Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!

Đưa đồ nhựa thông thường vào lò vi sóng

Các loại đồ sành, sứ, thủy tinh chịu nhiệt hay thậm chí là đồ nhựa đều có thể dùng trong lò vi sóng nhưng không phải loại hộp nhựa nào cũng an toàn.

Nhựa cho lò vi sóng được sản xuất riêng với các đặc tính an toàn cho sức khỏe con người. Thông thường, khi mua đồ nhựa, các nhà sản xuất sẽ ghi chú loại mà bạn có thể sử dụng trong lò vi sóng hay không.

Đậy kín hoàn toàn thức ăn khi nấu

Cũng giống như khi nấu các loại thức ăn có vỏ hoặc màng bọc, việc đậy kín nắp khi nấu thức ăn trong lò vi sóng rất dễ làm áp suất tăng khi nhiệt độ tăng và có thể gây hiện tượng phát nổ.

Cũng giống như khi nấu các loại thức ăn có vỏ hoặc màng bọc, việc đậy kín nắp khi nấu thức ăn trong lò vi sóng rất dễ làm áp suất tăng khi nhiệt độ tăng và có thể gây hiện tượng phát nổ.

Đậy thức ăn khi nấu là cần thiết, nhưng hãy nhớ không được đậy kín hoàn toàn, nên để hở một chút để thoát hơi.

Để trái cây, trứng có vỏ hay thực phẩm đóng hộp vào lò

Các loại trái cây, trứng còn trong vỏ, hạt tiêu hay thực phẩm đóng hộp đều không nên cho vào lò vi sóng vì chúng sẽ làm giảm chất lượng hoặc nổ (với trứng).

Những thực phẩm có vỏ dày như khoai tây, táo, bí hay hạt dẻ phải được lột vỏ trước khi cho vào lò. Cần đập vỏ hoặc cắt những thức ăn có bọc kín hoặc thức ăn có lớp da dày, mở nắp hoặc gỡ nút chai trước khi nấu.

Đun sôi nước trong lò vi sóng

Sử dụng lò vi sóng để đun sôi nước hay các chất lỏng vẫn là thói quen của nhiều người sử dụng nhưng nó nguy hiểm hơn bạn nghĩ. Thói quen này dẫn đến nhiều trường hợp gây bỏng và nguy hiểm đã xảy ra trong thực tế.

Thói quen đun sôi nước trong lò vi sóng dễ dẫn đến nhiều trường hợp gây bỏng và nguy hiểm đã xảy ra trong thực tế.

Khi đun sôi các chất lỏng, đặc biệt là nước bằng lò vi sóng rất hay xảy ra tình trạng sôi sau. Đây là trạng thái khi đun sôi quá độ, nước bắn ra ngoài khi người dùng lấy cốc chất lỏng ra từ lò.

Rau củ có lớp vỏ dày

Các loại thực phẩm có lớp vỏ dày như khoai tây, cà rốt, táo, nho… sẽ nổ văng khi nấu chín bằng lò vi sóng bởi sự giãn nở bên trong làm nứt vỏ ngoài.

Đặc biệt là những loại củ chứa magie và selen như cà rốt khi nấu trong lò sẽ cháy thành các ngọn lửa xanh, đỏ, vàng, gây nổ lò. Cần gọt vỏ hoặc đâm các lỗ nhỏ lên thân củ trước khi cho vào lò vi sóng.

Nước sốt

Khi cho nước sốt nấu trong lò vi sóng, sự giãn nở các phân tử nước nhưng lại không tạo bọt sẽ khiến nước sốt bắn tung tóe làm bẩn lò. Khi lấy ra ngoài còn có thể bắn trực tiếp vào người gây bỏng.

Khi cho nước sốt nấu trong lò vi sóng, sự giãn nở các phân tử nước nhưng lại không tạo bọt sẽ khiến nước sốt bắn tung tóe làm bẩn lò.

Các loại thức ăn cần nước sốt như thịt gà, cá cũng nên hạn chế hâm nóng bằng lò vi sóng, nếu có hâm, phải bọc dĩa đồ ăn lại bằng màng bọc thực phẩm (loại sử dụng được trong lò vi sóng) mới được cho vào lò.

Vật dụng bằng kim loại

Đồ kim loại là thứ cần tránh thật xa khỏi lò vi sóng. Bởi lẽ, sóng vi ba của lò vi sóng không xuyên qua được kim loại mà bị phản xạ lại vào thành lò, làm nóng xung quanh, dẫn tới cháy nổ, hư hỏng lò và ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người đứng xung quanh.

Giấy bạc

Khi bọc giấy bạc vào thực phẩm để trong lò vi sóng, sóng vi ba không xuyên qua được, tạo nên các tia lửa điện dễ làm lò bị cháy.

Giấy bạc khi sử dụng với lò vi sóng cần tuân theo hướng dẫn an toàn.

Ngoài ra, bạn cũng không bao giờ được cho túi giấy, túi nilon, hay tờ báo vào trong lò vi sóng vì chúng có thể tỏa ra các chất khí độc hại, hoặc bốc cháy dưới nhiệt độ cao trong lò.

Hải sản có vỏ cứng

Những hải sản có vỏ cứng như cua, sò, ốc… khi để vào lò vi sóng sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng và vị ngon của thực phẩm, đặc biệt sẽ giải phóng các phân tử tạo mùi khó chịu giống như mùi cao su.