết lý giải điều này.

Thiết kế cầu thang có ý nghĩa thế nào trong phong thủy?

Cầu thang không chỉ giúp chúng ta di chuyển thuận tiện giữa các tầng, tạo nên vẻ đẹp cho ngôi nhà mà đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong phong thủy nhà đất.

Theo phong thủy, cầu thang sẽ đóng vai trò như là "xương sống" của ngôi nhà, mang ý nghĩa lưu thông dòng chảy năng lượng từ tầng 1 lên các phòng ở tầng trên. Vì thế, đây sẽ là nơi khí vận động mạnh liên tục để mang lại không khí trong lành lan tỏa khắp các tầng trong ngôi nhà.

Khi cầu thang được thiết kế theo hướng tốt, đúng phong thủy sẽ tạo ra thế thanh long, giúp ngôi nhà càng thêm vượng khí, gia đình đón nhận cái lành. Khi xây dựng một "tư thế vững chắc", tạo độ hài hòa giữa cầu thang cùng cấu trúc của ngôi nhà thì được coi là tốt nhất.

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không? - Ảnh 1.

Cầu thang không chỉ giúp chúng ta di chuyển thuận tiện giữa các tầng, tạo nên vẻ đẹp cho ngôi nhà mà đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong phong thủy nhà đất.

Và trong cuộc sống hàng ngày hiện nay, chúng ta sẽ bắt gặp những thiết kế cầu thang hình xoắn, khi đó nên thiết kế cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều sẽ tốt nhất là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm.

Sự thật về hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ

Hướng cầu thang theo quan niệm phong thủy

Thiết kế cầu thang sẽ là một yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà đất. Theo đó, cầu thang sẽ có sự liên hệ mật thiết với cửa chính.

Cầu thang và cửa cái sẽ không được đối thẳng hướng nhau, bởi luồng khí khi đi qua cửa sẽ dẫn ngay đến chân cầu thang. Mà thông thường, vị trí cửa cái sẽ có xu hướng đặt ở giữa, luồng khí tràn vào ngôi nhà sẽ mạnh mẽ hơn.

Theo lẽ đó, quỹ đạo chuyển động tự nhiên của luồng khí sẽ luôn đi theo dạng hình xoắn chữ S, sinh khí đi theo đường thẳng còn sát khi sẽ đi theo đường thẳng. Khi luồng khí đi qua cửa cái sẽ dẫn đến chân cầu thang và đi lên theo ngược chiều kim đồng hồ và dẫn lên phía các tầng trên.

Tuy nhiên phong thủy cho biết, điều này vẫn chưa khẳng định chắc chắn là thiết kế hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ là tốt nhất. Bởi hướng cầu thang thuận hay ngược chiều kim đầu hồ còn có cách xác định khác.

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không? - Ảnh 2.

Thiết kế cầu thang sẽ là một yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà đất. Theo đó, cầu thang sẽ có sự liên hệ mật thiết với cửa chính.

Theo phong thủy, những người thuộc nhóm cung mệnh Kiền, Ly, Tốn là những người có thể chịu ảnh hưởng của mặt trời nên họ nên thiết kế hướng cầu thang thuận chiều kim đồng hồ.

Còn những ai thuộc mệnh trạch Khảm, Khôn hoặc Cấn có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ mặt trăng. Vậy nên nếu xây hướng cầu thang theo ngược chiều kim đồng hồ sẽ phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, khi quyết định thiết kế hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều thì bạn cũng nên căn cứ vào nghề nghiệp, tính chất công việc. Giả sử những người làm việc liên quan đến ngành nghề về công nghệ hoặc kinh doanh, tính dương sẽ nhiều hơn. Vì thế hướng cầu thang nên thuận theo quỹ đạo chiều kim đồng hồ.

Còn đối với những hoạt động trong ngành nông nghiệp, kinh doanh hải sản tính âm nhiều thì gia chủ nên xây cầu thang theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Hướng cầu thang theo lý giải an toàn khi sử dụng

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ tức là khi chúng ta đi lên thì nó sẽ xoay về phía bên trái, càng lên thì sẽ càng xoay dần về phía bên trái. Theo đánh giá về độ an toàn khi sử dụng, cầu thang khi xoay về phía bên trái sẽ giúp bạn vịn tay cầm trái khi đi lên.

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không? - Ảnh 3.

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ tức là khi chúng ta đi lên thì nó sẽ xoay về phía bên trái, càng lên thì sẽ càng xoay dần về phía bên trái.

Vì thế, nếu đặt cầu thang theo hướng này, khi bạn đi xuống dù cầu thang dốc cao thì bạn vẫn sẽ an toàn hơn dùng tay phải cầm tay vịn cầu thang. Nếu gặp phải sự cố trượt ngã thì lực bám tay phải lúc nào sẽ mạnh và vững vàng hơn.

Trên thực tế, nên thiết kế hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều thì bạn không cần quá phức tạp. Bởi phong thuỷ cầu thang sẽ chịu tác động lớn nhất là ở hướng cầu thang đâm thẳng ra cửa cái, số bậc cầu thang, vị trí đặt cầu thang.

Vì thế biết được những điều nên và điều cần cấn khi đặt cầu thang mới là điều quan trọng và quan tâm nhiều nhất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không? - Ảnh 4.Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ

GĐXH - Nếu cầu thang không nằm ở vị trí phù hợp thì năng lượng không được lưu thông dẫn đến tài vận của cả gia đình bị ảnh hưởng. Một trong những điều tối kỵ mà gia chủ cần phải chú ý đó là cầu thang phạm trung cung.

